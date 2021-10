Rīgas 'Dinamo' sezonas tālāko izbraukumu sāk ar atspēlēšanos un zaudējumu 'bullīšos' Habarovskā

Latvijas klubs Rīgas "Dinamo" sestdien uzsāka sezonas tālāko izbraukuma spēļu sēriju, Habarovskā Kontinentālās hokeja līgas (KHL) spēlē ar rezultātu 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) piekāpjoties vietējai "Amur" vienībai.

Vārtus rīdziniekiem guva Kristaps Zīle, kurš aizvadīja tikai otro spēli sezonā, kā arī Nikolajs Jeļisejevs, kurš šosezon izcēlies jau sešas reizes.

Pirmajā periodā rīdzinieki divreiz spēlēja vairākumā, taču abas iespējas neizmantoja, turklāt pirmajās 20 minūtēs izdarīja mazāk metienus pa vārtiem - 6:10.

Spēles otrajā periodā temps palielinājās un trešdaļas ceturtajā minūtē Aleksandrs Gorškovs pēc izgājiena trijatā pret diviem rīdziniekiem raidīja ripu tukšā vārtu stūrī. Nepilnas divas minūtes vēlāk Romans Ļubimovs pie vārtu priekšas uztvēra piespēlēto ripu un neatstāja Juhanam Matsonam nekādas cerības. Tiesa, pēc 58 sekundēm Zīle ar tālu un spēcīgu metienu vienus vārtus atguva - 1:2.

Trešā perioda sestajā minūtē Lukāšs Radils ar piespēli izvirzīja Jeļisejevu starp diviem pretinieku hokejistiem. Latvijas uzbrucējs izgājienā vienatnē pret vārtsargu Jevgeņiju Aļikinu bija nekļūdīgs un panāca 2:2. Arī perioda otrajā pusē, tajā skaitā mača pēdējās sekundēs, komandām bija iespēja noslēgt maču pamatlaikā, taču neviens no momentiem netika realizēts.

Cīņa turpinājās papildlaikā, kura ceturtajā minūtē Gorškovs meta ripu nepiesegtā vārtu stūrī, tomēr pēc videoatkārtojuma noskatīšanās tiesneši secināja, ka pirms tam bijis zonas pārkāpums, tādējādi rezultāts palika nemainīgs.

Uzvarētājs tika noskaidrots pēcspēles metienu sērijā, kurā pārāki ar 3:2 bija laukuma saimnieki, uzvaru nesošo "bullīti" realizējot Radanam Lencam. "Dinamo" rindās precīzi meta Jeļisejevs un Lauris Dārziņš.

Pēc aizvadītām 13 spēlēm Rīgas "Dinamo" ar desmit izcīnītiem punktiem Rietumu grupā ierindojas 11.vietā 12 komandu konkurencē, bet "Amur" Austrumu grupā ar deviņiem punktiem 13 dueļos ir desmitā.

Pēc šī mača Rīgas komanda izbraukumā tiksies arī ar Vladivostokas "Admiral", Novosibirskas apgabala "Sibirj" un "Soči" klubiem.

Uzvarētāju noskaidrošanai nepieciešami pēcspēles metieni

Rīgas "Dinamo" - "Amur" 2:3. Spēle noslēgusies.Pēcspēles metienu gaita0:0 Karjalainena izgājienu atvairīja Aļikins.0:0 Ļubimovam neizdevās apspēlēšana.1:0 Jeļisejevs turpina teicami un realizē pēcspēles metienu.1:0 Tomāšeks no tuvas distances nepārspēj Matsonu.2:0 Lauris Dārziņš precīzi meta virs kājsarga pretinieku vārtsargam 2:1 Lencs izdarīja precīzu un zemu metienu. 2:1 Porjē netrāpīja starp kājsargiem. 2:1 Matsons ar kājsargu atvairīja Gorškova metienu ar nūjas neērto pusi.2:1 Meija savu izgājienu nerealizē. 2:2 Galuzins pēdējā metienu kārtā izlīdzina rezultātu. Pēcspēles metienu turpinās. 2:3 Habarovska turpināja pēcspēles metienus, un šoreiz Lencs meta spēcīgi un precīzi.2:3 Jeļisejevs centās apspēlēt, taču Aļikins pielika kājsargu un glāba savu komandu.

Rīgas "Dinamo" - "Amur" 2:2. Noslēdzies pagarinājums.Abas komandas tā arī nespēja gūt vārtus formātā trīs pret trīs.

"Amur" neieskaita vārtu guvumuNikolišins iegāja uzbrukuma zonā, kur ar labu piespēli atrada Aleksandru Gorškovu, kurš ar precīzu metienu un savu otro vārtu guvumu šķietami izrāva "Amur" uzvaru.Tomēr "Dinamo" pieprasīja video atkārtojuma izskatīšanu, kurā fiksēja, ka, ieejot uzbrukuma zonā, "Amur" hokejisti bija aizmugures stāvoklī

Radils iegāja uzbrukuma zonā un izdarīja labu metienu, kas Aļikinu nepārspēja.

