Foto: Tūkstošiem skrējēju aizvadījuši lielāko rudens skrējienu Rīgā

Sestdien, 21. septembrī, Mežaparkā jau devīto reizi norisinājās septembra lielākais aktīvā dzīvesveida pasākums Rīgā - "We Run Riga". Izcīnītas tika ne vien uzvaras piecu, desmit kilometru un stafešu skrējienu disciplīnās, bet arī piedzīvots vakars enerģiskā un pozitīvā gaisotnē ar spilgtiem Latvijas mūziķiem, informēja organizatoru pārstāvji.

Pēc siltajiem vasaras mēnešiem, skrējiens Mežaparkā bija veldzējoši ātrs un finišu ikviens šķērsoja ar gandarījumu un prieku. Kā ik gadu, arī 2019. gada "We Run Riga" skrējienā tika noskaidroti un apbalvoti labākie finiša laiku īpašnieki. Piecu kilometru skrējienādevās jaunieši līdz 30 gadu vecumam, un no viņiem labākos rezultātus dāmu konkurencē uzrādīja Kitija Valtere (00:17:57), Kamilla Vanadziņa (00:18:32) un Agate Caune (00:18:38). Starp jauniešiem visātrāk no spožajām Mežaparka alejām finišā atgriezās Uģis Jocis (00:15:11), Arnis Ozoliņš (00:15:38) un Jānis Mūrnieks (00:15:46).

Divu apļu garajā desmit kilometru skrējienā uzvarēja Karīna Helmane - Soročenkova (00:36:32), otro un trešo aiz sevis atstājot Leldi Neimandi (00:38:19) un Evitu Grencbergu (00:38:54). Savukārt vīriešu konkurencē zelts Dmitrijam Serjoginam (00:31:18), bet pārējie divi goda pjedestāli Salvim Gruševam (00:31:28) un Kristapam Bērziņam (00:32:55).

Apbalvošanas ceremonijā stundu pirms pusnakts tika paziņotas ātrākās stafešu skrējiena komandas - "Sprīdītis", "Kurzemnieki" un "Kreisais krasts" - , kuras piecu dalībnieku sastāvā veica 5 kilometrus, ik pēc kilometra nododot stafetes kociņu nākamajam.

Aktivitātes pasākuma centrā pie Rīgas Zooloģiskā dārza sākās jau pēcpusdienā: bija iespēja nobaudīt īpašas garšas "Street food" festivālā, tuvojoties vakaram, pirmos startus aizvadīja Bērnu skrējiena dalībnieki, bet, iestājoties tumsai un tuvojoties lielajiem startiem, stefešu komandu, 10 kilometru un 5 kilometru jauniešu skrējieniem, varēja iesaistīties dažādās aktivitātēs, kā arī noklausīties trīs koncertus.

Uz skatuves kāpa jaunā, daudzsološā māksliniece Patrisha, Eirovīzijas dalībniece Aminata, bet īsi pirms apbalvošanas ceremonijas muzikālu enerģiju klausītājiem nodeva grupa "Triānas Parks". Pacilājošu un lieliskiem rezultātiem motivējošu iedvesmu deva arī dīdžeju sniegums.