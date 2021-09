Rīgas 'Dinamo' mača galotnē izrauj pirmo uzvaru pamatlaikā pār 'Soči'

Rīgas "Dinamo" hokejisti Kontinentālās hokeja līgas (KHL) mačā savā laukumā pirmdien ar rezultātu 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) pārspēja Latvijas aizsarga Jāņa Jaka pārstāvēto "Soči".

Šī Rīgas "Dinamo" komandai šī bija pirmā uzvara pamatlaikā pār "Soči" komandu. Iepriekš 18 spēlēs pret šo klubu gūtas tikai divas uzvaras, un abas tikai pagarinājumos vai pēcspēles metienos. Tāpat Mārtiņš Karsums šajā mačā izdarīja savu 150 rezultatīvo piespēli KHL čempionātā.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētāku notikumu aprakstu.

KHL spēle: Rīgas Dinamo – Soči

Spēles statistika

Rīgas "Dinamo" - "Soči" 2:1. Spēle noslēgusies.

Radila neveiksmes turpinās, viņš, metot tukšos vārtos, trāpa pa vārtu stabu.

"Soči" jau maina vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju.

58:32 min. Rīgas "Dinamo" - "Soči" 2:1 Gints Meija un Māriņš Karsums pie laukuma apmales izcīnīja ripu. Tad Karsums slidoja vārtu virzienā, piespēlēja Danielam Bērziņam, kuram izdevās ļoti precīzs metiens vārtos!

Matsonam pamatlaika pēdējās minūtes ir saspringtākas, jo cīņa pārsvarā rit "Dinamo" aizsardzības zonā. Pusotra minūtes līdz pamatlaika beigām.

"Soči" darbojās ar ripu, bet "Dinamo" vairs tik ļoti nerāvās uzbrukumā.

52:42 min. Rīgas "Dinamo" - "Soči" 1:1 "Dinamo" hokejistiem neizdevās dabūt ripu ārā no aizsardzības zonas. "Soči" to atguva. Amirs Garajevs izdarīja metienu no diezgan tālas distances, un rīdzinieku vārtsargs Juhans Matsons nospēlēja diezgan neveiksmīgi, izlaižot ripu.

Jeļisejevs uzmeta pa vārtiem, bet Radils bija pirmais pie vārtsarga atvairītās ripas. Taču viņa atkārtotie metieni bija neveiksmīgi.

Jeļisejevs brīdi vēlāk vēlreiz apdraudēja vārtus no tuvas distances, bet tad "Soči" vairāk spēlēja ar ripu, bet rīdzinieki pretinieku uzbrukumus pārvirzīja uz laukuma apmalēm.

46:14 min. Rīgas "Dinamo" - "Soči" 1:0 Rīgas "Dinamo" realizē skaitlisko vairākumu. Nikolajs Jeļisejevs saņēma ripu un pēc mazas māņkustības izdarīja metienu vārtu augšējā stūrī. Gints Meija pilnībā nosedza Helberga skatu.

45:42 min. Noraidījums "Soči" komandā.Švenenbergs saņēma ripu laukuma kreisajā pusē un uzreiz mēģināja trāpīt vārtu augšējā stūrī. Ripa lidoja pāri vārtiem. Uzbrukuma turpinājumā Točickis klupināja Radilu.

Bērziņš pavirši nospēlēja uz uzbrukuma zonas zilās līnijas, un Viharevs izgāja pret Matsonu, taču vārtus gūt nespēja. Pēc tam Bērziņš pateicās vārtsargam, ka glāba komandu pēc viņa kļūdas.

Līdzīgi abas komandas iesāka trešo trešdaļu, ātrā tempā spēkojoties no vienas uzbrukuma zonas uz otru. Karjalainens apdraudēja "Soču" vārtus, bet tad uzreiz pēc iemetiena Bērziņš izdarīja negaidītu metienu.

Sācies 3. periods.

Rīgas "Dinamo" - "Soči" 0:0. Noslēdzies 2. periods.

Rīdzinieki vairākumu neizmantoja, taču trešdaļas pēdējās sekundēs turpināja kontrolēt ripu.

Radils izdarīja metienu uzreiz pēc piespēles, taču viņam joprojām neizdodas gūt vārtus Rīgas "Dinamo" sastāvā.

Porjē vārtu priekšā mēģināja mainīt Šinkaruka mestās ripas virzienu, bet Helbergs ripu tvēra.

37:10 min. Noraidījums "Soči" komandā.Radils kontrolēja ripu pie uzbrukuma zonas zilās līnijas, bet tad Petkovs viņam iesita ar nūju, cenšoties ripu pārtvert. Tiesneši to pamanīja.

Rīdzinieki šajā trešdaļā vārtus apdraud daudz biežāk. Šobrīd izdarīti deviņi metieni.

Bakanovs ar ripu bija tuvu vārtiem, viņš mēģināja apspēlēt, bet Matsons situāciju nolasīja precīzi.

"Soči" uz zilās līnija rupji kļūdījās, un Meija ieguva ripu. Viņš mazākumā izdarīja spēcīgu metienu, taču vārtus ripu neieraidīja.

32:43 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" komandā. Rīdzinieki vairākuma pirmajā minūtē uzbrukumā aktīvi saspēlējās un apdraudēja vārtus. Tad "Soči" mazākumā veiksmīgi pieturēja ripu, līdz Skārlets tika sodīts par pretinieka turēšanu.

31:10 min. Noraidījums "Soči" komandā.Baldajevs noraidīts par pretinieka turēšanu ar nūju.

Jeļisejevs teicami piespēlēja Freibergam, kurš no lieliskas metiena pozīcijas trāpīja virsū Helbergam.

