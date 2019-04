Foto: Tērvetes Pasaku mežā greznojas 'Stirnu buka' karnevāls

"Mežā zvēri dažādi" bija Stirnubuka otrā posma devīze, Tērvetes Pasaku mežā pulcējot teju piecus tūkstošus taku skrējējus, no kuriem pamanāmākā daļa bija ieradusies dažādu zvēru maskās un tērpos.

27 grādu karstumā dalībnieki izbaudīja ne tikai negaidītu, bet vienlaikus atspirdzinošu dušas strūklu trasē, bet arī izskrēja takas, kurās mīt Annas Brigaderes pasaku tēli Sprīdītis, Lutausis un Annele koka skulptūru veidolā, kā arī ne mazāk saistošais Meža Ķēniņa galms, Sila Raganiņa, dižas mušmires un bekas. Skrienot cauri 12.gadsimta koka pilij, ne viens vien aizdomājās par zemgaļu vadoņu Nameiša un Viestarda varonību un cīņām.

Pērn Gaiziņkalnā aizsāktā tradīcija – reizi sezonā kādā posmā greznoties mežazvēru maskās un tērpos – šogad turpinājās Tērvetes Pasaku mežā, kur krita jauns dalībnieku skaita rekords ar 4928 finišētājiem sešās distancēs, neskaitot kanikrosa skrējējus ar saviem četrkājainajiem draugiem.

Trīs garāko distanču "Lūsis", "VENDEN Stirnu buks" un "Viršu Zaķis" 2283 dalībnieki savu skrējienu laikā izmēģināja Sprīdīša laimi, traucoties Tērvetes upes krastā esošajā 19 metrus augstajā Tērvetes pilskalnā, dalot punktus "GO! Stirnu buka Kalnu karalis/karaliene" ieskaitē. Pirms 800 gadiem mākslīgi veidotajā pakalnā visveiklāk uzskrēja talsenieks Jānis Šņoriņš, 48 sekundēs nopelnot 300 punktus un aizstāvot pērn šajā pašā pilskalnā nopelnīto sprinta karaļa titulu. Divu posmu kopvērtējumā sprinterim izdevās pakāpties par 32 pozīcijām un noslēgt labāko sešinieku. Tikmēr kalnu karaļa sezonas kopvērtējuma vadību Tērvetē pārņēma Eduards Pāķis no Saulkrastiem ar 584 punktiem, pilskalnā uzskrienot par divām sekundēm ilgāk nekā Talsu pakalnu skrējējs un ieņemot sesto vietu.

Arī dāmu konkurencē sprinta etapā triumfēja pagājušā gada kalnu karaliene Gunta Blūmiņa no Siguldas, kura uzvarēja gan pērn Tērvetē, gan sezonas kopvērtējumā. Trešo uzvaru pēc kārtas un 300 punktus siguldiete nopelnīja 59 sekundēs, nostiprinoties arī šī gada kopvērtējuma vadībā.

"GO! Stirnu buka Kalnu karalis/karaliene" sprinta etapā nopelnītie punkti būtiski ietekmē kā sacensību, tā arī visas sezonas kopvērtējumu. Arī Tērvetes takās ne visi ātrāk distanci veikušie tika pie lielākās punktu ražas, ņemot vērā ātrumposma rezultātus.

Visgarākās, nepilnu 29 kilometru Lūša distances 287 skrienošajiem karstuma mirkļu un putekļaino taciņu tika vairāk nekā īsāko trašu skrējējiem, kas brīžam dažus vedināja domāt, ka Rimants Liepiņš pārvedis mājās vēsmas no Sahāras tuksneša, kur Stirnubuka idejas autors un organizatoru komandas diriģents pirms pāris nedēļām pieveica 250 kilometru "Marathon Des Sables".

