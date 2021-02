Somu leģionārs par 'Riga': Kluba vadība nodrošina vislabāko sportam un sadzīvei

Pēdējo trīs sezonu Latvijas futbola Virslīgas uzvarētāja "Riga FC" šobrīd aktīvi turpina gatavošanos jaunajai sezonai Dubaijā, kur aizvadījusi jau pārbaudes sešas spēles, tostarp pret tādiem Krievijas grandiem un Eiropā labi zināmiem klubiem kā Maskavas "Spartak" un Sanktpēterburgas "Zenit".

Bilance pagaidām sekojoša - izcīnīta viena uzvara sešos mačos, taču komandā valda optimisms. Treniņnometnes galvenais uzdevums ir augstā līmenī sagatavoties jaunajai sezonai, pārbaudīt spēlētāju prasmes un aizvadīt kvalitatīvus pārbaudes mačus pret spēcīgiem pretiniekiem.

"Riga FC" nodrošinātos gan sadzīviskos, gan sportiskos apstākļus atzinīgi novērtē viens no komandas papildinājumiem starpsezonā somu pussargs Mikaels Soisalo. Kluba preses dienests aicināja Soisalo uz interviju, kurā viņš dalījās iespaidos par savu karjeru, interesi no Eiropas grandiem un to, kā viņš nonāca Rīgas kluba rindās un daudz ko citu.

Soisalo ir viens no talantīgākajiem savas paaudzes somu spēlētājiem, kurš iepriekš nonācis elites līmeņa klubu redzeslokā. 2016. gadā 18 gadu vecumā Soisalo kļuva par vienu no labākajiem futbolistiem Somijas čempionātā, kur viņš "Ilves" sastāvā guva septiņus vārtus un atdeva sešas rezultatīvas piespēles, kas radīja lielu interesi par futbolistu no citiem Eiropas top čempionātu klubiem. Pats futbolists par šo laiku izsakās šādi: "Tā bija līdz šim labākā sezona manā profesionāļa karjerā. Biju gados jauns futbolists, bet spēlēju daudz, jutu uzticību no trenera. Viss notika lieliski. Aizvadīju labu sezonu, un tad notika pāreja uz Anglijas Premjerlīgas klubu "Middlesbrough", kas tobrīd ieņēma sesto vietu čempionātā. Tas bija kā sapņa piepildījums. "Ilves" aizvadīju lielisku sezonu pieaugušo futbolā. Tad sākās visas tās runas par lielajiem Eiropas klubiem. Bija interese arī no "AC Milan" un vēl citiem Eiropas elites līmeņa klubiem. Man kā jaunam puisim tas bija šoks. No sākuma vienkārši bija mērķis spēlēt futbolu. Un tad tas sāka piepildīties."



Pussargs izteicās arī par aizvadīto laiku Anglijā: "Anglijā ir cita mentalitāte. Kopējā futbola filozofija varbūt ir līdzīga, bet profesionalitātes līmenis ir ļoti, ļoti augsts. Tas gan nebija pārsteigums, bet tās bija lielas izmaiņas no manas iepriekšējās pieredzes. Tas bija lielisks periods. Man ir viens smieklīgs stāsts. Pirmajā dienā devos uz "Middlesbrough" treniņu bāzi, un tur priekšā uzreiz bija Viktors Valdezs. Tās bija brokastis. Viņš vienkārši pienāca klāt, uzrunāja mani un pajautāja, vai vēlos apelsīnu sulu. Tajā brīdī nodomāju: "Sasodīts! Viktors Valdezs pats pienāk un piedāvā man sulu." Tās bija fantastiskas sajūtas. Tajā laikā komandā bija arī Alvaro Negredo, Adams Traore un vēl citi skaļi vārdi. Sākumā trenējos ar U23 komandu, bet ātri nokļuvu galvenajā komandā. Cerēju sagaidīt debiju, bet tas nenotika. Runas par to bija un šķita, ka pie savas iespējas tikšu. Bija moments, kad braucu ar komandu arī uz izbraukuma mačiem, bet netiku to 18 spēlētāju skaitā, kas tiek pieteikti mačam. Nākamajā sezonā man bija nopietns savainojums, kura dēļ nācās izlaist vairākus mēnešus. Tas bija grūtākais laiks manā dzīvē."

Pēc pieredzes Anglijā Soisalo aizvien raisīja interesi no augsta līmeņa klubiem. Toreiz, 2018. gadā, viņš nosliecās par labu Beļģijas augstākās līgas kluba "Zulte Waregem" piedāvājumam.

