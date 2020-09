Latvijā sākas Eiropas Sporta nedēļa

No 23. septembra līdz 30. septembrim, taču dažviet – līdz pat oktobra sākumam – visā Latvijā jau sesto reizi notiks Eiropas Sporta nedēļa, kurā pasākumi bez maksas risināsies teju katrā pašvaldībā, informēja organizatori.

Sporta nedēļas pasākumi piemēroti ikvienam neatkarīgi no vecuma vai fiziskās sagatavotības. Pasākumu kartē "beactivelatvia.lv" atrodamas gan nodarbības senioriem – nūjošana, vingrošana, pārgājieni – gan bērniem, piemēram – peldēšana zīdaiņiem kopā ar māmiņām. Daudzviet fitnesa klubi Latvijā aicina uz atvērtajiem bezmaksas treniņiem, peldbaseinos notiek peldēšanas apmācības, tostarp pieaugušajiem, pat Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina uz rīta rosmi un līnijdejām. Šī gada centrālais notikums – #BeActive pārgājiens – trīs dažādu garumu distancēs Līgatnes gleznainajās takās notiks 26. septembrī visas dienas garumā.

Šīs sociālās kampaņas, kas vienlaikus notiek vairāk nekā 40 Eiropas valstīs, mērķis ir mainīt iedzīvotāju paradumus. Sporta nedēļā atgādinām – sportot var sākt jebkurā vecumā, bet 30 minūšu mērenas intensitātes fiziskā slodze piecas reizes nedēļā būtiski samazinās saslimšanas risku ar daudzām, tajā skaitā – sirds asinsvadu slimībām.

Covid-19 ierobežojumu laikā sporto mazāk

"Fiziska izkustēšanās ir viena no vienkāršākajām lietām, ko varam darīt, lai būtu veseli. Diemžēl katrs piektais Latvijā nesporto vispār," uzsver Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) prezidents Einars Fogelis. "Mūsu mērķis – aicināt, iedvesmot, izglītot un motivēt aktīvai dzīvei. Turklāt sportot var sākt jebkurā vecumā, jāzina tikai – kā to darīt pareizi un atrast to, kas pašam patīk."

Saglabāt ikdienā fizisko slodzi daudzviet pasaulē un arī Latvijā šogad ir bijis izaicinošāk nekā iepriekš. Covid-19 pandēmijas ierobežojumu laikā tomēr cilvēki sportojuši mazāk – 5% iedzīvotāju ierobežojumu laikā pārstājuši būt fiziski aktīvi, kamēr to, ka sākuši sportot, apgalvo tikai 2% iedzīvotāju, – secināts Eiropas Sporta nedēļas pētījumā šī gada jūlijā. Motivācijas trūkumu un slinkumu kā iemeslu, kādēļ nesporto vai pārtrauca sportot, #BeActive aptaujā minējuši puse aptaujāto, no tiem – 29% kā galveno iemeslu. Eksperti iesaka: lai mainītu paradumus, jāsāk pakāpeniski, nepārspīlējot un atrodot to, kas patīk.

Sporta ārste Laila Ušacka uzsver: "Ikvienam, kurš sevī atradis motivāciju sportot, saglabāt to arī rudenī ir divtik svarīgi – ejiet pārgājienos, pastaigās, brauciet ar riteni, skrieniet, dariet jebko aktīvu, neraugoties uz laikapstākļiem. Sportošana var palīdzēt mazināt depresijas un nomāktības riskus, kas palielinās līdz ar diennakts tumšās puses pagarināšanos. Turklāt arī pandēmija nav nekur pazudusi, pastāv liela iespēja, ka ierobežojumi atjaunosies."

Eiropas Sporta nedēļas galvenie notikumi:



26. septembrī:

#BeActive pārgājiens Līgatnes takās



26. septembrī Eiropas Sporta nedēļas centrālais pasākums – #BeActive pārgājiens gleznainajā Līgatnes apkārtnē 8 km, 15 km un 25 km distancēs. Maršrutā dalībniekus sagaidīs iespēja burtiski izgaršot, izzināt un izjust apkārtnes stāstus. Pārgājiens papildināts ar interaktīvu spēli, kuru varēs spēlēt savā viedtālrunī. Dalība pārgājienā bez maksas, reģistrējoties: www.beactivelatvia.lv/pargajiens/. Pārgājiena sākums un finišs – pie Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra. Ar #BeActive Pārgājiena un izaicinājuma spēles noteikumiem vari iepazīties šeit: bit.ly/3heJurm.

