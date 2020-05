Video: Rīgas 'Dinamo' aizvadītās sezonas labākie momenti

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) sociālā tīkla "Twitter" profilā apkopotas Latvijas kluba Rīgas "Dinamo" aizvadītās sezonas labākās epizodes.

.@hcDINAMORIGA fans are positive: next season will be better. #KHLMoments pic.twitter.com/wll28sJS4D