Tartu virtuālais maratons apvieno gandrīz 4000 skrējējus no visas pasaules

Svētdien noslēdzās 1. maijā sāktais 38. Tartu krosa maratona virtuālais skrējiens, kas pēc provizoriskiem datiem pulcēja 3964 skrējējus visā pasaulē, otrdien ziņo Igaunijas Nacionālais radio.

Bez igauņu skrējējiem arī 34 ārvalstu entuziasti piedalījās lielākajās krosa sacensībās Baltijas valstīs, kas pirmo reizi vēsturē notika virtuālā vidē.

"Interese par virtuālajām sacensībām izrādījās lielāka, nekā tika gaidīts," paldies visiem dalībniekiem, kuri pieņēma jauno formātu, saka pasākuma galvenais organizators Indreks Kelks. "Es esmu arī ārkārtīgi gandarīts, ka šī gada pasākuma formāts ļāva tajā piedalīties vistālākajos pasaules nostūros. Eksotiskākās vietas, kur doties trasē, bija, piemēram, Argentīna, Jaunzēlande, Austrālija un ASV."

Kopš 1. maija virtuālā skrējiena četras galvenās distances dabā pulcēja 3019 skrējējus un soļotājus. Turklāt bērnu sacīkstēs piedalījās 945 bērni, no tiem 372 – minimaratonā lielākajiem un 573 – mazajās sacensībās jaunākajiem skrējējiem.

"Tas bija lielisks pasākums, kurā varēja noteikt savu tempu un izvēlēties sev piemērotāko dienu un laika apstākļus. Turklāt šoreiz tā bija laba iespēja atbalstīt jaunākos ģimenes locekļus, kurš desmit kilometru garajā distancē devās pirmoreiz," atzīmē Janeks Vana, kurš skrēja kopā ar ģimeni. "Ja man būtu jāizvēlas, es tomēr dotu priekšroku kopīgam pasākumam, jo tad jūs varat izbaudīt arī citu sportistu kompāniju un atbalstu."

"Pēc divu mēnešu komandantstundas es gribēju izmēģināt kaut ko jaunu. Protams, šis skrējiens atšķīrās no parastā pasākuma, kurā kopā ar mani trasē bija daudz cilvēku," saka Anna Kroziņjani, kura savu skrējienu veica Itālijas ziemeļdaļā. "Es biju viena pati uz skaistās dabas takas un pārvietojos pa to savā tempā. Daudzi cilvēki joprojām skrien Igaunijas maratona piecu kilometru distanci, tikai dara to ļoti dažādās vietās."

Krosa maratona virtuālais skrējiens atklāja arī šī gada "Tartu Marathon Cube" pasākumu sezonu. Virtuālo pasākumu sērijas otrais posms būs Tartu riteņbraukšanas sacīkstes, kas notiks no 29. maija līdz 14. jūnijam.

Organizatori cer, ka rudens pasākumi – "Kuubiku", Tartu Skrituļslidošanas maratons, Tartu Riteņbraukšanas maratons un Tartu Pilsētas maratons – notiks savās dabiskajās sacensību vietās.