Ķibermanis/Miknis pasaules čempionātā noslēdz labāko sešinieku

Latvijas bobsleja ekipāža Oskars Ķibermanis un Matīss Miknis svētdien, 7. februārī, Altenbergas trasē Vācijā pasaules čempionātā pēdējos divos braucienos neiesaistījās cīņā par medaļām un summā ierindojās sestajā vietā.

Oskars Melbārdis / Krists Lindenblats summā ierindojās vien 12. vietā, bet Emīls Cipulis / Arnis Bebrišs ieņēma 21. vietu un nekvalificējās pēdējam braucienam.

Sacensību otrajā dienā trešajā braucienā Ķibermanis/ Miknis uzrādīja sesto ātrāko laiku, taču līdz ar to vēl vairāk attālinājās no trijnieka un pēdējā braucienā vairs reāli nekandidēja uz medaļu. Arī pēdējā braucienā Latvijas labākajam divniekam sestais labākais laiks, kas summā deva sesto vietu.

Otro dienu daudz neveiksmīgāk veica pieredzējušais Melbārdis. Trešajā braucienā devītā vieta vēl deva cerības uz vietas saglabāšanu labāko desmitniekā, bet tad sekoja katastrofāli vājš pēdējais brauciens, kurā uzrādīts tikai 19. labākais laiks no 20 ekipāžām. Summās tas lika Melbārdim/ Lindenblatam atkrist uz 12. pozīciju.

Cipulis savā debijas pasaules čempionātā pirms trešā brauciena bija zaudējis cerības pacīnīties par tikšanu pie otrā brauciena. Tā kā kritienu trešajā braucienā piedzīvoja Nīderlandes divnieks, tad Cipulis braucienā uzrādīja 22. labāko laiku, bet summā pakāpās uz 21. vietu.

Vēl pirms pēdējiem diviem braucieniem bija skaidrs, ka pasaules čempiona toitulu - desmito karjerā - izcīnīs Frančesko Fridrihs. Vācu labākais pilots visos četros braucienos bija pārliecinoši labākais, sudrabu ieguvušo savu tautieti Johannesu Lohneru apsteidzot par 2,05 sekundēm. Tādējādi katrā braucienā viņa pārsvars vidēji bija vairāk par pussekundi.

Bronzas medaļu ar labi veiktu pēdējo braucienu sev izrāva 23 gadus ecais Hanss Peters Hanighofers, kurš Lohneram zaudēja 0,18 sekundes, bet par 0,36 sekundēm apsteidza šveicieti Simonu Fridli. Bronzas pozīcijā pēc pirmās dienas bija cits šveicietis Mihaels Fogts, kurš pēdējā braucienā pieļāva vairākas kļūdas un summā atkrita uz piekto pozīciju. Fogts no trešās vietas atpalika par 0,41 sekundi.

Pasaules čempionāts bobslejā Altenbergā, divnieku ekipāžas.

Pasaules čempionāts bobslejā divniekiem, kopvērtējums.

Fridrihs ar vēl vienu stabilu braucienu kļūst par pasaules čempionu. Summā Lohneru apsteidz par 2,05 sekundēm - tas ir vairāk nekā pussekunde katrā braucienā.

Lohners ar drošu braucienu nosargā savu sudraba pozīciju. Summā apsteidz Haninghoferu par 0,18 sekundes, lai gan braucienā Haninghofers bija ātrāks par 0,06 sekundēm.

Fogts augšdaļā labāks, bet pārsvars nav tik liels. Šveicieši pieļauj kļūdu, tādējādi Vācijai viss goda pjedestāls. Fogts finišā pat zaudē savam tautietim Fridli un summā būs tikai piektais (+0,40 sekundes).

Haninghofers pieļauj kļūdu augšdaļā. Turpinājumā ne visai drošs brauciens, bet starpība aug pār Fridli. Kļūst par līderi (-0,36 sekundes) ar labāko laiku braucienā.Paliek labāko trijnieks. Vai šveicietis Fogts izjauks Vācijas goda pjedestālu?

Fridli pārsvars augšdaļā sarūk, jo starts vājāks. Turpinājumā pārsvars sāk augt, liels ātrums un apsteidz Ķibermani par 0,35 sekundēm.

Ķibermanis/ Miknis - pirms starta 0,10 sekunžu pārsvars. Augšdaļā 0,31 sekundes pārsvars. Tad gan tiek pieļauta neliela kļūda, kas nedaudz ietekmē starpību. Finišā kļūst par līderi, bet braucienā vienāds laiks ar Hāferu. Summā -0,10 sekunžu starpība.Tādējādi sešinieks garantēts, bet maz cerību pakāpties augstāk par sesto vietu.

Hāferam 0,07 sekunžu pārsvars pār Heinrihu. Augšdaļā pārsvars sarūk, uz brīdi francūžiem pārsvars, bet lejasdaļā Francijai bija rupjas kļūdas, kas ļauj Hāferam kļūt par līderi (-0,19 sekundes). Vēl pēdējā laika atskaites vietā pirms finiša Hāfers zaudēja francūžiem.Tagad Ķibermanis/ Miknis

Heinrihs trases lejasdaļā pieļauj ļoti rupju kļūdu, bet pirmajos braucienos iegūtais pārsvars ļauj nosargāt pozīciju summā. Francijas duets apsteidz Springu par 0,12 sekundēm, bet braucienā tikai astotais laiks.

