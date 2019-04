Majoros risināsies Jūrmalas skriešanas svētki

Jau šo svētdien, 14. aprīlī, Majoru pludmalē tiksimies, lai kopīgi atklātu Jūrmalas aktīvās atpūtas sezonu un svinētu "Jūrmalas Skriešanas svētkus". Dalībnieki dosies skriešanas un nūjošanas distancēs, izbaudot izkustēšanos svaigā gaisā gar jūru pa skriešanai labvēlīgu segumu – pludmales smiltīm. Sacensību laikā būs pieejamas dažādas atbalstītāju atrakcijas un aktivitātes.

Lai "Jūrmalas Skriešanas svētkos" varētu piedalīties ikviens skriešanas mīļotājs, organizatori ir parūpējušies, lai nebūtu jāveic ļoti garas distances kā maratons vai pusmaratons. Kopējā skrējiena distance ir veidota apļos, gar pašu jūras krastu. Skrējēji dosies 5 vai 10 kilometru garā skrējienā, veicot attiecīgi vienu vai divus apļus, bet nūjotāji moži soļos, pēc izvēles, šo pašu – 5 vai 10 kilometru distanci. Savukārt, bērni varēs mērot nedaudz īsākus attālumus – no 0,5 līdz 1 kilometru garam posmam.

Reģistrēties varēs arī uz vietas, pasākuma dienā – 14.aprīlī. Bērniem līdz 7 gadiem dalības maksa nav jāmaksā. Jūrmalas iedzīvotāja karte arī nodrošina dalību "Jūrmalas Skriešanas svētkos" ir bez maksas.

Pasākumu ik gadu apmeklē simtiem aktīvā dzīvesveida piekritēji, ģimenes ar bērniem un pat profesionāli sportisti. Uz starta līnijas nereti redzami ļoti augstas klases skrējēji, ieskaitot Latvijas čempionāta uzvarētājus, rekordistus, kā arī olimpisko spēļu un pasaules čempionāta dalībniekus.

Sacensību dienā numuru izsniegšana sāksies no plkst. 8.30. Savukārt, numurus jau iepriekš izņemt būs iespējams – 12. aprīlī, Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35, Jūrmalā no plkst. 14:00 līdz 19:00. Pirms nūjošanas un skriešanas distances kārtīgi iesildīties dalībniekiem palīdzēs "MyFitness Latvia" trenerīte – Ieva Ciekure. Sacensību laikā būs pieejamas dažādas atrakcijas un aktivitātes ģimenēm ar bērniem. Viena no atrakcijām būs "Milzu ķēriens", kur dalībniekam piesietam aiz gumijas būs jācenšas aizsniegties pēc dāvanas. Radošajās darbnīcās bērni varēs izkrāsot sejas ar Jūrmalai raksturīgiem simboliem, no plkst. 10:00 veidot vējdzirnavas un putnus. Par muzikālo priekšnesumu rūpēsies bērnu un jauniešu vokālā studija "Studija Rasa". Vēstures izzinātājiem būs iespēja piedalīties orientēšanās spēlē un atklāt Jūrmalas senākās vietas un faktus, izpildot uzdevumu.