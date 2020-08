Ar plašu un daudzveidīgu bezmaksas sporta pasākumu programmu visā Latvijā no 23. līdz 30. septembrim jau sesto reizi notiks Eiropas Sporta nedēļa. Tās laikā visā Latvijā būs pieejami sportiski pasākumi, kuros aktīvi pavadīt laiku varēs ikviens – neatkarīgi no vecuma, fiziskajām spējām, interesēm un citām iespējām, informēja organizatori.

Sporta nedēļas centrālais notikums gaidāms 26. septembrī – vērienīgs ainavisks pārgājiens ar dažāda garuma distancēm un izaicinājuma punktiem Līgatnē un tās gleznainajā apkārtnē.

Taču notiks arī atvērtie treniņi un nodarbības senioriem, Pludmales spēles ģimenēm, nozares profesionāļiem risināsies mārketinga un inovāciju sporta forums "SportsComm'20", plānoti Latvijas orientēšanās nakts, Nakts peldējuma un Olimpiskās dienas pasākumi visā Latvijā. Iedzīvotājiem ar speciālām vajadzībām sportošanai paredzētas Rehabilitācijas dienas aktivitātes, jaunajām māmiņām – enerģiskās Māmiņu brokastis. Tīmekļa vietnē "beactivelatvia.lv" iespējams atrast sev piemērotāko no pasākumiem vai ikviens sporta entuziasts var pievienot jaunu, savu sporta pasākumu, noorganizējot publisku koptreniņu, sacensības vai citu kopīgu sportisku aktivitāti.

"Saglabāt ikdienā fizisko slodzi daudzviet pasaulē šogad ir bijis izaicinošāk nekā iepriekš, taču vienlaikus arī nozīmīgāk – esam novērtējuši ne vien sportošanas ietekmi uz ķermeni, bet arī to, kā fiziska aktivitāte ietekmē mūsu mentālo labsajūtu," uzsver Latvijas sporta federāciju padomes (LSFP) prezidents Einars Fogelis. "Tāpēc jo svarīgāk turpināt mērķtiecīgi veidot un kopt ieradumu sportot ik dienas – arī tad, ja neparedzētās situācijās jāmaina veidi, kā būt fiziski aktīvam."

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju – 78% – Covid-19 pandēmijas ierobežojumu laikā nodarbojās ar fiziskām/sporta aktivitātēm, liecina Eiropas Sporta nedēļas pētījums, ko šī gada jūnijā veica LSFP sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS. Populārākā fiziskā aktivitāte Latvijā bija došanās pārgājienos un pastaigās – to minējuši 52% respondentu.

"Ja kustās, veselība uzlabojas jebkurā vecumā. To ļoti labi var sajust," saka šarmantā un enerģiskā deviņdesmitgadiniece no Dundagas Aina Margarēte Pūliņa. Viņa ir viena no šī gada #BeActive vēstnešiem – savos deviņdesmit joprojām ik dienas nosoļo trīs kilometrus, taču mūža aizraušanās ar sportu sākās jaunībā – tieši veselības dēļ. "Man nu jau ir otrādi – es nejūtos labi, ja neesmu kādu dienu vai divas ko darījusi, gājusi ar savām nūjām. Tā ir nepieciešamība – izkustēties. Tā kā organisms ir pieradis pie slodzes, tas pats pieprasa kustību – bet tā slodze saglabā organismu. Un tā ir tā veselība, par ko runājam un kuru katrs vēlamies saglabāt iespējami ilgi."

Eiropas Sporta nedēļu atbalsta un par tās šī gada #BeActive vēstnešiem kļuvuši arī Eiropas čempione pludmales volejbolā Tīna Graudiņa, profesionālais skrituļslidotājs Nils Jansons, pazīstamais mūziķis Kārlis Būmeisters jeb Kaža, kurš gatavojas triatlonam, sporta fizioterapeite un televīzijas personība Agneta Liepājniece, spēcīgais Siguldas opermūzikas svētku veidotājs Dainis Kalns, kaitbordiste Aija Ambrasa un nūjotājs Roberts Radičuks.