Melbārdi/ Lindenblats - pirms brauciena 0,18 sekunžu pārsvars pār Springu. Starts visvājākais no četriem braucieniem. Starpība sarūk līdz 0,09 sekundēm. Turpinājumā kļūda, ļoti slikts turpinājums un finišā tikai ceturtais (+0,36 sekundes). Melbārdis pēdējā braucienā Springam zaudēja 0,54 sekundes!!!!

Kanādas duelis - Kripss pret Springu. Augšdaļā līdzīgs laiks, bet tad Kripsam kļūdas maksā daudz. Kripsam braucienā tikai septītais laiks un zaudē savam tautietim summā 0,12 sekundes.Tagad Melbārdis / Lindenblats

Kanādietis Springs pieļauj kļūdas, bet ir liels ātrums. Finišā labākais laiks braucienā, labākais ekipāžas brauciens visās sacensībās, un apsteidz Halu par 0,35 sekundēm.

Hals trases vidusdaļā pieļauj kļūdu un zaudē ātrumu. Starpība rūk, bet summā apsteidz Treihlu par 0,05 sekundēm. Braucienā tikai piektais laiks no šobrīd startējušām deviņām ekipāžām.

Korejietim Vonam pirms brauciena 0,03 sekunžu pārsvars. Pēc starta zaudē Treihlam, tad ir ātrāks, bet lejasdaļā pēc kļūdas ir mazāks ātrums un zaudē Treihlam un arī Gaitjukevičam (+0,10 sekundes).

Austrietis Treihls pēc start zaudē, bet tad starpība turās 0,05 sekunžu līmenī. Pēdējās virāžās austrieši labāki un apsteidz Gaitjukeviču par 0,05 sekundēm.

Gaitjukevičs it kā veic nedrošu braucienu, bet spēj pat nedaudz palielināt pārsvaru pār Dvoržāku un summā apsteidz par 0,05 sekundēm.

Čeham Dvoržākam pirms brauciena liels pārsvars pār Tentea. Čehijas bobslejisti uzlabo Tentea laiku braucienā un četru braucienu summā apsteidz rumāņus par 0,58 sekundēm.

Baumgārtneram trases augšdaļā bija 0,21 sekundes pārsvars, bet tad neveiksmīgi veiktas pāris virāžas, starpība sāk staruju rukt un finišā zaudē Tentea divniekam 0,01 sekundi.

Tentea droši veic braucienu un apsteidz Krievijas Bobsleja federāciju pārstāvošos sportistus par 0,18 sekundēm.

Stuļnevs veic ļoti labu braucienu, labākais Krievijas sportistiem šajā čempionātā. Dīns summā apsteigts par 0,50 sekundēm (braucienā par 0,41 sekundi).

Pēdējo braucienu sāk Dīns. Viņš uzlabo trešā brauciena laiku, kas gan atpaliek no pirmā brauciena laika vakar.

Pēc dažām minūtēm pasaules čempionātā Altenbergā pedējais, ceturtais brauciens diviniekiem. Pasaules čempions praktiski ir zināms, arī otrā vieta, visticamāk, ir zināma. Cīņa par trešo vietu, bet latvieši šajā cīņā neiesaistīsies.

Noslēdzies 3. brauciens. Noslēdzošais, 4. brauciens pulksten 17:00.

Korejietis Suks braucienā labāks par Cipuli, bet summā neapsteidz latviešus. Tādējādi Cipulim būs 21. vieta.

Cipulis/ Bebrišs - it kā labs brauciens, tomēr vājākais brauciens no visiem (neskaitot de Bruinu). Līdz ar to Cipulis netiek pie pēdējā brauciena un, visticamāk, debijas čempionātu noslēgs 21. vietā.

Sacensībās neliels pārtraukums, kamēr trase tiks uzkopta un bobs tiks izcelts no trases.

De Bruins piedzīvo kritienu un aizslīd līzd finišam. Kritiens līdzīgi kā vakar Maieram. Nīderlandes ekipāžas stūmējs paspēj izlekt no boba pirms tas sāk slīdēt atpakaļ. Kad bobs apstājas, arī de Bruins izkāpj ārā.Sliktā ziņa - pēc kritiena jābrauca Cipulim...

Tentea un Stuļņevs apsteidz britu pilotu Dīnu, kurš šobrīd atkritis uz 20. vietu un ir pēdējais, kurš kvalificējas ceturtajam braucienam.

Dvoržāks braucienā uzrāda 12. labāko laiku un apsteidz pirms viņa braukušo Baumgārtneru, pakāpjoties uz 16. vietu summā. Pēc tam Dīns veic sliktu braucienu un paliek 18. vietā no 18 ekipāžām.