Viharevs nolēma neizdarīt metienu pa vārtiem no teicamas pozīcijas un piespēlēt gar vārtiem, taču rīdzinieki šo piespēli bloķēja. Tad Karjalainens un Jeļisejevs apdraudēja "Soči" komandas vārtus.

Helbergs atvairīja Karsuma metienu ātrā pretuzbrukumā. Tad abas komandas apmainījās ar ātriem uzbrukumiem.

Rīdzinieki saspēlējās un lūkoja izspēlēt līdz brīvam metienam. Meijas piespēli gar vārtiem Jeļisejevam pretinieki pārtvēra. Vairākuma noslēgumā Porjē no labas pozīcijas meta garām vārtiem.

24:19 min. Noraidījums "Soči" komandā.Skaitliskā sastāva pārkāpums viesu komandai.

Matsons atvairīja divus bīstamus metienus trešdaļas turpinājumā. Lai arī metieni izdarīti no distances, taču "Soči" hokejisti "dežurēja" vārtu priekšā.

Rīdzinieki trešdaļu sāka draudīgiem uzbrukumiem. Porjē uzmeta pa vārtiem, Šinkaruks cīnījās vārtu priekšā, bet Skārlets pieslēdzās uzbrukumam un centās iegūt vārtsarga atvairīto ripu.

Sācies 2. periods.

Rīgas "Dinamo" - "Soči" 0:0. Noslēdzies 1. periods.

Priekšpēdējās minūtes izskaņā Tīvola ieguva Helberga atvairīto ripu un izdarīja vēl vienu metienu, taču nepārmeta pāri kājsargam.

"Dinamo" hokejistiem veidojās labs uzbrukums, taču atkal neizdevās tikt līdz metienam. Joprojām tikai viens metiens pa "Soči" vārtiem.

Matsons tvēra diezgan bīstamu Rudenko metienu. Divi rīdzinieki devās pretuzbrukumā pret Jaku, taču nespēja precīzi saspēlēties un izdarīt metienu. Tad Skārlets gūlās priekšā ripai, bet brīdi pēcāk "Dinamo" vārtsargs tika galā ar Jaka metienu no distances.

15:22 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā.Vēl viens noraidījums rīdziniekiem. Radils sodīts par sitienu pretiniekam galvas un kakla rajonā.

Spēles ritējums īsti nemainījās, un rīdzinieki uzbrukumā izskatījās diezgan nevarīgi. 14 minūšu laikā izdarīts tikai viens metiens pa vārtiem.

Arī šis vairākums "Soči" komandai nebija veiksmīgs. "Dinamo" mazākuma brigāde spēja izsekot kombinācijām un nosargāt savus vārtus.

9:35 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā.Porjē aiz vārtiem nospēlēja "celi-celī" pret Petkovu. Par to viņš noraidīts, taču viņš vēl skaidrojās ar tiesnešiem

"Dinamo" hokejisti neveiksmīgi spēlēja ar ripu viduszonā, kas neļauj ieiet uzbrukuma zonā un sākt uzbrukumu izspēli. Tikmēr viesi no Sočiem ik pa laikam spējuši saspēlēties un izdarīt metienu, taču ripa līdz vārtiem tikusi reti.

Rīdzinieki mazākumā nospēlēja veiksmīgi. Bīstamus uzbrukumus "Soči" neizveidoja.

3:15 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā."Soči" hokejists Bakanovs izmantoja rīdzinieku kļūdu uzbrukumā un devās pretuzbrukumā pret Matsonu, bet Gormlijs viņu no mugurpuses klupināja.

Tīvola izdarīja pirmo metienu pa "Soči" vārtiem, bet Helbergs droši ar ripu tika galā. Par saraustītā spēles sākuma cīņas temps kļuva ātrāks, un "Soči" hokejists pretuzbrukumā trāpīja pa vārtu stabu.

Jau pēc nospēlētas 21 sekundes Kamalovs apdraudēja Matsona sargātos vārtus. Pirmā minūte spēlē bija daudz pārtraukumu.

Spēle sākusies! Pirmajā iemetienā uzvar "Dinamo"

Jānis Jaks spēles pieteikumā iekļauts "Soču" pirmajā aizsargu pārī.

Mājiniekiem sastāvā joprojām nav atgriezies Lauris Dārziņš. Savukārt vārtu drošība šoreiz uzticēta Matsonam. Rīgas "Dinamo" sastāvs mača pret "Sočiem". https://www.facebook.com/dinamorigaofficial/posts/256350893161981

Joprojām savainoto spēlētāju sastāvā "Dinamo" rindās ir Kristaps Zīle, kuram pievienojies aizsargs Frenks Korrado un uzbrucējs Rūdolfs Červenijs, kamēr viesi uz Rīgu atbraukuši pilnā sastāvā.

Jaks “Soču” rindās šajā sezonā 11 spēlēs guvis vienus vārtus un izdarījis divas rezultatīvas piespēles. Rīgas “Dinamo” sastāvā līdz šim ar pieciem rezultativitātes punktiem rezultatīvākais ir Emīls Porjē (3+2) un Nikolajs Jeļisejevs (4+1).

"Arēnā Rīga" šovakar risināsies šī brīža Rietumu konferences pēdējo divu vietu ieņemošo komandu duelis. Pēdējā vietā esošā Rīgas "Dinamo" spēkojas ar priekšpēdējā pozīcijā esošo "Soči" vienību. Rīdzinieki guvuši trīs uzvaras pamatlaikā un reizi zaudēja pagarinājumā un tāpēc ierindojas pēdējā vietā ar septiņiem punktiem. “Sočiem” divas uzvaras pamatlaikā, viena pagarinājumā, kā arī divi zaudējumi pēcspēles metienos, kas dod astoņus punktus. Abas komandas šosezon guvušas pa 19 vārtiem.