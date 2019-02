Latvijas informācijas un tehnoloģiju speciālisti sacentīsies telpu futbolā

Latvijas informācijas un tehnoloģiju (IT) uzņēmumu komandas šā gada martā satiksies īpašā turnīrā, kur cīnīsies par Latvijas IKT telpu futbola jeb futzāla kausu.

IT uzņēmumu telpu futbola kausa izcīņu jau otro gadu organizē Rīgas Futbola federācija, turnīra rīkošana notiek sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju (LIKTA). Turnīram pieteikušās komandas no uzņēmumiem "Accenture", "Also Cloud", "Autentica", "ClarityLabs.eu", "Cognizant", "C.T.Co", "Dynatech", "Emergn", "Magebit" un "TestDevLab".

"Jebkuras sporta sacensības ir lielisks veids kā parādīt, cik daudzpusīgi un aktīvi cilvēki strādā IT industrijā. Darbs IT nozarē jau pēc būtības ir sacensība – ar laiku, ar radošumu, ar spēju atrast gudrākos un efektīvākos risinājumus. Savukārt sporta turnīri ir laba iespēja saturīgi pavadīt laiku, atpūtināt prātu no ikdienas rutīnas un iegūt jaunu sparu nākamajiem darbiem," saka LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

Trešdien, 6.martā, plānota turnīra izloze, kuras laikā pieteikušās komandas uzzinās savus pretiniekus atlases kārtā.

Pati telpu futbola kausa izcīņa notiks divās kārtās. Pirmajā dienā – 10.martā komandas aizvadīs priekšsacīkstes. Otrajā kārtā – 17.martā – tiks noskaidroti turnīra uzvarētāji. Otrās kārtas spēles tiks organizētas, ņemot vērā priekšsacīkstēs sasniegtos rezultātus. Kopumā katrai komandai garantētas vismaz 8 spēles. Spēles noritēs Rīgas 15.vidusskolas sporta hallē.

Pirmās IT nozarē strādājošo futzāla sacensības notika pērn, kad vienas dienas kausa izcīņā uzvarētājs tika noskaidrots 12 komandu konkurencē.