Vārtsargs Voris Rīgas 'Dinamo' pamatsastāvā debitē ar 'sauso' uzvaru

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komanda Rīgas "Dinamo", pateicoties 19 gadus vecā vārtsarga Jāņa Vora lieliskajam sniegumam, regulārā čempionāta spēlē ar rezultātu 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) pārspēja Nursultanas "Baris".

Rīdzinieku rindās vārtus guva Kirils Sļepecs, savukārt Voris atvairīja visus 26 pretinieku metienus, pagarinot savu KHL "sauso" sēriju līdz 81 minūtei un 45 sekundēm.

Spēli aktīvāk iesāka mājinieki, kuri pirmajās trīs minūtēs izdarīja divus neērtus metienus pa Edvarda Paskāla vārtiem, bet kanādietis ar tiem tika galā. Arī spēles turpinājumā krietni aktīvāku spēli demonstrēja rīdzinieki, Laurim Dārziņam pēc astoņām nospēlētām minūtēm nopelnot komandai pirmo iespēju skaitliskajā vairākumā. Mirkli iepriekš Oskaram Batņam bija laba iespēja gūt vārtus, taču uzbrucēja metiens lidoja garām teju vai tukšiem vārtiem.

Vairākumu mājiniekiem izmantot neizdevās, bet mača 11.minūtē Kārters Eštons no asa leņķa centās pārspēt vārtsargu, kas gan beidzās nesekmīgi. Īsi pēc tam ripa atslīdēja līdz zilajai līnijai, kur to savāca Nerijus Ališausks, izdarot spēcīgu šķēlienu, taču Paskāls aizvien palika nepārspēts. Nākamajā uzbrukumā Miķelis Rēdlihs ar partneriem izveidoja lielu haosu pretinieku vārtu priekšā, bet ripa aizvien neatrada vietu vārtos. Šo jautājumu 13.minūtē atrisināja Sļepecs, kurš izrāvās vienatnē pret vārtsargu, un ar veiklām rokas kustībām ripu ieraidīja Paskālam starp kājām.

"Dinamo" pirmajā periodā bija vēl viena iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā, taču arī šoreiz to neizdevās izmantot, 20 minūtēm noslēdzoties ar rezultātu 1:0.

Otro periodu Rīgas komandai nācās iesākt bez kapteiņa Dārziņa, jo pēc kontakta pirmajā trešdaļā, viņš sajuta sāpes kakla rajonā un spēlē neatgriezās arī vēlāk. Šo trešdaļu aktīvāk sāka "Baris", Ņikitam Mihailim jau otrajā minūtē izraujoties līdz vārtu priekšai, taču uzbrucējam ripa nošļuka no nūjas lāpstiņas. Perioda vidū sākotnēji rīdzinieki izveidoja bīstamu situāciju pie "Baris" vārtiem, bet pēc neveiksmīgā noslēguma, ar ripu uz priekšu devās viesi, kārtīgi liekot pasvīst Vorim, kuram par laimi, garām tukšiem vārtiem aizmeta bijušais "dinamietis" Līnuss Videls.

Mājinieki otrajā periodā spēja izturēt lielo "Baris" spiedienu, pašā galotnē Kristapam Sotniekam nopelnot divu minūšu noraidījumu par klupināšanu, kā rezultātā noslēdzošās 20 minūtes bija jāsāk mazākumā.

Skaitlisko mazākumu mājiniekiem izdevās izturēt, bet pirmā reālā vārtu gūšanas iespēja pavērās astotajā minūtē, kad pēc Ginta Meijas metiena, vārtu priekšā ripu nesavaldīja Aleksandrs Protapovičs, Paskālam ar kāju atsitot viņa mesto ripu. Pēc aptuveni 11 nospēlētām minūtēm "Baris" izdevās nostāties "Dinamo" aizsardzības zonā, vienā no epizodēm aizsargam izdarot spēcīgu šķēlienu, kas no rokām nūju izrāva Vorim, taču vārtsargs aizvien palika nepārspēts.

Trešā perioda otrajā nogrieznī abas vienības laiku no laika centās aizlauzties līdz pretinieku vārtiem, bet bīstamākā iespēja bija "Baris" uzbrucējam Antonam Sagadejevam, kurš no tuvas distances ripu raidīja virsū Vorim. Kad spēlē bija palikušas mazāk nekā divas minūtes, noraidījumu nopelnīja Sotnieks, bet viesi noņēma vārtsargu, lai izlīdzinātu rezultātu. "Baris" pusotrā minūtē izdarīja vairākus metienus pa vārtiem, taču Voris palika nepārspēts, izcīnot savu pirmo "sauso" uzvaru KHL čempionātā.

Iepriekšējā spēlē Rīgas "Dinamo" viesos ar 2:0 uzvarēja Minskas "Dinamo", sagādājot tai jau 12.zaudējumu pēc kārtas un pārtraucot savu deviņu zaudēto spēļu sēriju, kā arī pie pirmā panākuma KHL tiekot vārtsargam Jānim Vorim.