Putekļi un karstums nebija šķērslis diviem Kristapiem pieveikt Lūša distanci ātrāk par divām stundām. Divkārtējais Latvijas čempions maratonā Kristaps Bērziņš (01:55:50) no Kuldīgas svinēja otro uzvaru pēc kārtas, turpinot Kristapu dominanci ceturtajās sacensībās pēc kārtas. Ja Carnikavā sezonas pirmajā posmā Kristaps Broks noslēdza ātrāko četrnieku un Kristapu kvartetu, tad Tērvetes Pasaku mežā madonietis kāpa uz otra augstākā pjedestāla pakāpiena (1:59:48), vicelīdera pozīciju sasniedzot arī sezonas kopvērtējumā. Trešo vietu Tērvetē izcīnīja vēl viens asfalta maratona eksčempions Anatolijs Macuks (2:00:49) no Jēkabpils, savukārt kopvērtējuma tabulā trešo ailīti ieņem Jevgēnijs Stepanovs, kurš Pasaku mežā uzrādīja devīto labāko rezultātu.

Piekto uzvaru pēc kārtas izcīnīja Jekaterina Sokunova (2:26:59) no Līvāniem, kura pēdējo reizi uzvaras garšu neizbaudīja pērn augustā Šlokenbekā, kad nācās piekāpties šajā nedēļas nogalē Madeiras salā 85 kilometrus pieveikušai Latvijas taku skriešanas čempionei Anetei Švilpei. Tērvetē otro vietu Lūša distancē izcīnīja Rīga-Valmiera trases rekordiste Vita Devjatņikova (2:29:47), kura kopā ar uzvarētāju vienīgās spēja skrējienu veikt ātrāk par divarpus stundām. Tikmēr Monta Ločmele (2:30:10) bija par astoņām sekundēm ātrāka sprinta etapā un tādējādi kurzemniece ieņem vicelīderes pozīciju sezonas kopvērtējumā.

20 kilometru "VENDEN Stirnu buks" distancē dalībnieku skaits sasniedza sešu simtu robežu (604), divtik pārspējot Lūša skrējēju skaitu. Tieši ar šo skrējienu Dmitrijs Serjogins (1:13:27) sāka sacensību sezonu Latvijā, turpinot gatavoties zelta zīmē esošajam Rīgas maratonam, kur arī šogad tiks noskaidroti valsts čempioni šajā klasiskajā distancē. 31.decembrī valsts rekordu 10 kilometros labojušais mārupietis pērn bez grūtībām izcīnīja uzvaru Lūša distances sezonas kopvērtējumā. Šogad pirmajā posmā Carnikavā pirmo uzvaru kādā no Stirnu buka posmiem izcīnīja skarbā Vilkaču maratona uzvarētājs Didzis Glušņevs, šoreiz Bikstu pārstāvis ierindojās otrajā pozīcijā (1:16:39), aiz sevis atstājot iepriekšējā posmā Lūsi skrējušo Latvijas vicečempionu taku skriešanā Kristapu Magoni (1:18:51). Sezonas kopvērtējumā "VENDEN Stirnu buks" pēc diviem posmiem otro pozīciju saglabā Didzis Glušņevs, kamēr Gints Lūsis atkāpies uz trešo vietu, taču uz līderpozīcijām pārcēlies Artjoms Rekuņenko, kurš vislabāk izmantoja sacensību formāta priekšrocības, ātrāk par saviem tiešajiem konkurentiem pieveicot sprinta etapu "GO! Stirnu buka Kalnu karalis/karaliene" ieskaitē.

Tikai punktu mazāk nekā Dmitrijs Serjogins savā pirmajā Stirnu buka šī gada startā nopelnīja Kitija Valtere (1:28:03) no Līvāniem, aiz sevis atstājot pirmā posma uzvarētāju Klintu Lausku (1:28:23) no Balviem un Karīnu Helmani-Soročenkovu (1:33:37) no Tukuma. "VENDEN Stirnu buks" sezonas kopvērtējumā Klinta Lauska saglabā līderpozīcijas, kurai seko Zanda Malančuka un Dace Banga-Hodžajeva.