Austrietis Treihls neuzlabo savu pozīciju. Pēc tam Gaitjukevičs uzrāda 12. laiku, tomēr summā paliek 15. vietā, nedaudz tuvojoties Treihlam.Vēl sacensībās deviņas ekipāžas. Šodien nestartē austrietis Maiers, kurš vakar piedzīvoja kritienu.

Kanādietis Springs parāda, ka var arī uzlabot savu situāciju. Kanādas otrajai ekipāžai desmitais rezultāts braucienā, kas ļauj summā pakāpties no 13. vietas uz 11.

Korejietis Vons braucienā nedaudz zaudē Halam un arī nespēj tuvoties priekšā esošajai ekipāžai.

Brits Hals arī vājākais braucienā šobrīd, nespēj tuvoties priekšā esošajiem Kripsam un Melbārdim.Šobrīd tikai Haninghofers ir uzlabojis savu situāciju, iesaistoties cīņā par bronzu. Pārējās ekipāžas priekšā esošajām tā arī nespēj tuvoties.

Kripss pēdējās virāžās ir lēnāks par Melbārdi, arī braucienā zaudē Latvijas otrajai ekipāžai. Braucienā latviešiem zaudēja 0,03 sekundes, bet summā atpaliek tikai 0,05 sekundes.

Melbārdis/ Lindenblats - startā 5,32 sekundes, kas ir krietni sliktāks kā vakar. Braucienā arī vājākais laiks, līdz ar to Melbārdis nespēj tuvoties astotniekam. Summā starpība no līderiem 2,46 sekundes, bet no astotās vietas - 0,21 sekunde.

Francūzis Heinrihs veic it kā labu braucienu, tomēr vājākais brauciens no astoņām ekipāžām.Tagad Melbārdis / Lindenblats.

Hāfers braucienā ir vājāks par Ķibermani un ir septītais. Ķibermanis tādējādi būs sešiniekā pēc trim braucienim, summā Hāfers zaudē 0,10 sekundes.

Ķibermanis/ Miknis - krietni vājāks starts par vakardienu. Šobrīd vajākais brauciens no visiem un kopējā starpība jau pāri divām sekundēm (+2,08 sekundes). Trešā vieta 0,36 sekunžu attālumā. Diemžēl, medaļas divniekos Latvijai nebūs.

Fridli no Haninghofera atpalika par 0,12 sekundēm. Lai gan labs brauciens, finišā no trešās vietas tagad šķir 0,14 sekundes. No līderiem - 1,86 sekundes.Tagad Ķibermanis/ Miknis. Latvieši pēc diviem braucieniem no trešās vietas atpalika par 0,26 sekundēm (no Fogta).

Haninghofers no trešās vietas atpalika 0,10 sekundes. Vāciešiem nav tas labākais brauciens, tomēr beigās izdodas pietuvoties Fogtam un pagaidām summā ir dalīta trešā vieta (Fogts un Haninghofers līderiem zaudē 1,72 sekundes).

Šveicietis Fogts no Lohnera atpalika 0,05 sekundes. Tomēr jau trases vidusdaļā šveicieši atpaliek no Lohnera. Finišā līderiem zaudē 1,72 sekundes. No otrās vietas viņus šķir jau 0,24 sekundes.

Lohners pēc diviem braucieniem līderiem zaudēja 0,88 sekundes. Lohners it kkā veic labāku braucienu par Fridrihu, tomēr starpība aug ļoti daudz. Finišā pēc trīs braucieniem Lohners zaudē 1,48 sekundes. Viņa brauciena laiks 55,24 sekundes.

Fridrihs vakar braucienus veica 54,83 un 55,41 sekundēs. Šodien viņam brauciens nav tik spīdošs, bet laiks ir labākais - 54,64 sekundes. Tomēr jāņem vērā, ka vakar bija sniegs, šodien Altenbergā nesnieg.

Pasaules čempiona jautājums vairs nav aktuāls. Cīņa risinās vairs tikai par sudrabu un bronzu. Vai Ķibermanis spēs iejaukties? To jau manīsim pēc brīža.Sacensības sākušās

Latvijai pirmā diena nebija no veiksmīgākajām. Pagaidām "savā" līmenī relatīvi brauc Melbārdis, kurš netika ierindots starp favorītiem. Cipulis netiks pie pedējā brauciena, kas jaunajam pilotam būtu bijis "mazais mērķis". Savukārt Ķibermanis bija starp favorītiem uz medaļām. Pirmais brauciens nebija diez ko veiksmīgs, bet otrajā nācās no ceturtās pozīcijas atkāpties vēl uz sesto.https://www.delfi.lv/sports/news/winter_sports/bobsleigh/kibermanis-miknis-tikai-sestie-pc-pec-pirmas-dienas.d?id=52910177

Pasaules čempionātā bobslejā svētdien ar trešo un ceturto braucienu noslēdzas sacensības divnieku ekipāžām. Trešajā braucienā bobslejisti startēs no pirmās līdz pēdējai vietai divu braucienu summā. Tādējādi Ķibermaņa ekipāža trasē dosies sestā, Melbārža - devītā, bet Cipuļa - 22.