Voris kādu laiku būs Rīgas komandas pirmais vārtu vīrs, jo pieredzes bagātākie Aleksandrs Salāks un Andrejs Makarovs iedzīvojušies savainojumos. Tāpat savainojumu dēļ šajā mačā nespēlēja arī Kristaps Zīle, kuram sezona jau ir noslēgusies, Uvis Balinskis, Rihards Marenis, Vitālijs Pavlovs.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

KHL spēle: Rīgas Dinamo – Nursultanas Baris

Spēles statistika:

"Komandas darbs, riktīgs komandas darbs. Mēs nedevām vieglās iespējas pretiniekiem. Bloķētie metieni bija ļoti svarīgi. Ar Jāni Vori daudz strādājām, centāmies viņam palīdzēt. Ļoti pārliecinoši viņš nospēlēja," pēc mača intervijā "TV6" teica Rīgas "Dinamo" galvenais treneris Ģirts Ankipāns.

Jānis Voris ar lielu prieku svin savu pirmo "sauso" spēli KHL čempionātā.

Rīgas "Dinamo" - "Baris" 1:0. Spēle noslēgusies!

Kas par cīņu spēles izskaņā. Voris turpināja lieliski spēlēt vārtos, atvairīja metienu no vārtu priekšas, bet tad fiksēja ripu pēc atkārtota metiena.

Videla metienu atsita Voris, ripa uzlidoja augšā un turpināja ceļu vārtos, bet aizsargs ripu apturēja pirms vārtu līnijas.

"Baris" spēlē ar sešiem laukuma spēlētājiem un bez vārtsarga.

58:02 min.Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Kristaps Sotnieks izmeta ripu ārā no laukuma un tika sodīts par spēles laika vilcināšanu. "Dinamo" treneri iebilst tiesnesim, norādot, ka Naits patraucēja Sotniekam nospēlēt tīri.

Laukuma spēlētāji bieži palīdz Vorim un krīt ripas lidojuma virzienā. Rīdzinieki aizvadītajās epizodēs atbild ar labiem pretuzbrukumiem.

Meija pretuzbrukumā meta vārtu apakšējā stūrī, vārtsargs ripu atsita uz laukuma stūri. Līdz pamatlaika beigām vēl piecas minūtes.

Majone laukuma stūrī zaudēja divcīņā, "Baris" uzreiz ieguva uzbrukuma iespēju, bet Voris nospēlēja droši. Viesu komanda atkal uzspiedusi savu spēles stilu un bieži apdraud "Dinamo" vārtus.

Voris atvairīja spēcīgu metienu, ripu ieguva "Baris" spēlētājs, kurš atkal spēcīgi meta. Ar nūjas kātu vārtsargs pārvirzīja ripu pāri vārtiem.

Rīgas "Dinamo" divas lieliskas vārtu gūšanas iespējas. Vispirms Bērziņš no kreisās malas bīstami meta, bet tad pēc Protapoviča uzmetiena Meija vārtu priekšā lūkoja izdarīt atkārtotu mēģinājumu.

Rīdzinieki atkal vairāk spēlēja ar ripu, kas deva uzbrukuma iespējas. "Baris" pēdējās minūtēs neizveidoja vārtu gūšanas iespējas.

Majone izdarīja divus metienu pa vārtiem pēc kārtas, tomēr "Baris" vārtsargu viņš nepārspēja. Aktīvs sniegums viņam atgriešanās mačā Rīgā.

Perioda ievadā "Dinamo" izturēja mazākumu, bet pēc tā Sļepecs pretuzbrukumā apdraudēja "Baris" vārtsarga Paskvāla vārtus.

Otrā perioda labākie momenti.

Sācies 3. periods.

Rīgas "Dinamo" - "Baris" 1:0. Noslēdzies 2. periods.

39:45 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Sotnieks laukuma centrā klupināja "Baris" hokejistu, dodoties uz noraidīto soliņu.

Eštons neitrālajā zonā ieguva ripu un devās uz vārtiem, bet viņam neizdevās apsteigt aizsargu un iziet pret vārtsargu. Metienu viņš izdarīja, bet vārtsargs darbojās precīzi.

Volks saņēma lielisku piespēli un izdarīja metienu no vārtu priekšas, taču šo iespēju viņš neizmantoja, raidot ripu garām vārtiem.

Māršals ļoti nesavtīgi metās priekšā ripai, bet turpinājumā arī vārtsargam nācās iesaistīties un apturēt ripu. "Baris" šajā periodā uzspieduši savu spēles stilu.

Vorim otrā perioda 15 minūtēs izdarīti vairāk metieni nekā pirmajā periodā. Viņš šajā periodā apturējis 8 ripas, kas lidojušas viņa vārtu virzienā, turpinot sevi labi pierādīt.

"Baris" turpināja izdarīt spiedienu uz "Dinamo" vārtiem, bet rīdzinieki aizsardzībā spēja darboties veiksmīgi. Ātrā pretuzbrukumā Gilīss izdarīja metienu tieši virsū Paskvālam.