"Amur" vienība aktīvāk darbojas pagarinājumā. Aļajevs apspēlēja Bērziņu un meta pa vārtiem, bet vārtus neguva.

Matsons nespēja tver Lenca metienu, taču laukuma spēlētājs neļāva pretiniekam iegūt ripu.

Sācies pagarinājums.Formātā trīs pret trīs komandas centīsies noskaidrot uzvarētāju.

Rīgas "Dinamo" - "Amur" 2:2. Noslēdzies pamatlaiks."Amur" hokejisti savā pēdējā uzbrukumā radīja nopietnus draudus "Dinamo" vārtiem. Tad Porjē pēdējās sekundēs vēl centās izlauzties līdz vārtiem, taču viņu apturēja. Taču rīdzinieki tālāko izbraukuma sēriju sāk ar izcīnītu vienu punktu.

Abas komandas apmainījās ar tāliem metieniem. Ja Aļikins ripu atvairīja ar atsitējcimdu, tad Matsons to tvēra.

Līdz pamatlaika beigām divas minūtes.

Aizvadītajās epizodēs "Amur" atsāka veidot savus uzbrukumus, un Gorškova metiens Matsonam nelika kapitulēt.

Šinkaruks uzmeta no asa leņķa, tēmējot tuvējā vārtu stūrī, bet Aļikins ar plecu atvairīja. Tam sekoja "Amur" pretuzbrukums, kurā Lencs divreiz lika pasvīst Matsonam.

Rīdzinieki sajutuši spēles garšu trešajā periodā. Fakts, ka izdodas biežāk uzvarēt iemetienus ļauj "Dinamo" ilgāk turēties uzbrukuma zonā. Aizvadītajās epizodēs Karjalainens un Radils izspēlēja draudīgus momentus.

Radils no aizvārtes piespēlēja Karjalainenam, taču viņam neizdevās trešo reizi šajā mačā pārspēt Aļikinu.

45:57 min. Rīgas "Dinamo" - "Amur" 2:2Kristaps Zīle iesāka uzbrukumu ar piespēli no aizsardzības zonas Lukašan Radilam, kurš uzreiz ripu nogādāja Nikolajam Jeļisejevam, kurš izgāja pret vārtsargu un izdarīja precīzu metienu! Tie viņam ir sestie vārti šajā sezona.

Rīdzinieki trešajā periodā pagaidām vairāk darbojas ar ripu, bet, kad to pazaudē, ļoti aktīvi iet virsū pretiniekiem, lai varētu atsākt veidot uzbrukumus.

Aļikins ar aizsargmasku atvairīja Skārleta metienu, kad Ozols vārtu priekšā traucēja vārtsargam skatu.

Freibergs izdarīja neērtu metienu vārtsargam no tālas distances, bet Aļikins ar plecu ripu atvairīja. Šinkarukam neizdevās trāpīt pa ripu atkārtotā metiena mēģinājumā.

Sācies 3. periods.

Rīgas "Dinamo" - "Amur" 1:2. Noslēdzies 2. periods.

Pēc Porjē metiena no tuvas distances Šinkaruks ieguva ripu. Viņš apslidoja vārtus, bet Aļikins metienu izdarīt neļāva. Brīdi vēlāk jau Matsons tvēra ripu pēc mājinieku hokejista metiena.

Atklāts hokejs rit laukumā, vienībām apmainoties ar uzbrukumiem. Pēc Ozola panāktās pretinieku kļūdas rīdzinieki uzbrukuma zonā veidojas kārtējo uzbrukumu, taču līdz metienam atkal tikt neizdevās. Tad otrā laukuma galā Šarovs no aizvārtes iespēlēja ripu vārtu priekšā, bet Matsons ripu fiksēja.

"Amur" vairākuma ievadā izspēlēja iespēju Tomāšekam gūt vārtus, bet viņam tas neizdevās. Pēc tam rīdzinieki veiksmīgi ripu dabūja ārā no savas zonas.

29:13. min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Rezultatīvajā otrajā trešdaļā komandas spēlēja diezgan atklāti, līdz maču apturēja Skārleta pārkāpums Gorškovu.

26:17 min. Rīgas "Dinamo" - "Amur" 1:2Rīgas "Dinamo" ātri atspēlē vienus vārtus. Rīdzinieki vārtu priekšā radīja apjukumu un ripa nonāca pie Kristapa Zīles, kurš ar spēcīgu metienu vienus vārtus atguva.

