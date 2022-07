Noslēgušās otrās 'BeActive' Pludmales spēles

Ar pozitīvām emocijām un vērienu aizvadītas "BeActive" Pludmales spēles, kas 23. un 24. jūlijā Ventspilī pulcēja ap tūkstoti dalībnieku, bet vēl vairāki simti ventspilnieku un pilsētas viesu apmeklēja un izmēģināja vairāk nekā 30 sporta veidu paraugdemonstrējumus un aktivitātes.

Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) organizētajās Pludmales spēlēs individuālo sporta veidu sacensībās viskuplāk bija pārstāvēta skriešana, nūjošana, virves vilkšanas aktivitātes, pludmales volejbols, ielu vingrotāju tautas klases sacensības, Zumba meistarklases. Savukārt komandu sacensībās visvairāk dalībnieku pulcēja Eiropas Ģimeņu kauss, pludmales handbols un pludmales futbols, Mamanet (komandu sporta veids, kas balstīts uz volejbola noteikumiem). Spēļu ietvaros notika arī starptautiskais pludmales sēdvolejbola turnīrs, trepju tenisa un para šaušanas aktivitātes. Pludmales spēles šogad notika vienlaikus ar ielu sporta un kultūras festivālu "Ghetto Games Festivāls 2022", tādējādi Ventspilī kopumā tikās tautas, ekstrēmo un profesionālo sporta veidu entuziastu no visas Latvijas.

"Lielākie Ventspils sportiskās nedēļas nogales ieguvēji ir ikviens dalībnieks un ģimene, kas pieteicās un piedalījās. Vai tās bija Ģimeņu kausa sacensības, paraugdemonstrējumi vai sacensības, Pludmales spēles parādīja to, cik daudzveidīga var būt aktīva atpūta jūras krastā. Ar nelielu izdomu mēs paši varam radīt lielisku un galvenais veselīgi pavadītu atpūtu sev un savām ģimenēm," uzsver spēļu organizators Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Einars Fogelis, sakot paldies arī 20 sporta federācijām un Ventspils pilsētai, sadarbībā ar kuriem Pludmales spēles organizētas.

Viņu papildina Ventspils Sporta pārvaldes vadītāja Daina Paipala: "Esam patiesi priecīgi pirmo reizi uzņemt BeActive Pludmales spēles Ventspilī. Pilsētā jau vairākus gadus strādājam pie pilsētvides infrastruktūras uzlabošanas, lai tā būtu pēc iespējas funkcionāla un pieejama katram – ģimenēm, māmiņām, cilvēkiem ar funkcionāliem un kustību traucējumiem. Tas arī rada rezultātu – iespējas aktīvai atpūtai Ventspilī paplašinās, ventspilnieki to izmanto un ir fiziski aktīvi visu gadu."

Daļa no BeActive Pludmales spēlēm bija Eiropas Ģimeņu kauss 2022, kurā piedalījās 34 ģimenes no Latvijas un vairākām Eiropas valstīm. Sacensībās ar 12 kontrolpunktiem, kuros bija jāveic dažādi uzdevumi, uzvarēja komanda "AAA un V" jeb apvienotā Ernstsonu un Štekerhofu ģimene no Ventspils. Viņi spēlēs piedalījās pirmo reizi. Bergmaņu ģimenes komanda "Pixeli" ieguva otro vietu, savukārt trešajā vietā ir Epneru ģimenes komanda "Ar smaidu". Komandas attiecīgi saņēma lidojuma vaučerus 1000, 800 un 600 eiro vērtībā.

"Ja ir apņēmība, nav nekā neiespējama!" sacīja uzvarētāju ģimenes pārstāve Agnese Ernstsone, "Mēs ikdienā esam aktīvi – gan kopā, gan atsevišķi spēlējam futbolu, badmintonu, volejbolu, hokeju, skrienam. Uzdevumos katrs varēja būt komandas papildinājums – ar savu unikālo varēšanu vai zināšanām. Ģimenes sports nav par medaļām vai konkurenci, bet gan laiku, ko pavadām kopā, veltām viens otram," domā Agnese un iesaka kopējās aktivitātēs neaizmirst par jautrību un vieglumu.

Balva – lidojuma vaučers 600 eiro vērtībā – tika izlozēta arī starp visām ģimenēm, kuras piedalījās un bija veikušas uzdevumus vismaz 8 kontrolpunktos. Izlozē to ieguva komanda ar nosaukumu "Mammas". Uzdevumi Ģimeņu kausā bija vērsti uz komandas sadarbību, komunikāciju, veiklību un taktiku – skriešana, kāpņu golfs, spēka un atmiņas uzdevumi, pludmales futbols, balansa dēlis, arī brauciens ar SUP dēli jūras viļņos.

Ārpus sacensībām ikviens dalībnieks izmēģināja arī sporta veidus, kas kļūst aizvien populārāki dažādām paaudzēm – disku golfu, kāpēju sportu, pludmales badmintonu, pludmales tenisu, citus.

BeActive Pludmales spēles turpināsies jau 3. un 4. septembrī Portimaunas dabiskajā pludmalē Portugālē. Šī pilsēta kļuvusi par BeActive projekta partnerorganizāciju, jo tā ieguvusi 2019. gada Eiropas Sporta pilsētas titulu un gandrīz visu gadu rīko vairākus simtus sporta pasākumu.