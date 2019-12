Rīgas 'Dinamo' ar uzvaru Minskā pārtrauc zaudējumu sēriju

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienība Rīgas "Dinamo" pirmdien pārtrauca deviņu zaudējumu sēriju, ar rezultātu 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) viesos pārspējot Minskas "Dinamo" komandu.

"Dinamo" komanda tādējādi 2019. gadu noslēgusi ar uzvaru, kā arī turnīra tabulā apsteigusi Minskas vienību. Rīdzinieki ar 43 spēlēs gūtiem 29 punktiem tagad ieņem 11. vietu Rietumu konferencē, bet Minskas klubam 42 spēlēs sakrāti 28 punkti, kas ļauj vien atrasties konferences un līgas pēdējā pozīcijā.

Spēles rezultātu ar spēcīgu metienu trīs sekundes pirms pirmās trešdaļas beigām atklāja Roberts Mamčics. Minskas komandai netrūka iespēju rezultātu izlīdzināt, bet vārtos veiksmīgi darbojās Aleksandrs Salāks, kurš otrajā periodā guva savainojumu. Salāka vietā laukumā nāca Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) vienības "Rīga" vārtsargs Jānis Voris. Vorim šī bija otrā spēle KHL čempionātā.

Lai gan Voris vairākās epizodēs komandu glāba, trešā perioda ievadā 19 gadus vecais vārtsargs kļūdījās spēlē ar nūju, ripai atlecot pie Frensisa Pares. Hokejists ripu centās raidīt tukšos vārtos, bet Koltons Gilīss skaistā lēcienā to ar ķermeni atsita.

Minskas komandai pēc video atkārtojuma skatīšanās netika ieskaitīts arī cits iespējams vārtu guvums, bet viesu labā rezultātu 2:0 pēc mājinieku aizsargu kļūdas panāca Kārters Eštons.

Nākamo maču rīdzinieki aizvadīs 4. janvārī, kad mājās tiks uzņemta Nursultanas "Baris" vienība.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētāku mača notikumu aprakstu.

KHL spēle: Rīgas Dinamo - Minskas Dinamo

Spēle noslēgusies!Mājinieki vēl kā pa notīm izspēlē vienu labu iespēju, bet Voris saglabā vārtus neskartus, pirmo reizi aizvadot "sauso" maču KHL.

Minskas komanda izmisīgi cenšas gūt kaut vienus vārtus, bet Voris tiek galā ar laukuma saimnieku metieniem.

Minskas vienība nomainījusi vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju.

Rīdzinieki pagaidām tik svarīgajā mazākumā cītīgi aizsargājušies, neļaujot Minskas komandai mierīgi nostāties zonā. Vārti nosargāti neskarti, bet mājinieku spiediens pēc vairākuma tieši pieaudzis.

53:38 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāPraktiski uzreiz pēc vārtu gūšanas Bārtulis tiek sodīts pret pretinieka ķeksēšanu.

Minskas komanda īsā laika periodā izpilda vairākus metienus, bet tam seko "Dinamo" atbilde, Džeriņam un Lipsbergam aizbēgot ātrajā uzbrukumā. Teilors gan komandu glābj.

53:27 min. Rīgas "Dinamo" - Minskas "Dinamo" 2:0 Mājinieki kļūdās savā zonā un ripa atlec pie Kārtera Eštona, kurš vienatnē eleganti "izrēķinās" ar Teiloru.

Arēnā skan sirēna par godu vārtiem, bet tiesneši norāda, ka jāskatās video atkārtojums. Voris vārtu priekšā atsita ripu pēc Morova raidījuma, bet tad tā atleca pret Spūnera kāju. Iespējams, ka hokejists arī apzināti veica kustību ar slidu, lai iebakstītu ripu vārtos. Voris ar roku izvilka ripu no vārtiem, palīdzēja arī Protapovičs. Jautājums, vai tā bija pilnībā šķērsojusi vārtu līniju. Vārti netiek ieskaitīti.

Pēc uzvarēta iemetiena pa vārtiem nekavējoties met Setdikovs, bet ripa spurdz garām mājinieku cietoksnim.

