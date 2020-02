Rīgas 'Dinamo' kaunpilnās sezonas izskaņā ielaiž četrus vārtus pēc kārtas

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienība Rīgas "Dinamo" trešdien, 26. februārī, ar zaudējumu noslēdza kaunpilni aizvadīto regulāro sezonu, Novosibirskā ar 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) piekāpjoties "Sibirj".

Tādējādi rīdzinieki neguva ceturto uzvaru piecos mačos, kas būtu labākais rādītājs šajā sezonā.

Pirmā perioda 12. minūtē Eštons Kārters guva rīdziniekiem pirmos vārtus, bet otrā perioda 49. sekundē Bendžamins Māršals panāca 2:0. Turpinājumā rīdzinieki ielaida četrus vārtus pēc kārtas, piedzīvojot 45. zaudējumu sezonā. Vēl trešā perioda 10. minūtē rīdzinieki bija vadībā ar 2:1, bet tad sešu minūšu laikā ielaida trīs golus, kapitulējot arī mačā.

Rīgas Dinamo - Sibirj 2:4. Spēle noslēgusies

Dārziņš atvaira metienu, stāvot tukšos vārtos

58:09 min. Rīgas Dinamo ņem pārtraukumu, maina Liepiņu un cer izglābties šajā mačā.

Dārziņš eleganti gribēja apspēlēt vārtsargu, bet aizmet garām vārtiem.Uzreiz uzbrukums pie Dinamo vārtiem - Sibirj gandrīz izspēlēja līdz tukšiem vārtiem, bet rīdzinieki paspēja apturēt piespēli.

55:04 min. Rīgas Dinamo - Sibirj 2:4Jokipaka ar metienu tieši pretī vārtiem pārspēj Liepiņu.

54:24 min. Rīgas Dinamo noraidījums Bāls vairākums un vēl noraidījums rīdziniekiem - laukumā seši spēlētāji....

52:30 min. Rīgas Dinamo vairākums Ģēģeris pēc soda neveiksmīgi ielido apmalē. Tiesneši iedod 2 minūšu sodu, bet Ģēģeris, turot plecu, dodas uz ģērbtuvēm.

50:43 min. Rīgas Dinamo - Sibirj 2:3Liepiņš atvaira pirmo metienu, bet turpinājumā komandas biedri nepalīdz. Rīdzinieki piespiedās tuvāk saviem vārtiem, laba saspēle un Šarovs ar metienu pārspēj Liepiņu.

49:25 min. Rīgas Dinamo vārtsargu maiņaSalāks dodas atpūsties bet viņa vietā Dinamo sezonu vārtos noslēgs Reinis Liepiņš.

49:25 min. Rīgas Dinamo - Sibirj 2:2 Sibirj uzbrukumā rīdzinieki nedaudz apjuka. Sākumā Dinamo hokejisti domāja, ka bija aizmugure, tomēr tiesneši to nefiksē. Tad Salāks pēc atvairīta metiena no aizvārtes pazaudē ripu - to izmanto Sibirj uzbrucējs Makarovs, izlīdzinot rezultātu.

Ļoti pavirši pēdējās minūtes aizvada rīdzinieki, bet Sibirj nespēj izmantot šo viesu vieglprātību.

Rīdzinieki šobrīd izdarījuši 16 metienus, bet 18 (!!!) metienus bloķējuši mājinieki. Rets gadījums, kad izdarīto metienu skaits ir mazāks par bloķēto metienu skaitu

44:45 min. Abpusējs noraidījumsRīdzinieki vairākuma beigās tikai kļuva aktīvāki. Neilgi pēc tam Berglunds pie apmales pārkāpj noteikumus pret Ruhomā, bet arī soms pārkāpj noteikumus

42:16 min. Rīgas Dinamo vairākumsSibirj pārkāpj noteikumus iemetienā un saņem sodu

Sākas 3. periods

Rīgas Dinamo - Sibirj 2:1. Noslēdzies 2. periodsRīgas Dinamo pamatīgi "kurina" tempu un dominē laukumā. Bet... Ripa neiet vārtos un minimāls pārsvars pirms pēdējās trešdaļas.

Viss otrais periods aizrit bez ievērojamām pauzēm. Atlikušas jau mazāk par trīs minūtēm

Uzreiz pēc ilgstošā Dinamo uzbrukuma seko Sibirj pretuzbrukums, ko izdodas apturēt ar aizsargu un Salāka pūlēm.

Pamatīga Rīgas Dinamo ofensīva - Sibirj hokejisti gandrīz četras minūtes nespēja nomainīties. Mājinieki praktiski stāv uz vietas un vēro, kā kustās Rīgas Dinamo. Latvijas komandas hokejisti gan netiek pie laba momenta, bet metieni no distances ir nesekmīgi.