25:19 min. Rīgas "Dinamo" - "Amur" 0:2Romāns Ļubimovs vārtu priekšā saņēma ripu, kas izspraucās starp diviem "Dinamo" hokejistiem. Viņš noslidoja gar vārtu priekšu un izdarīja metienu pāri Juhana Matsona kājsargam.

Rīdzinieki pirmajos uzbrukumos pārsvarā tika novirzīti uz laukuma apmalēm, tāpēc Aļikinam nevajadzēja atvairīt ripas.

23:43 min. Rīgas "Dinamo" - "Amur" 0:1Habarovskas hokejisti devās pretuzbrukumā, un Aleksandrs Gorškovs precīzi saspēlējās ar Ivanu Nikolišinu. Viņš saņēma ripu un raidīja to vārtu tuvējā stūrī, gūstot pirmos vārtus šajā mača.

Cibuļskis savā zonā pazaudēja ripu, bet Nikolišins šo iespēju neizmantoja.

Sācies 2. periods.

Rīgas "Dinamo" - "Amur" 0:0. Noslēdzies 1. periods.Rīdzinieki izturēja pretinieku lielo ofensīvu trešdaļas izskaņā.

Gorškovs neizmantoja šī mača labāko vārtu gūšanas iespēju. Viņš saņēma Butuzova piespēli un izdarīja metienu, taču trāpīja pa vārtu stabu.

Habarovskas hokejisti turpināja darboties uzbrukuma zonā, un nebija tālu, lai Galuzins aizsniegtos līdz ripai un ievirzītu to starp Matsona kājsargiem. Pēc uzvarēta iemetiena uzbrukuma zonā Šarovam izdevās izdarīt metienu pēc Rīgas "Dinamo" vārtsarga atvairītās ripas.

Rīdzinieki vairāk darbojās ar ripu un spēja veidot uzbrukumus, taču "Amur" vārtsarga Aļikina virzienā nelidojas pārāk bīstami metieni. Pēc ilgāka pārtraukuma arī "Amur" devās uzbrukumā, kurā Pedans izdarīja metienu no distances.

Arī šoreiz rīdzinieku vairākums palika neizmantots. Lai arī hokejisti saspēlējās precīzi, tomēr metienu bija krietni par maz.

Vairākuma pirmajā pusē rīdzinieki precīzi saspēlējās pa perimetru, līdz iespēlēja Jeļisejevam vārtu priekšā, taču viņam metiens īsti neizdevās.

11:23 min. Noraidījums "Amur" komandā. Vārtu priekšā Šinkaruku klupināja mājinieku hokejists Tereščenko.

Rīdzinieki pārtvēra ripu neitrālajā zonā, bet uzbrukumā izdarītais metiens bija neveiksmīgs. Uzreiz "Amur" atbildēja ar savu prettriecienu, un Matsonam bija jāatvaira divi vārtu gūšanas mēģinājumi Zirjanova izpildījumā.

Šinkaruks ar savu aktivitāti presingā izprovocēja nesaprašanos starp "Amur" aizsargu un vārtsargu. Tomēr vairākums rīdziniekiem bija diezgan neveiksmīgs.

Rīdzinieki ātri iegāja uzbrukuma zonā, un pēc Šinkaruka piespēles Karjalainens izdarīja metienu, kuru Aļikins tvēra.

4:59 min. Noraidījums "Amur" komandā. Par pārkāpumu pret Skārletu, turot viņu ar nūju, sodīts Arhipovs

Daudz divcīņu bija pirmajās četrās minūtēs. Vārtus komandās apdraudēt aizvadītajās epizodēs. neizdevās.

"Amur" hokejisti spēli iesākuši ar labākiem uzbrukumiem. Matsonam vienīgo reizi vajadzēja atvairīt metienu, kas tika izdarīts no neitrālās zonas, bet pēc vienas no izspēlēm Šarovs meta garām vārtiem no tuvas distances.

Spēle sākusies! Dinamo uzvar pirmo iemetienu!

Rīgas "Dinamo" sastāvā virknējumos notikušas dažādas izmaiņas. Nikolajs Jeļisejevs, Lauris Dārziņš un Lukašs Radils veidos pirmo virknējumu. Sastāvā atgriezies Emīls Porjē, bet vārtus sargās Juhans Matsons.

Rīgas "Dinamo" hokejisti devušies uz Tālajiem Austrumiem, kur aizvadīs četras izbraukuma spēles. Pirmajā mačā pretinieki būs Habarovskas "Amur". Abas komandas KHL nūjas krustojušas 31 reizi, no kurām par vienu uzvaru vairāk ir "Amur". Pēc aizvadītām 12 spēlēm Rīgas "Dinamo" ar deviņiem izcīnītiem punktiem Rietumu grupā ierindojas 11.vietā 12 komandu konkurencē, bet "Amur" Austrumu konferencē ar septiņiem punktiem ir desmitā.