Rīdzinieki praktiski visas divas minūtes pavadīja laukuma saimnieku zonā, izpildot vairākus bīstamus metienus, tomēr vārti netika gūti. Metienus bez ripas apstādināšanas izpildīja gan Protapovičs, gan Setdikovs. Pēc Protapoviča raidījuma ripa arī skāra vārtu stabu.

43:57 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāOļegs Jevenko sodīts par neatļautu spēka paņēmienu.

Kas par epizodi! Voris aiz vārtiem kļūdās, spēlējot ar nūju. Ripa atlec pie Frensisa Pare, kuram bija iespēja to virzīt tukšos vārtos, bet Koltons Gilīss pašaizliedzīgā lēcienā glāba viesus no vārtu ielaišana.

Kļūdās rīdzinieku aizsargi, izlaižot cauri piespēli, kura nonāk pie Drozdova. Hokejists ripu raida tālajā vārtu stūrī, bet Voris to tver ķērājcimdā.

Sācies 3. periods!

Noslēdzies 2. periods.

Salāks atvairīja laukuma saimnieku izgājienu, bet savainojās. Laukumā devies Jānis Voris! 19 gadus vecais hokejists otro reizi devies laukumā KHL, bet ikdienā spēlē Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) komandā "Rīga".

Eštons ātrajā uzbrukumā izpildīja labu metienu, cīnoties vienatnē pret trim Minskas komandas spēlētājiem, taču ripa lidoja tieši virsū vārtsargam.

Salāks atvairīja spēcīgu Raiena Spūnera "šāvienu" no tuvas distances, bet ripa pēc tam lēnām slīdēja vārtu virzienā. Meija to gan "noslaucīja" no vārtsarga laukuma.

Rīdzinieku aizsargs Mareks Djaloga smagi cieta pēc novēlota spēka paņēmiena galvas rajonā. Andrejs Kosticins gan netika sodīts.

Minskas komanda uz brīdi pamatīgi bija iespiedusi viesus savā zonā. Salāks tika galā ar spēcīgu metienu no zilās līnijas.

Sācies 2. periods!

Noslēdzies 1. periods.

19:57 min. Rīgas "Dinamo" - Minskas "Dinamo 1:0 Roberts Mamčics izcēlās ar spēcīgu metienu no distances.

Rīdzinieki aktīvi spēlē gar laukuma apmalēm, liedzot Minskai iespēju jebko izveidot. Mājinieki atkal izniekoja skaitlisko vairākumu.

15:05 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāViesiem laukumā bija izgājuši seši hokejisti.

Pusminūtes laikā baltkrievi divreiz tiek pie labas iespējas pēc vārtu priekšā atlēkušas ripas. Salāks uzdevumu augstumos.

Gilīss, neapstādinot ripu, uzreiz meta pa vārtiem. Ārzemnieks trāpīja pa vārtu stabu.

Spēle četratā noslēdzas bez jebkādiem bīstamiem momentiem. Abas komandas pagaidām taustās.

Djaloga aizzogas līdz laukuma saimnieku vārtiem un izdara bīstamu metienu ar nūjas neērto pusi.

5:19 min. Komandas spēlēs četratāSalāks sodīts par spēles kavēšanu.

4:43 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāIgors Martinovs aiz Rīgas komandas vārtiem ķeksēja Oskaru Bārtuli. Iespēja viesiem pārņemt iniciatīvu.

Minskas komanda iznieko pirmo skaitlisko vairākumu šajā spēlē.

Laukuma saimniekiem nesanāk nostāties rīdzinieku zonā.

2:23 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāBārtulis aiz Aleksandra Salāka sargātajiem vārtiem ar nūju ķeksēja pretinieku.

Spēle sākusies!

Rīgas komanda šobrīd piedzīvojusi deviņus zaudējumus pēc kārtas. https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/batna-mums-ir-48-stundas-laika-lai-sakartotu-galvas-un-partrauktu-so-zaudejumu-seriju.d?id=51756237

Komandas divas reizes tikās oktobrī, kad abās spēlēs triumfēja Rīgas vienība.

Šīs dienas spēlē tiekas divas Rietumu konferences pastarītes. Rīdzinieki 42 spēlēs guvuši 27 punktus, bet laukuma saimnieki 41 spēlē sakrājuši 28 punktus. Latvijas komandas atrodas Rietumu konferences 12., pēdējā pozīcijā, bet Minskas vienība vietu augstāk.