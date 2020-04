Riteņbraukšanas cienītāji tiek aicināti piedalīties virtuālās MTB sacensībās

Jau šīs nedēļas izskaņā, 17. aprīlī, norisināsies virtuālās "Garmin MTB Series Connect" sacensības, kurās piedalīties var ikviens "Garmin" velo datoru, "Tacx" un citu viedo velotrenažieru lietotājs, ziņo pasākuma organizatori.

Līdz ar straujo koronavīrusa Covid-19 izplatību, cilvēki ir aicināti sociāli distancēties, pavadot laiku mājās, tomēr svarīgi saglabāt aktīvu dzīvesveidu, un rast iespēju drošā veidā gūt sacensību "garšu".

Riteņbraukšanas fani, kuri ikdienā treniņprocesā izmanto arī viedo velotrenažieri, aicināti pievienoties virtuālajam izaicinājumam un uz savas ādas izjust populārākos maršrutus. Uzrādot labāko rezultātu "Garmin MTB Series Connect" trasēs, ir iespēja laimēt vienu no "GPS Garmin Edge 130" velosipēda datoriem.

"Šī brīža situācija mudina mūs adaptēties jauniem dzīves apstākļiem un izaicinājumiem, atliek tikai meklēt alternatīvas kā pašreiz uzturēt sevi labā fiziskajā formā," virtuālajās sacensībās aicina piedalīties Dmitrijs Ļisicins, zīmola "Garmin" produktu pārstāvis Baltijas valstīs. "Sacensības e-vidē kļūst arvien populārākas visā pasaulē - arī "Garmin" un "Tacx" attīsta šo segmentu. Paredzams, ka šīs sacensības šogad noteikti nebūs pēdējās, kas būs pieejamas arī sportistiem un entuziastiem Baltijas valstīs.

Turklāt, 17. aprīlī notiekošās velo sacensības ir lielisks veids kā sagatavoties vasaras aktīvajam periodam, kad cerams, daļa pašreizējo ierobežojumu būs atcelti. Bet šobrīd, kad ieteicams trenēties mājās, jāatgādina, ka "Garmin Connect" aplikācija piedāvā virkni treniņu programmu ne tikai riteņbraukšanai un skriešanai, bet arī vingrinājumu plānus, ko ērti paveikt var arī atrodoties mājās."

Lai piedalītos sacensībās, jāreģistrējas https://www.startlist.pl/zapisy un jāpievienojas "Garmin MTB Series Connect" grupai "Garmin Connect" lietotnē. Ik pēc trīs dienām būs pieejams jauns sacensību posms. Jauno trasi būs iespējams lejupielādēt "Garmin" ierīcē, kas savienota ar viedo velotrenažieri.

Paredzams, ka katrs posms ilgs 64 stundas. To laikā konkrēto trasi būs iespējams nobraukt tik reižu, cik vien vari paspēt, uzrādot savu labāko rezultātu. Finišējot konkrēto posmu, nepieciešams nosūtīt e- pastā saiti ar labāko rezultātu lietotnē "Garmin Connect". Tas jāizdara līdz plkst. 16.00 katra posma pēdējā dienā, rakstot uz e-pastu: garminmtb@gmail.com (ērtā veidā to var izdarīt tieši no "Garmin Connect" lietotnes).

Katra posma oficiālie rezultāti tiks paziņots, pamatojoties tikai uz šiem rezultātiem.

Piedaloties "Garmin MTB Series Connect" izaicinājumā, dalībnieki tiek aicināti regulāri sekot fanu lapai, kurā tiks organizēti trīs konkursi un uzvarētāji tiks apbalvoti ar "Garmin Edge 130" velo datoriem. Sīkāka informācija tiks paziņota, publicējot informāciju par posmu (16., 19. un 22. aprīlī).

Turklāt visi "Garmin MTB Series Connect" dalībnieki saņems 10% atlaidi dalības maksai izvēlētajās "Garmin MTB Series" sacensībās, kas notiks Polijas ziemeļos 2020. gada septembrī un oktobrī. Lai iegūtu papildu informāciju apmeklē "Garmin MTB Series Connect" grupu "Garmin Connect" lietotnē un iepazīsties ar testa posmiem, kas ļaus sagatavoties Tavam šī pavasara izaicinājumam.

Informācija pieejama: https://www.facebook.com/garminlatvija/ un https://www.facebook.com/mtbseries