Rīgas Dinamo ilgstošs uzbrukums, neļaujot pretiniekiem veikt nomaiņu. Bet šajā brīdī metienā salūst Protopoviča nūja, kas ļauj mājiniekiem atgūties.

30:02 min. Rīgas Dinamo - Sibirj 2:1 Teicami mazākumā spēlē Salāks, kurš glābj vairākkārt. Tomēr pēc tam ir bezspēcīgs - pirmo metienu viņš atvaira, bet uzreiz ripu vārtos triec Ruhomā.

Rīgas Dinamo mazākumsVēlreiz sodu saņem Bērziņš. Šoreiz par ripas izmešanu ārpus laukuma

Ļoti labs vairākums Dinamo izpildījumā. daudz metienu, ātra saspēle, laba ripas "kustība", bet iztrūkst paša galvenā - precīza metiena.

Rīgas Dinamo vairākumsSpēles ritējums labvēlīgs Latvijas komandai. Divi goli un tagad vēl arī vairākums. Laba iespēja "nokautēt" pretinieku

Un vēl viena iespēja Dinamo - metienu labi pielabo Eštons, bet ripa nelido vārtos

20:49 min. Rīgas Dinamo - Sibirj 2:0 Bendžamins Māršals ātri pēc spēles atsākšanas panāk divu vārtu pārsvaru viesiem. Viņš vienkārši uzmeta vārtu virzienā, lai ripa paliktu zonā. Sanāca gols.

Sākas 2. periods

Rīgas Dinamo - Sibirj 1-0. Noslēdzies 1. periodsĻoti bāls lielais vairākums tad atlikušais vairākums rīdzinieku izpiildījumā.

17:50 min. Rīgas Dinamo lielais vairākumsIlgi saspēlējas Dinamo, bet talkā nāk Sibirj - laukumā izlec piektais laukuma spēlētājs.

17:00 min. Rīgas Dinamo vairākumsTimašovs asi nospēlē pret Protopoviču savā aizsardzības zonā pie apmales.

Pēc gūtajiem vārtiem spēle nomierinājusies un rit bez sevišķi bīstamiem momentiem.

11:59 min. Rīgas Dinamo - Sibirj 1:0Teicami pie vārtiem nospēlē Protopovičs, pasitot ripu tālāk Eštonam, kurš iemet praktiski tukšos vārtos

Lipsbergam divi momenti, bet joprojām nevainojami spēlē Sibirj vārtsargs.

Balinskim labs izrāviens pie preitnieku vārtiem, Sibirj glābj vārtsargs. Arī Salāks labi spēlē.Tad Ģēgerim labs moments, atkal teicami spēlē Sibirj vārtsargs

Abpusējs sodsSibirj hokejists rāvās uz vārtiem un Daniels Bērziņš klupina pretinieku. Bet sods arī Sibirj pusē šajā epizodē.

Vairākas minūtes spēles sākumā bez pārtraukumiem aizvadīja abas komandas. Diezgan raiti rit spēle. Jāatgādina, ka abām komandām mačā neko daudz nevajag. Sibirj sev nodrošinājusi vietu Gagarina kausā un nevar ne pakāpties augstāk vai noslīdēt zemāk. Tas pats ar Rīgas Dinamo - Latvijas komanda paliks kā otra vājākā komanda līgā šajā sezonā, apsteidzot tikai Minskas Dinamo

Laba, aktīva spēle Dinamo sniegumā spēles sākumā. Ģēģeris atņem pretiniekiem ripu, pamanās iedot piespēli Sļepecam, kurš izdara metienu

Spēle sākusies

Iepriekšējā mačā Dinamo sarūgtināja Pekinas Kuņluņ Red Star un Gunāru Svorcovu.https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-nelauj-kunlun-red-star-ieklut-gagarina-kausa-izcina.d?id=51909623

Vakar KHL uzmanību sev pievērsa Kaspars Daugaviņš - 20 sekundēs divi goli.https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/daugavins-20-sekunzu-laika-gust-divus-vartus.d?id=51915957

Abas komandas nāk laukumā. Skanēs valstu himnas, pēc tam spēle.Rīgas Dinamo vārtos Salāks, kurš savulaik spēlējis Novosibirskā un tur ir skatītāju mīlulis.

Neveiksmīgāko KHL sezonu šodien noslēdz Rīgas Dinamo. Dažu dienu laikā otrā spēle Novosibirskā - tikai šoreiz pretiniekos patiešām majinieki Sibirj hokejisti.