"Gribēju spēlēt pieaugušo futbolu. Zināju, ka man ir jāspēlē. Nolēmu, ka ir īstais laiks kaut ko pamainīt. No Anglijas paņēmu līdzi viņu mentalitāti, attieksmi un profesionālitāti. Viņi visi strādā papildus, lai katru dienu kļūtu labāki. To ļoti novērtēju un vienmēr atceros. Cīņa par vietu laukumā notiek katrā treniņā. Kad ierados Beļģijā, pirmajā sezonā spēlēju diezgan daudz. Aizvadīju normālu sezonu. Komandai gan nebija tie labākie laiki, un treneris nolēma spēlēt ar pieredzējušākiem spēlētājiem. Tāpēc uz īres līguma nosacījumiem devos uz Portugāli. Vienkārši gribēju spēlēt vairāk."

Pēc Portugāles viņš atgriezās beļģu kluba rīcībā, aizvadīja pāris spēles un tagad ir piekritis pārstāvēt trīskārtējos Latvijas čempionus, stādot visaugstākos mērķus gan komandai, gan individuāli.

"Nevaru pateikt, tas bija grūts vai viegls lēmums. Bija daudz sarunu ar dažādiem klubiem, bet "Riga" piedāvājums man patika vislabāk. Man patika vadības attieksme. Cilvēki zināja, kādu futbolistu viņi iegūst. Tas man bija svarīgi. Man uzreiz tika pateikts, ko no manis sagaida, un es sacīju, ka varu Jums to dot," stāsts Soisalo, piebilstot: "Sapratāmies jau no pirmās minūtes."

Viņš turpināja: "Klubā ir lieliski cilvēki. Es jūtu, ka visi cenšas izdarīt maksimālo, lai nodrošinātu labākos apstākļus futbolistiem. Stadions, treniņu bāze, treniņnometnes. Protams, ka tajā visā tiek ieguldīta liela nauda. Apstākļi ir augstākā līmeņa. Ja salīdzinu ar Beļģiju, apstākļi Rīgas komandā ir līdzīgi, pat labāki kā citos Beļģijas klubos. Var redzēt, ka klubs iegulda lielu darbu, lai augtu kopējais Latvijas futbola līmenis un tiktu veidota arī paša kluba vēsture. Šī 45 dienu treniņnometne Dubaijā būs garākā manā karjerā. Ar "Middlesbrough" bijām divas nedēļas Portugālē, ar izlasi ir bijušas divu nedēļu nometnes. Fiziski vēl jūtos labi, bet mentāli ir grūtāk. Neredzam savas ģimenes, draudzenes. Bet citādi esmu ar visu apmierināts – ir lieliski apstākļi, lai trenētos, atjaunotos un progresētu. Klubs šobrīd nodrošina augstākās klases treniņnometni."

"Riga" sastāvā ir pulcējusi daudz augsta līmeņa viesspēlētājus. Soisalo norāda uz nepieciešamību izveidot saliedētu kolektīvu arī ārpus laukuma un uzteic kluba vadību par pieeju to veiksmīgi izdarīt.

"Mums ir spēlētāji no daudzām valstīm, tāpēc ir svarīgi šādi kopēji pasākumi ārpus futbolu, ko esam aizvadījuši Dubaijā [bijušas svinīgas vakariņas par godu pērnā gada izcīnītam titulam, kā arī citi komandu saliedējoši pasākumu - red.]. Individuāli var būt spēcīgi futbolisti, bet ir jāizveido komanda. Citādi rezultāta nebūs. Šobrīd šis process notiek veiksmīgi. Es domāju, ka viss notiek pareizā ritmā un virzienā. Protams, no sākuma visi ļoti gribēja sevi pierādīt, bet tagad jau visas darbības ir pārdomātākas. Mēs gribam dominēt katrā spēlē, gribam būt tie, kas nosaka spēles ritmu, veidot ātrus pretuzbrukumus. Spēlētāju līmenis ir labs, konkurence ir liela un šādās augsta līmeņa komandās līmeņa atšķirība starp spēlētājiem ir neliela. Pats gribu spēlēt daudz, gūt vārtus un atdot rezultatīvas piespēles. Gribu progresēt. Un ticu, ka "Riga" sastāvā to varu izdarīt. Un vēlos palīdzēt komandai izcīnīt titulus un skaļi pieteikt sevi arī Eiropas līmenī."

Nākamā spēle komandai būs 11. februārī pret Armēnijas klubu "Ararat-Armenia", savukārt Latvijas virslīgas jaunās sezonas sākums paredzēts 13. martā, kur "Riga" atkal būs vieni no galvenajiem favorītiem par uzvaru visā čempionātā. Tāpat tā trešo gadu pēc kārtas aizstāvēs Latvijas vārdu UEFA Čempionu līgā.