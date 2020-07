Savickis: spēlēsim tur, kur dzīve liks mums spēlēt

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Latvijas klubs Rīgas "Dinamo" savas mājas spēles aizvadīs tur, kur dzīve piespiedīs to darīt, taču pats svarīgākais ir rūpēties par spēlētāju veselību, komandas preses konferencē sezonas sacīja kluba valdes priekšsēdētājs Juris Savickis.

Rīgas "Dinamo" pēc budžeta apstiprināšanas ar jaunu vērienu var sākt darbu pie komandas komplektēšanas. Galvenā trenera amatā apstiprināts Pēteris Skudra, bet drīzumā tiek solīti jaunumi par spēlētājiem. Tomēr joprojām ir neskaidrības par to, kur Rīgas "Dinamo" varēs aizvadīt savas mājas spēles, jo Covid-19 pandēmijas dēļ joprojām ir lieli ceļošanas ierobežojumi.

"Problēmas bija visiem – gan tiem, kas naudu ražo, gan tiem, kas naudu tērē. Mums jautājums atrisinājies veiksmīgi, spēlēsim KHL 13. sezonā," preses konferencē sacīja Savickis. "Prioritāte ir mūsu spēlētāju veselība. Darīsim visu, lai spēlētāji nesaslimtu. Rūpēsimies, lai arī tie, kas brauc Latvijā būtu veseli. Mums būs ļoti laba komanda, mēs sagādāsim pozitīvas emocijas skatītājiem. Spēlēsim tur, kur dzīve liks mums spēlēt – Beļģijā, Amerikā, Krievijā, vienalga kur. Galvenais ir saglabāt infrastruktūru."

"Izskatām vairākus variantus, mēģināsim iziet no situācijas pēc iespējas labāk," turpināja Savickis. "Mums jādomā par ledu, uz kura spēlēt, kur dzīvot, kā pārvietoties, cik tas maksās. Liels jautājumu komplekss. Mēs šobrīd visi esam situācijas ķīlnieki, taču ievērosim visus noteikumus. Būs ļoti daudz organizatoriskā darba."

Savickis arī stāstīja par galvenā trenera izvēles procesu, kas neesot bijis viegls.

"Mums bija grūta izvēle, jo visi kandidāti bija augstākā līmeņa. Izvēlējāmies Skudras kungu, un domāju, ka mēs to nenožēlosim. Viņam ir sportiskie sasniegumi un raksturs," turpināja kluba valdes priekšsēdētājs.

Rīgas "Dinamo" budžets šajā sezonā būšot par aptuveni 30% mazāks, sacīja Savickis. Taču spēlētāju algas jautājumā klubs noteikumus nepārkāps un ievēros algu "griestus" un algu "grīdu".

KHL ir augstākais un zemākais līmenis algām. Augstāko līmeni mums nedraud pārkāpt. Mēs noteikti nekādā ziņā nepārkāpsim noteikumus, izpildīsim KHL noteikumus," viņš skaidroja. "Kluba budžets sastāv no vairākām daļām, svarīga ieņēmumu daļa ir biļetes. Tas parasti ir atkarīgs no snieguma. Sakarā ar Covid-19, mēs neesam spējīgi to iegrāmatot. Šobrīd biļešu tirdzniecību iegrāmatojam ar mīnusa zīmi. Kopējais budžets būs uz 30-40 procentiem zemāks."