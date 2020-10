Teika par Milzkalnu stāsta, ka zem tās guļ Milzis, kas sensenos laikos dzinis velnus prom no Tukuma un palīdzējis pilsētas iedzīvotājiem. Trim tūkstošiem taku skrējēju, kas skaita ziņā pārspētu ne tik seno Tukumu 19.gadsimtā, nupat aizvadītajā Stirnubuka sezonas trešajā posmā nācās pašiem saviem spēkiem pieveikt Talsu-Tukuma pauguraines kāpumus un visu acu priekšā veikli tikt 113 augstajā Milzkalnā, kur bija iekārtots sprinta etaps - Kalnu karalis un Kalnu karaliene. Titulētas bezkompromisa jeb milžu cīņas risinājās arī meža taku aizsegā. Engures Stirnubukā savas spējas demonstrēja Latvijas izlases orientierists Artūrs Pauliņš un Rio olimpisko spēļu dalībniece Ilona Marhele.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ar pirmajiem soļiem pret slēpošanas kalnu taku skrējēji saprata, ka taisnu posmu būs maz. Otrajā kilometrā sekoja 119 metru augstais Poļu kalns, Ja pāreja no Engures novada uz kaimiņu Tukuma novadu bija nemanāma, tad nokļūšanu Vilkaču maratona teritorijā nevarēja nesajust Draņķozola ēnā. Skrienot augšā Āža kalnā, kāds noteikti atcerējās iepriekšējo gadu sprinta etapu vai vasarā ēstās avenes. Sekoja 126 metrus augstais Punenieku kalns, Vella kalns, skrējiens gar Purvezeru, Lāčupes šķērsošana, mežezers Seklis, un pa gabalu manāmie Briežacs un purvainais Jumpravas ezers. Atceļā tamborējot vietējās takas, Stirnubuka dalībnieki gar Edžiņkalnu nonāca atpakaļ Milzkalnā, kur skatītāju un pirmo finišētāju uzmundrinātiem nācās pierādīt savu varēšanu ātrumposmā, lai uzreiz pēc tam nokļūtu sacensību centrā pie savējo apskāvieniem sacensību atbalstītāju sarūpētajiem labumiem.

Garākajā, 30 kilometru distancē "Garmin Lūsis" ar 800 augstummetriem startēja divi simti izturībnieki, tostarp Latvijas izlases orientierists Artūrs Pauliņš, kurš pa nedēļu nebija paspējis atjaunoties pēc treniņnometnes Somijā un jau piektajā kilometrā sapņoja par izstāšanos. Taču grundzālietim izdevās apdzīt iepriekšējā posma otro ātrāko lūsi cēsinieku Gvido Kalniņu un ielauzties trijniekā aiz līderiem Andra Ronimoisa un vietējā tukumnieka Ģirta Dakšas.

Latvijas vadošais taku skrējējs Andris Ronimoiss (2:09:31) noturēja vadību no sākuma līdz finišam un triumfēja otro posmu pēc kārtas. Tikmēr Artūrs Pauliņš (2:13:46) ne tikai nepameta milžu cīņu arēnu, bet arī noķēra sagurušo šī gada Zvārtes ieža "Fēnix Vilks" distances vicečempionu Ģirtu Dakšu (2:15:37), kurš bija spiests garām palaist arī Gvido Kalniņu (2:15:15).

Ašāko piecinieku noslēdza aktuālais Latvijas taku čempions un Stirnubuka sezonas līderis Artūrs Vadzis (2:16:15), kurš nedēļu pēc Siguldas kalnu maratonā (SKM) izcīnītās trešās vietas spēja Milzkalnā pakāpties no 11.vietas.

Milžu cīņa neizpalika arī dāmu konkurencē, kur principiāli spēkiem mērojām šī gada taku skriešanas čempione Anete Švilpe un vicečempione Linda Boldāne, vienai no otras vairākkārtēji pārņemot vadību. Sākumdaļā nelielu handikapu iekrāja Linda Boldāne, tomēr uzvaru svinēja iepriekšējo posmu uzvarētāja Anete Švilpe (2:37:01), savu sīvāko konkurenti attājot minūti aiz sevis (2:38:06).

Cīņā par trešo vietu pusdistanci priekšā bija daudzsološā Amanda Krūmiņa (2:53:24), taču atceļā no Purvezera nācās piekāpties pieredzējušai Vivianai Kirilovai (2:50:37), kura savulaik bijusi pat Latvijas čempione maratonā un svinējusi uzvaru Siguldas kalnu maratonā.

22 kilometru "Venden Stirnu buks" distancē ar 600 augstummetriem vienlaikus ar Lūšiem savā trasē devās divtik dalībnieku. Pārliecinošu uzvaru svinēja kopvērtējuma līderis un šķēršļu skrējienu speciālists Artjoms Rekuņenko (1:33:43). Līdzīgi kā iepriekš, neprātīgu skrējienu uzsāka bijušais triatlonists Andrejs Dmitrijevs (1:37:07), kuram par to nācās samaksāt ar palikšanu ārpus trijnieka, sacensību gaitā palaižot garām pērn Valmieras maratonā uzvarējušo cēsinieku Kārli Vīksni (1:34:18). Vairāk nekā 400 taku skrējēju konkurencē trešo vietu izcīnīja Dainis Limanāns (1:35:08) no Bikstiem.

