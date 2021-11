Uzveic mājsēdes sindromu ar kardio trenažieri

Veselīgs dzīvesveids daudziem cilvēkiem ir kļuvis par ikdienu, jo sabalansēts uzturs un sports palīdz saglabāt veselību. Taču šobrīd sastopamies ar jauniem, mājsēdes izraisītiem izaicinājumiem. Hronisks nogurums, nervozitāte, motivācijas trūkums – kā rezultātā fiziskās labsajūtas un formas pasliktināšanās, lūk tikai dažas mājsēdes sekas. Fiziskās formas pasliktināšanās izraisa pašnovērtējuma kritumu, motivācijas zudumu, kurš startē jaunu negatīvu emociju ciklu, kas neko nemainot var novest pat pie depresijas. POWERSPORT.LV speciālisti iesaka parbaudītas metodes kā pārraut šo apburto loku un uzveikt mājsēdes sindromu.

Kardiotreniņi uzlabo garastāvokli un pašapziņu

Kardiotreniņi var palīdzēt cīnīties pret stresu un depresiju. Pastaiga vai vēl viena kilometra skrējiens uz skrejceliņa, soļu limita sasniegšana, steppera izmantošana vai sarežģīta metiena trāpīšana var uzreiz uzlabot pašsajūtu. Tas ir tāpēc, ka kardio trenažieri un citas sporta iekārtas mājās vai sporta zālē rada laimes hormonus serotonīnu, dopamīnu un norepinefrīnu.

Turklāt mērķa sasniegšana, ko ir īpaši viegli noteikt ar izvēlēto kardio trenažieri, vairo pašapziņu. Lai to paveiktu, jums nav jāsadedzina tūkstošiem kaloriju vai jābūt ar ideālu augumu. Jūsu pārliecība par sevi pieaug pat tad, ja veicat kardio vingrinājumus noteiktu dienu skaitu nedēļā vai ja airējat, slēpojat vai peldat uz skrejceliņa vai eliptiskā trenažiera noteiktu distanci.

Kardio trenažieri ir labāki par kafiju vai jebkuru enerģijas dzērienu?

Ir ierasts dzert kafiju vai enerģijas dzērienus no rīta vai dienas laikā, kad jūtaties maz enerģijas. Lai gan tās ir efektīvas, pārāk bieža lietošana var izraisīt veselības problēmas. Ir pilnīgi dabiska alternatīva tiem - kardio treniņš. Viens vienkāršs treniņš ar kardio trenažieri dod enerģiju visai dienai. Tas ir tāpēc, ka kardio treniņi, piemēram, skriešana, riteņbraukšana, airēšana u. c., paaugstina endorfīna līmeni. Kad tā palielinās, mēs jūtamies daudz enerģiskāki. Tāpēc lielākā daļa cilvēku sāk dienu ar kardio trenažieri, nevis ar kafiju vai citu enerģijas dzērienu.

Kardio treniņš = labāks miegs

Kardio vingrinājumi ne tikai dod enerģiju, bet arī palīdz uzlabot miega kvalitāti. Daļēji tas ir tāpēc, ka, intensīvi trenējoties, mēs patērējam daudz enerģijas. Tomēr īstais kardio treniņa noslēpums slēpjas neiroķīmisko vielu ražošanā treniņa laikā. Tās ir smadzeņu ražotās vielas, kas palīdz mums aizmigt. Jāatzīmē, ka tas nenozīmē, ka pēc pusstundas vai stundas, pavadītas uz kardio trenažiera, jūs uzreiz sajutīsiet vēlmi gulēt. Vienkārši, kad ir pienācis laiks gulēt, jūsu smadzenes efektīvāk regulēs kvalitatīvam miegam nepieciešamos ķīmiskos elementus. Tādējādi jūs nevarēsiet novērst uzmanību no aizmigšanas.

Veselīgas plaušas un āda garantēta ar kardio trenažieriem

Kardiotreniņi daudziem cilvēkiem rada diskomfortu, jo viņiem ir ļoti apgrūtināta elpošana. Tomēr apgrūtināta elpošana nav nekas tāds, par ko būtu jākaunas. Gluži pretēji, tas nozīmē, ka jūs palielināt plaušu kapacitāti. Vienkāršāk sakot, trenējoties ar dažādiem kardio trenažieriem, kas paredzēti gan mājās, gan sporta zālē, jūs samazināsiet elpošanas ātrumu un ir mazāka iespēja, ka aktivitātes laikā izjutīsiet elpas trūkumu. Regulāras aktivitātes, neatkarīgi no izvēlētā kardio trenažiera, palīdz uzlabot ne tikai plaušu darbību, bet arī asinsriti. Tas uzlabo ādas izskatu un padara jūs skaistāku un veselīgāku.

Kardio vingrinājumu priekšrocību saraksts ir ļoti garš, tostarp tās ir labvēlīgas kognitīvajām un seksuālajām funkcijām, imunitātei, muskuļiem, vielmaiņai u. c. Tomēr daudz vērtīgāk ir pašam izbaudīt visus kardio fitnesa ieguvumus, nekā par to lasīt miljoniem reižu. Tad rodas jautājums, kur iegādāties kardio trenažierus mājās? Sporta aprīkojuma līderi, piemēram, Powersport.lv vienmēr priecē klientus ar pievilcīgiem kardio aprīkojuma piedāvājumiem. To kardio trenažieru klāstā ir daudz dažādu zīmolu, tostarp inSPORTline, WaterRower, Intenza, Reebok. Turklāt PowerSport.lv piedāvā daudz noderīgu padomu par to, kā izvēlēties labākos kardio trenažierus mājās un ārpus tām, tādējādi ievērojami atvieglojot lēmuma pieņemšanu par to, kurš kardio trenažieris ir piemērots tieši jums.

