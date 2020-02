'Rīgas' hokejisti cieš zaudējumu 'bullīšos'

Hokeja klubs "Rīga" otrdien cieta zaudējumu Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) spēlē, taču saglabāja vietu "play-off" zonā.

"Rīga" savā laukumā ar rezultātu 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā piekāpās Sanktpēterburgas "SKA-Varjagi" hokejistiem.

Otrā perioda trešajā minūtē "Rīga" nonāca iedzinējos, bet trešdaļas vidū Bulats Gaļimovs pēc ieslidošanas pretinieku aizsardzības zonā raidīja ripu caur vārtsarga kājsargiem. Vēlāk, piecas minūtes pirms perioda beigām, Patriks Zabusovs vairākumā no tuvas distances ar metienu pāri vārtsarga plecam ieguva mājiniekiem vadību.

Septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām viesi izlīdzināja rezultātu, un, turpinājumā vārtus negūstot, mačs turpinājās papildlaikā. Arī tajā nevienai no komandām neizdevās raidīt ripu tīklā, līdz ar to mača uzvarētāji tika noskaidroti pēcspēles metienu sērijā. Tajā Latvijas kluba hokejisti nevienu no saviem "bullīšiem" nerealizēja un cieta zaudējumu.

Jau ziņots, ka pirmdien rīdzinieki viesus no Sanktpēterburgas uzvarēja ar rezultātu 2:0. "Rīga" ceturtdien un piektdien savā laukumā uzņems Sanktpēterburgas "Dinamo" vienību.

"Rīgas" hokejisti šosezon 58 spēlēs izcīnījuši 67 punktus, ieņemot astoto vietu Rietumu konferencē. Devītajā vietā esošajai Čehovas "Russkie Vitjazi" ir par punktu mazāk, taču vairāk uzvaru pamatlaikā.

Pirmajās piecās sezonās "Rīgas" komanda spēja sasniegt MHL izslēgšanas turnīru, tomēr nākamās četras sezonas pēc kārtas vienībai gads noslēdzās jau pēc regulārā turnīra.