Tiesa, ņemot vērā sprinta etapā nopelnītos punktus, sezonas kopvērtējumā otro pozīciju pirms noslēdzošā posma ieņem Ainārs Brālītis (1:43:16), kurš MIlzkalnā bija septītais savā distancē. Sezonas noslēgumā cīņa par pjedestālu būs skarba, jo trešajā vietā pēc trim posmiem atrodas Milzkalna sestais ātrākais vīrs Uldis Klepers (1:41:10).

Joprojām lieliskā formā ir Jolanta Krastiņa (1:50:05) no Vecpiebalgas, aiz kuras palika virkne ātru vīru. Ar stabilu otro vietu sacensību apritē turpina atgriezties Klinta Lauska (1:52:45), ai kuras palika sezonas vicelīdere Dace Banga-Hodžajeva (2:00:01). Arī šeit cīņa nav galā, jo kopvērtējumā sesto vietu no trešās šķir vien deviņi punkti, kas liecina, ka pēc trim nedēļām trijniekā sezonu var pabeigt ne tikai Aiga Taulīna, bet arī Ilze Vindele, Gita Vilensone un Ineta Jerofejeva. Un izšķirošas var būt dažas skundes sprinta etapā.

Allaž visplašāk pārstāvētā ir "Gjensidige Zaķis" distance, kura šoreiz startēja nepilns tūkstotis dabā skrienošo meža zvēru. Milžu cīņā starp visu distanci astē sēdošo olimpieti Ilonu Marheli (0:58:11) un šī gada Latvijas vicečempioni krosā Diānu Liepiņu (0:58:19) par astoņām sekundēm pēdējā noskrējienā uzreiz pēc sprinta etapa pārāka bija alūksniete Ilona Merhele, kura ir arī kopvērtējuma līdere.

Trešo vietu izcīnīja vēl viena samērā nesen uzvārdu nomainījusi skrējēja Daiga Hildebrante (1:01:24), kura arī kopvērtējumā turas trešajā pozīcijā. Tikmēr sezonas vicelīdere Gundega Heidingere (1:04:13) finišēja piektā aiz Rasmas Čoičas (1:01:51).

Vīru konkurencē uzvaru svinēja nosacītais viesis no Vācijas Kolins Kolbe (Colin Kolbe, 0:49:46), kurš tikai sākumā pirmajos kilometros palaida priekšā sezonas līderi Agri Krūmiņu (0:50:31). Trešais ātrākais bija Jānis Olengovičs (0:53:07), kurš apskrēja Mārtiņu Babkinu (0:53:35) un pirms izšķirošā Kandavas posma ieņem trešo pakāpienu sezonas kopvērtējumā, kur priekšā ir Jānis Baunis (0:55:04), kas šoreiz palika astotais.

13 kilometrus ar 400 augtummetriem pieveica arī dziedātāja Aija Andrejeva (1:45:57) un mūziķis Jānis Aišpurs (1:20:59).

Sprinta etapā "Kalnu karalis un karaliene" pusotra tūkstoša taku skrējēju konkurencē 45 sekundēs triumfēja Alfrēds Apinis un pieminētā Gundega Heidingere, kura pat nedaudz skrienamo posmu veica 72 sekundēs. Otro un trešo vietu vīriem, ne bez skatītāju uzmundrinājumiem, identiskās 50 sekundēs dalīja savas pamatdistances viduvēji noskrējušie komandas "Rieksti" biedri Viktors Saveljevs un Uldis Kļaviņš. Par sekundi no uzvarētājas atpalika Laura Čakle no Ventspils puses, savukārt trešā ātrākā 85 sekundēs bija Gita Vilensone.

Lai arī sekundes ir šķietami mazskaitlīgas, tās ir gana izšķirošas tiem, kas cīnās par sezonas kopvērtējumu, jo katrā posmā var nopelnīt papildus līdz pat 300 punktiem gan sev, gan pārstāvētai komandai. Neoficiālajā Kalnu karaļa un karalienes kopvērtējumā rezultāti ir tik blīvi, ka viss izšķirsies noslēdzošajā posmā un pat līderi nevar būt droši par vietas saglabāšanu laureātu sarakstā.

LVM Skolu čempionātā septiņus kilometrus ar 225 augstummetriem veica vairāk nekā 600 skriet griboši skolēni, no kuriem ātrākie bija Roberts Aleksis Glazers (0:27:25) no Cēsīm un Beāte Jansone (0:32:51) no Dobeles. Šajā pašā trasē devās pustūkstotis veselības klases "Ej Vāvere" cienītāji. Bet 375 paši mazākie taku skrējēji ņēma dalību "Gardumuti Susurs" kilometru garajā distancē.

Septītās sezonas izšķirošie notikumi risināsies 24.oktobrī Kandavā.