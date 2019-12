Biatloniste Bendika IBU kausa sprinta sacensībās izcīna 22. vietu

Latvijas vadošā biatloniste Baiba Bendika sestdien Itālijā notiekošajās Starptautiskās biatlona savienības (IBU) kausa sprinta 7,5 kilometru distancē izcīnīja 22. vietu, kamēr vēl trīs Latvijas sportistes finišēja aiz labāko piecdesmitnieka.

No Latvijas slēpotājām – Bendikas, Sanitas Buliņas, Annijas Keitas Sabules un Ievas Pūces augstvērtīgāko rezultātu uzrādīja Bendika, kura ar abās šaušanās pieļāva četras kļūdas un līderei Juhannai Skotheimai no Zviedrijas zaudēja vienu minūti un 47,7 sekundes. Pūce ar vienu kļūdu katrā šautuvē līderei zaudēja nepilnas četras minūtes un finišēja 64. pozīcijā, bet Buliņa trīs reizes kļūdījās otrajā uguns līnijā, kā rezultātā 78.vieta, no uzvarētājas atpaliekot par piecām minūtēm un 33 sekundēm.

Uzreiz pozīciju zemāk bija Sabule, kurai tikai viena kļūda pirmajā šautuvē. Viņa no līderes atpalika piecas minūtes un 40 sekundes.

Uzvarētājai Skotheimai 5,4 sekundes zaudēja krieviete Irina Starika, bet viņas tautiete Anastasija Poršņeva līderei zaudēja 13,5 sekundes, izcīnot bronzu.

Jau ziņots, ka ceturtdien neviens no Latvijas biatlonistiem nesasniedza supersprinta sacensību finālu, bet Bendika piektdien Austrijas pilsētā Hohfilcenē notiekošajā Pasaules kausa otrajā posmā izcīnīja 36. vietu 7,5 kilometru garajā sprinta distancē.

Pasaules kausa pirmajā posmā Bendika sprintā ierindojās 34. vietā, bet individuālajā distancē bija 63. pozīcijā.

Vīriešiem 10 kilometru sprintā labākais no Latvijas biatlonistiem Rūdis Balodis ierindojās 84. vietā, perfekti sašaujot visus desmit mērķus un finišējot četras minūtes un 18,3 sekundes aiz uzvarētāja Baltkrievijas sportista Maksima Vorobeja, kurš arī šāva precīzi un distanci veica 26 minūtes un 19,3 sekundēs. Otrais bija norvēģis Fredriks Jesbaks, kurš finišēja 3,7 sekundes aiz uzvarētāja, bet trešais – krievs Aleksandrs Povarņicins, kurš bija vēl 2,2 sekundes lēnāks.

Otrs Latvijas biatlonists Kirils Matjuhins ieņēma 94. vietu 125 startējušo biatlonistu vidū, pa divām reizēm kļūdīdamies abās šautuvēs un no uzvarētāja atpalikdams par piecām minūtēm un 20 sekundēm.

Latvijas komandas sastāvā Pasaules kausa sezonai ir Andrejs Rastorgujevs, Roberts Slotiņš, Aleksandrs Patrijuks, Edgars Mise, Baiba Bendika, Jūlija Matvijenko un Ieva Pūce.