Ankipāns priecīgs par sezonas pirmo uzvaru izbraukumā

Latvijas hokeja kluba Rīgas "Dinamo" galvenais treneris Ģirts Ankipāns pēc izcīnītās uzvaras pār Pētera Skudras trenēto Čeļabinskas "Traktor" pēcspēles preses konferencē atzīmēja pašaizliedzīgo spēli savas komandas izpildījumā un izteica gandarījumu par pirmo šosezon viesos izcīnīto uzvaru.

Jau vēstīts, ka Kontinentālās hokeja līgas (KHL) mačā Rīgas "Dinamo" izbraukumā ar rezultātu 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) pieveica Pētera Skudras vadīto Čeļabinskas "Traktor".

Ankipāns izteica gandarījumu par pirmo uzvaru šosezon pretinieka laukumā: "Ļoti labi, ka mēs šodien vinnējām, jo šobrīd neesam komfortablā situācijā. Pēdējos mačos spēlējām ļoti pašaizliedzīgi, un arī šodien uzvarējām, pateicoties pašaizliedzīgai spēlei. Beigās "Traktor" ļoti gribēja panākt izlīdzinājumu un daudz laika pavadīja mūsu zonā, taču mēs izturējām līdz beigām. Esam ļoti apmierināti, ka beidzot uzvarējām spēli viesos."

Latvijas speciālists Čeļabinskas komandā Skudra apsveica "Dinamo" ar uzvaru un izteica neapmierinātību ar mača sākumu: "Mums, protams, savā laukumā nav tiesību tā aizvadīt mača sākumu. Mums tā ir tāda tradīcija, ka savā laukumā mierīgi iešūpojamies un skatāmies, cik zemu varam nolaisties. No 1:4 atspēlēties ir ļoti grūti. Šeit ir jāatbild uz jautājumu, kāpēc sev tā atļaujam sākt spēles, it sevišķi mājās. Tas vienkārši ir bezatbildīgi. Tā vienkārši nedrīkst. Pēc tam mēģinām radīt brīnumus un demonstrēt, ka mēs varam spēlēt hokeju. Diemžēl tas nestrādā. Katra spēlētāja koncentrācija pirms mača ir nepieciešama no pirmās sekundes. Neatkarīgi no tā, kāds ir rezultāts. Iziet laukumā un spēlēt. Tas mums mača sākumā vienkārši iztrūkst."

Trešdien Rīgas hokejisti viesosies pie Nursultanas "Baris".

Rīgas klubs ar desmit punktiem 17 spēlēs ieņem pēdējo vietu līgā. Savukārt "Traktor" ar 18 punktiem 20 dueļos ieņem astoto vietu Austrumos.

Pirms šīs cīņas "Dinamo" un "Traktor" vienības KHL savā starpā bija spēkojušās 22 reizes, no kurām rīdzinieki uzvarējuši tikai piecās, visas reizes gūstot virsroku pamatlaikā. "Traktor" hokejisti rīdziniekiem nav bijuši pa zobam jau deviņās spēlēs pēc kārtas, iepriekšējo panākumu izcīnot 2014.gada janvārī.