Pusotrs tūkstotis "Viršu Zaķis" šoreiz iztika bez pirmā posma uzvarētāja un pašmāju vadošā taku skrējēja Andra Ronimoisa, kurš bija devies aizstāvēt savu Madeiras salas kalnu taku ultraskrējiena čempiona titulu. Tādējādi aptuveni 13 kilometru trasē ātrākie zaķi bija Jānis Olengovičs (0:49:54), Agris Krūmiņš (0:50:02) un ogrēnietis Valdis Ņilovs (0:50:14). Ar otro vietu Agrim Krūmiņam izdevās sezonas kopvērtējumā no astotās pakāpties par sešām pazīcijām. Vairāk punktu ir tikai Jānim Mežielam, savukārt trešajā pozīcijā ierindojas Edijs Dzalbs.

Dāmu konkurencē ātrākā bija olimpiete Ilona Marhele (0:52:38), aiz sevis atstājot sezonas kopvērtējuma trijniekā iespraukušos Rasmu Čoiču (0:56:05) un rogaininga speciālisti Iritu Puķīti (0:56:35). Ceturtajā vietā palikusī Jeļena Ābele iepriekšējā posmā palika astotā, taču šoreiz bija otra veiklākā Tērvetes pilskalna sprinta karalienes etapā, kas deva iespēju pakāpties kopvērtējuma spicē no trešās uz pirmo pozīciju. Vicēlīderes godu pēc diviem posmiem saglabā Talsu pakalnu pārstāve Baiba Šņoriņa, šoreiz finišējot piektajā vietā.

Pie rezultāta šoreiz netika Latvijas taku skriešanas izlases pārstāvji un Lūša distances skrējēji Artūrs Vadzis un Diāna Džaviza, kā arī slēpotāji Raimo Vīgants un Patrīcija Eiduka, kura pirmajā posmā uzvarēja "Viršu Zaķis" trasē. Tas ietekmē ne tikai individuālos rādītājus, bet arī komandu cīņas, kurās šoreiz vislabāk veicās "Līvānu VK/ Baltais" (7274 punkti), ļaujot no septītās vietas kopvērtējumā pakāpties uz trešo. Šoreiz otrie palika "Patria Sportland" (7087 punkti), nosargājot līderpozīcijas kopvērtējumā, savukārt komanda "Rieksti" (6951 punkti) arī šoreiz palika trešie, taču kopvērtējumā atkāpās uz ceturto pozīciju. Otro vietu sezonas kopvērtējuma tabulā nosargāja "Moller Auto Ventspils / Matisons Runner`s Club", kas Tērvetē ieņēma augsto ceturto vietu (6873 punkti) 82 komandu konkurencē.

Sešu kilometru "EJ! Vāvere" distancē devās 900 taku skrējēji, no kuriem ātrākie bija Andrejs Bānis (0:21:16) no Salaspils un Signe Sirmā (0:25:01). Nepilns tūkstotis skolēnu cīnījās Latvijas Valsts meži Skolu čempionātā (LVM čempionāts), kurā visātrāk skrēja Artis Rožkalns (0:21:04) no Cēsu puses un Viktorija Bogdanova (0:24:24). Visvairāk skolēnu bija sabraukuši no Engures un Bauskas puses, kamēr stiprākās komandas godu Tērvetē un sezonas kopvērtējumā ieņem Siguldas sporta skola.

Vairāk nekā pustūkstotis (579) meiteņu un puišu Pasaku mežā izvēlējās "Gardu muti Susurs" kilometru garo bērnu distanci, lai varētu pa taciņām veiklā solī izskriet cauri baisajam Raganu katlam.

Pērn ar Tērvetes apciemojumu aizsākās Stirnubuka septiņu posmu sezona, šogad Tērvetes meža Stirnubuks ir vienīgais posms, kas atkārtojās ar norises vietu. Stirnubuks turpināsies 8.jūnijā Saldus Kalnsētas parkā.