Atbalstot Eiropas Sporta nedēļas ideju – piecelies un piecel draugu! – pārgājienā īpaši aicinām doties kopā ar vismaz vienu draugu, ģimenes locekli vai paziņu, īpaši aicinot tos, kuri ikdienā līdz šim bijuši mazāk aktīvi. Zīmīgi, ka došanās pārgājienos un pastaigās bijusi populārākā aktīvā nodarbošanās iedzīvotājiem pandēmijas laikā (to minējuši 52% respondentu), turklāt 30% iedzīvotāju norāda, ka novērtējuši iespēju pavadīt laiku ar ģimeni, nebūt piesaistītam darbam birojā, kas palīdzējis būt arī fiziski aktīvam, – secināts #BeActive pētījumā šī gada jūlijā.

23. septembrī:

Sporta forums "SportsComm '20": Sporta mārketings un komunikācija mainīgajos apstākļos

23. septembrī notiks sporta forums "SportsComm '20", kurā šogad uzmanība būs pievērsta sporta organizācijai, mārketingam un komunikācijai mainīgajos apstākļos, kādos sporta pasaule nonākusi pandēmijas apstākļu izraisītās situācijas dēļ. Forumā viesosies kā Latvijas, tā starptautiskie eksperti. Par sporta pārvaldību runās Igaunijas Olimpiskās komitejas viceprezidents Tomass Tonise un Huiberts Brands no Nīderlandes Olimpiskās komitejas un Nīderlandes Sporta federāciju apvienības, "Primal Play Method" dibinātājs, veselīga dzīvesveida skolotājs un treneris Darils Edvardss (Lielbritānija) stāstīs par pandēmijas laika izgaismotu problemātiku, runātāju vidū būs Entuziastu sporta līgas dibinātāji, aģentūru "Nords Event Communications", "McCANN", "Reprise" vadošie pārstāvji. Ikviens interesents konferences diskusijām varēs sekot tiešsaistē LSFP Facebook vietnē: facebook.com/lsfp.lv.



25. septembrī:

Latvijas orientēšanās nakts 13 pilsētās

25. septembrī notiks Latvijas orientēšanās nakts 13 valsts pilsētās – Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Siguldā, Talsos, Valmierā, Rēzeknē, Salaspilī, Vecumniekos, Cēsīs, Ikšķilē, Saulkrastos un Pļaviņās. Orientēšanās notiek atvieglotā veidā – izmantojot nevis orientieristiem ierastās topogrāfiskās kartes, bet kartes, kas vairāk līdzinās tām, ko izmantojam ikdienā. Arī atzīmēšanās kontrolpunktos notiks ērti un viegli saprotami – ar mobilo aplikāciju Qrenteerings. Dalība pasākumā – bez maksas, taču obligāta pieteikšanās tiešsaistē mājaslapā: www.rogaining.lv/onakts. Pieteikšanās sacensību centrā būs iespējam tikai, ja ir brīvas kartes.

26. septembrī:

Nakts peldējums

26. septembrī vienlaikus Rīgā (Ķīpsalas peldbaseinā), Liepājā, Ventspilī, Valmierā, Siguldā, Salaspilī un Daugavpilī notiks Nakts peldējums, kurā būs iespēja izbaudīt patīkamu peldi pozitīvas dzīvās mūzikas un apgaismojuma pavadījumā, kā arī izaicināt sevi pusstundas peldējumā. Dalībnieki varēs brīvi izvēlētā peldēšanas stilā, veidā un tempā pusstundas laikā nopeldēt pēc iespējas lielāku distanci. Lai dalība izaicinājumā būtu interesanta ikvienam, būs izveidotas četras dalībnieku grupas. Atbilstoši savām spējām un prasmēm, var pieteikties Entuziastu un ģimenes grupā, Amatieru un tautas grupā, Sporta grupā un Pro grupā. Papildu informācija: www.beactivelatvia.lv, bet reģistrācija: www.naktspeldejums.lv. Ievērojot pulcēšanās ierobežojumus, šogad Nakts peldējuma programma pielāgota mazākam dalībnieku skaitam.



