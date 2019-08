'Krastu mača' dalībnieki nodrošinājuši 4602 eiro lielu ziedojumu

Desmitā diennakts basketbola turnīra "Krastu mačs" dalībnieki spēles laukumā kopā guvuši 2301 punktu, nodrošinot 4602 eiro lielu ziedojumu labdarības iniciatīvai "Spēlē. Dzīvo. Droši". Tas ļaus īstenot teorētiskās un praktiskās nodarbības par drošu atpūtu pie ūdens Rīgas skolu un sporta skolu audzēkņiem, informēja organizatori.

Šis ir pirmais gads, kad "Krastu mača" ietvaros norisinājās labdarības aktivitāte. Katrs punkts, kas gūts 2019. gada "Krastu mača" basketbola spēlēs, tika pārvērsts 2 eiro ziedojumā biedrībai "Peldēt droši" un novirzīts bērnu un jauniešu izglītošanai par drošību ūdenī un pie tā. Turnīrā kopā tika gūti 2301 punkts, ļaujot savākt ziedojumu 4602 eiro apmērā. Par iegūtajiem līdzekļiem Rīgas skolu un sporta skolu audzēkņiem tiks organizētas teorētiskās un praktiskās nodarbības, lai vairotu jauniešu izpratni par drošu atpūtu pie ūdens. Nodarbības vadīs sertificēti glābēji un peldēšanas treneri ar ilggadēju pieredzi glābšanas dienestā uz ūdens.

"Komandā ir spēks. To apliecina ne tikai rezultāti uz desmitā "Krastu mača" tablo, bet arī projektam "Spēlē. Dzīvo. Droši" kopīgiem spēkiem savāktā summa. Viens precīzs metiens grozā varētu šķist sīkums, bet, ja to skaits mērāms simtos un pat tūkstošos, rezultāts ir ievērības cienīgs. No sirds priecājamies, ka turnīra dalībnieki 24 stundu laikā ne tikai guvuši pozitīvas emocijas, bet arī kopīgiem spēkiem nodrošinājuši prāvu ziedojumu labdarības mērķu īstenošanai. Visi kopā mēs varam paveikt daudz laba, tādēļ esmu pārliecināts, ka arī nākamgad "Krastu mačam" būs kāds cēls virsmērķis," gandarījumu pauž "Krastu mača" idejas autors, galvenais organizators un basketbola kluba "VEF Rīga" valdes priekšsēdētājs Edgars Jaunups.

Jau ziņots, ka pērn noslīkstot dzīvību zaudēja 124 cilvēki, no tiem 6 bērni – divas reizes vairāk nekā ceļu satiksmes negadījumos. Turklāt noslīkšana kā nāves cēlonis Latvijā tiek konstatēts piecreiz biežāk nekā citās Eiropas Savienības valstīs. Kā norāda labdarības iniciatīvas autori, iemesls tam ir zināšanu un atbildīgas rīcības trūkums, nepietiekama peldētprasme, kā arī pārgalvīga rīcība. Traģisko situāciju var mainīt zināšanas, izpratne un jauni ieradumi drošai atpūtai pie ūdens, tāpēc īpaši svarīgi ir izglītot bērnus.

Biedrības "Peldēt droši" dibinātāja Zane Grundiņa-Arāja atzīst: "Lieliem darbiem vajag labu sākumu. Sadarbību ar "Krastu maču" un apdrošināšanas sabiedrību "BALTA", kurai pateicoties, iespējams šis ziedojums, mēs vērtējam kā izcilu. Summa, ko saņemsim, ļaus vairākiem simtiem bērnu iegūt vērtīgas zināšanas par to, kā rīkoties, ja esi nokļuvis nelaimē ūdenī vai ja ir jāpalīdz kādam citam šādā situācijā. Līdz ar zinošākiem bērniem izglītotāki kļūs arī vecāki. Mūsu mērķis ir, mācot bērnus, veicināt sabiedrības izpratni par to, ka ūdens ir vide, kur drošība ir izdzīvošanas jautājums. Latvijā katrs otrais iedzīvotājs dzīvo ūdens tuvumā, tāpēc ir jānovērš zināšanu un atbildīgas rīcības trūkums un jāmaina tādi paradumi kā nepietiekama peldētprasme, kā arī pārgalvīga rīcība ūdenī."

Krastu mačs" ir diennakts basketbola turnīrs, kurā tradicionāli piedalās un savā starpā sacenšas Daugavas labā un kreisā krasta iedzīvotāji. Desmit gadu laikā, kopš notiek turnīrs, rezultāts starp abu Daugavas krastu komandām ir neizšķirts – 5:5. Tradicionāli ik gadu uzvarētāju komanda iegūst ceļojošo kausu, kura autors ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, tēlnieks Aigars Bikše.