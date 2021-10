Rīgas 'Dinamo' iespaidīgi atspēlējas pret SKA un izcīna pirmo punktu pēc Zubova aiziešanas

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komanda Rīgas "Dinamo" sešu mājas spēļu sērijas iesākumā ar rezultātu 4:5 (1:1, 1:3, 2:0, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā piekāpās Sanktpēterburgas SKA, atspēlējoties no trīs vārtu deficīta.

Pēc Sergeja Zubova aiziešanas Rīgas "Dinamo" bija piedzīvojusi divus "sausos" zaudējumus. Šajā mačā rīdzinieki galvenā trenera vietas izpildītāja Valērija Kuļibabas vadībā izcīnīja pirmos punktus.

Jau pašā spēles sākumā Rīgas "Dinamo" iedabūja ripu SKA komandas vārtos, taču tos neieskaitīja, jo Hanters Šinkaruks, mainot ripas lidojuma virzienu pēc Kristapa Zīles metiena, nospēlēja ar augsti paceltu nūju. Taču mača 12. minūtē Brendons Gormlijs ieguva ripu un devās uzbrukuma zonā, kur viņš no laukuma apmales piespēlēja Lukašam Radilam. Čehs slidojumā uz priekš izdarīja precīzu metienu un izvirzīja "Dinamo" vadībā.

Divas minūtes vēlāk ātrā uzbrukumā Valentīns Zikovs vārtu priekšā tika pie ripas un izdarīja precīzu metienu ar nūjas neērto pusi, rezultātu izlīdzinot. Mača turpinājumā SKA komanda guva vēl trīs bezatbildes vārtus – 24. minūtē Ivans Morozovs teicami meta uzreiz pēc piespēles, 30. minūtē Lindens Vejs un Kirils Marčenko izspēlēja golu līdz tukšiem vārtiem, bet 40. minūtē Jonass Kempainens noslēdza lielisku vairākuma izspēli.

Taču četras sekundes pirms otrās trešdaļas beigām Gints Meija meta no zilās līnijas un trāpīja ripu vārtu augšējā stūrī. Šajā vārtu guvumā teicami nospēlēja Daniels Bērziņš, kurš aizsedza vārtsargam skatu. Trešā perioda ievadā Šinkaruks atkal bija tuvu golam, bet viņa izgājienā mestā ripa pilnībā nešķērsoja vārtu līniju, to tiesneši pārbaudīja ar video atkārtojuma palīdzību. Taču brīdi vēlāk Oskars Cibuļskis izmantoja to, ka Gints Meija vārtu priekšā nosedza Jaroslava Askarova skatu, atspēlējot vēl vienu vārtus. Pēc šīs epizodes SKA vārtos stājās Aleksandrs Samonovs. Tomēr tas netraucēja Rīgas "Dinamo" rezultātu izlīdzināt, kad 51. minūtē vairākumā Emīls Porjē piespēlēja Hanteram Šinkarukam, kurš tālāk ripu deva uz vārtu priekšu, kur atradās Rīss Skārlets, un viņš izdarīja precīzu raidījumu SKA vārtos.

Aizraujošā cīņā spēle nonāca līdz pagarinājumam, kur "Dinamo" teju izrāva uzvaru. Radils pretuzbrukumā meta ripu vārtos, taču pāris sekundes pirms tam tiesneši fiksēja skaitliskā sastāva pārkāpumu "Dinamo" komandai. Mazākumā izdevās nosargāt savus vārtus neskartus, pateicoties Juhana Matsona sniegumam. Pēcspēles metienos Jere Karjelainens un Rūdolfs Červenijs deva vadību "Dinamo" komandai (2:1), bet Ņitika Gusevs, Marčenko un Andrejs Kuzmenko ar skaistiem vārtu guvumiem nodrošināja SKA uzvaru.

Mājas spēļu sērijas turpinājumā Rīgas "Dinamo" 31.oktobrī uzņems Maskavas "Dinamo".

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.