21.-25. septembris:

Rehabilitāciju dienas Rīgā, centrā "POGA".

Visas nedēļas garumā no 21. līdz 25. septembrim centrā "POGA" notiks dažādas sportiskas un radošas aktivitātes, kas veidotas bērniem un pusaudžiem ar kustību traucējumiem, viņu ģimenēm, draugiem un tuviniekiem.

Pasākumi senioriem līdz pat 5. oktobrim

Daudzviet Latvijā notiek īpaši sporta nedēļas senioru pasākumi. Jau no 14. septembra līdz pat 5. oktobrim Liepājā, Kuldīgā, Rīgā, Sabilē, Salaspilī, Ikšķilē, Skrīveros, Cēsīs, Limbažos un citur notiek #BeActive Atvērtie treniņi senioriem. Nodarbības senioru grupām notiek ar zemas un vidējas intensitātes slodzi, sertificētu treneru pavadībā. Senioriem notiek gan pārgājieni, gan nūjošana, vingrošana veselības nostiprināšanai, vingrošana senioriem ar kustību ierobežojumiem, kā arī kērlinga nodarbības senioriem – iesācējiem. Iedzīvotājiem par Eiropas Sporta nedēļas pasākumiem jāinteresējas pašvaldībā pie vietējā sporta organizatora, taču pilns sporta nodarbību klāsts atrodams Eiropas Sporta nedēļas mājaslapā www.beactivelatvia.lv.

23.-30. septembris:

#BeActive atvērtie treniņi fitnesa klubos Latvijā

No 21. līdz 30. septembrim Rīgā, Ikšķilē, Valmierā, Liepājā un citviet Latvijā atsevišķos Latvijas fitnesa centros ikvienam iespēja apmeklēt bezmaksas nodarbības. Informācija par nodarbībām atrodama pasākumu vietnē: beactivelatvia.lv/pasakumu-karte/.

Visi pasākumi: beactivelatvia.lv

Eiropas Sporta nedēļā nodarbības – sākot no dambretes līdz golfam, florbolam, futbolam, krosmintonam, velo orientēšanās, ūdens aerobikai, pārgājieniem, vingrošanai senioriem, peldēšanai, galda tenisam un daudziem citiem sporta veidiem. Svētdien, 27. septembrī, Sporta nedēļai veltītas sportiskas un izglītojošas aktivitātes notiks arī Latvijas Nacionālā bibliotēkā. Bibliotēka aicina izkustēties Gaismas pilī – sākot ar rīta rosmi, piedāvājot badmintonu, galda hokeju, līnijdejas. Visas dienas garumā būs pieejama informācija par sporta nozares jauniegūtajām grāmatām un datubāzēm, kas būs īpaši noderīga sporta nozares studentiem, pētniekiem un citiem interesentiem. Vairāk: lnb.lv/lv/rita-rosme-linijdejas-badmintons-un-galda-hokejs-gaismas-pili.

Ar vairākiem sportiski košiem pasākumiem Eiropas Sporta nedēļas aktivitātes sākās pagājušajā nedēļas nogalē. Ar kopīgu rīta vingrošanu aizvadīta Olimpiskā diena Latvijas skolās un pirmsskolās, aizvadītas #BeActive Ģimeņu pludmales spēles, kurās 23 ģimenes sacentās dažādās sportiskās aktivitātes, sākot ar veiklības un ātruma stafetēm un beidzot ar SUP airēšanu, bet Rīgā BTA Pump Track čempionātā pulcējās 250 censoņi, kurus iedvesmot bija ieradies arī pasaules slavenais skrituļslidotājs, #BeActive vēstnesis Nils Jansons.

#BeActive vēstneši

Eiropas Sporta nedēļu atbalsta un par tās šī gada #BeActive vēstnešiem kļuvuši arī Eiropas čempione pludmales volejbolā Tīna Graudiņa, profesionālais skrituļslidotājs Nils Jansons, pazīstamais mūziķis Kārlis Būmeisters jeb Kaža, kurš ģimenes un draugu atbalstīts šovasar pieveica savu pirmo pustriatlonu, sporta fizioterapeite un televīzijas personība Agneta Liepājniece, spēcīgais Siguldas opermūzikas svētku veidotājs Dainis Kalns, kaitbordiste Aija Ambrasa un nūjotājs Roberts Radičuks.