"Baris" vairākumā uzbruka, bet rīdzinieki meta ripu ārā no zonas. Viens no aizsargiem bija palicis bez nūjas, Ģēģeris lūkoja to izmantot un steidza pēc ripas, kuru ieguva un meta no asa leņķa pa vārtiem.

Videls pēc pirmā metienu ieguva ripu, ieturēja pauzi, bet metiens no sarežģītas pozīcijas garām aizsargiem bija ļoti neprecīzs. "Baris" uzbrukumi bija bīstami, bet "Dinamo" mazākumu izturēja un noturēja savu vadību.

28:31 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Bīstami ar augsti paceltu nūju pret Boidu nospēlēja Māršals.

"Baris" uzbrukumā divi pret vienu aizsargu Dīcs izdarīja metienu pa vārtiem tuvējā vārtu stūrī, bet Voris efektīgi ripu ķēra cimdā.

Līdzīga spēkošanās bija vērojama laukumā nākamajās minūtēs. Vienā no "Dinamo" uzbrukumiem Māršala metiens lidoja pāri vārtiem.

"Baris" apņēmīgi iesāka otro periodu, un Rīgas "Dinamo" 19 gadus vecais vārtsargs Jānis Voris tika pamatīgi pārbaudīts. Viņš nospēlēja lieliski.

Pirmā perioda labākie momenti.

Sācies 2. periods.Bez Dārziņa Rīgas "Dinamo" sāk otro periodu.

Rīgas "Dinamo" - "Baris" 1:0. Noslēdzies 1. periods.

Voris ar cimdu atsita ļoti bīstamu metienu uzreiz pēc piespēles, turklāt, tas tika izdarīts no tuvas distances.

18:22 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā.Par bloķēšanu noraidīts Daloga. Viņš centās apturēt pretinieku no ieiešanas uzbrukuma zonā.

Voris atvairīja metienu no asa leņķa. Tas bija tikai trešais metiens pa viņa vārtiem.

Rīgas "Dinamo" arī šoreiz vairākumu neizmantoja, un arī šoreiz bija iespējas gūt vārtus. Liels iztrūkums vairākumā bija Dārziņš, kurš pēc Semjonova rupjā spēka paņēmiena joprojām ir uz rezervistu soliņa.

13:11 min. Noraidījums "Baris" komandā. Skaitliskā sastāva pārkāpums Nursultanas komandai.

12:34. min. Rīgas "Dinamo" - "Baris" 1:0Kirils Sļepecs laukuma centrā pārtvēra ripu un izgāja viens pats pret "Baris" vārtsargu Edvardu Paskvālu un raidīja ripu starp viņa kājsargiem.

Voris tika galā ar ripu, kas lidoja viņa virzienā. Savukārt "Dinamo" uzbrukumā Eštons, Ģēģeris un Ališausks radīja vārtu gūšanas iespējas.

"Dinamo" hokejisti vairākumā darbojās uzbrukumā zonā, metienu nedaudz garām vārtiem izdarīja Majone, bet aktīvs bija arī Sļepecs. Vārtus gūt šajā vairākumā gan neizdevās

8:07 min. Noraidījums "Baris" sastāvā. Dārziņu iegrūda laukuma apmalē, un Semjonovs tika noraidīts uz 2+10 minūtēm. "Dinamo" kapteinis pats spēja aizslidot uz rezervistu soliņu.

"Dinamo" izveidoja pamatīgu ofensīvu, un vienā no epizodēm Mamčičs izdarīja metienu no kreisās malas, bet tad Batņa ieguva vārtsarga atvairīto ripu, taču nespēja to ieraidīt vārtos.

"Dinamo" turpināja aktīvi, Meija vārtu priekšā mēģināja mainīt ripas lidojuma virzienu, bet ripu pārvirzīja pāri vārtiem.

Majone ar tālu piespēli iesāka uzbrukumu, kurā Dārziņš meta tālajā vārtu stūrī, bet "Baris" vārtsargs Paskvāls ripu atsita.

Spēle ievadā abas komandas izdarīja vienkāršus uzmetienus pa vārtiem, vārtsargi ripas atsita. Pirmajās divās minūtēs komandas darbojās diezgan piesardzīgi.

Spēle sākusies!

Rīgas "Dinamo" ar 29 punktiem 43 spēlēs ieņem pēdējo vietu līgā, bet "Baris" ar 55 punktiem 42 mačos ir trešā Austrumos.

Rīgas "Dinamo" vārtos šajā mačā spēli sāks Jānis Voris, bet rezervē būs Reinis Liepiņš. Voris divas reizes KHL spēlē nācis uz maiņu, bet Liepiņš pirmo reizi pieteikts mačam.

https://twitter.com/hcDINAMORIGA/status/1213457913223766023

Rīgas "Dinamo" priekšā trīs mājas spēles pēc kārtas. 2020. gada pirmajā spēlē Rīgā atgriežas divi pagājušās sezonas varoņi. "Dinamo" rindās pirmo spēli šosezon aizvadīs Metjū Majone, bet "Baris" sastāvā spēlēs Linuss Videls.