Skeletoniste Tērauda Pasaules kausa ceturtajā posmā Īglsā izcīna 15. vietu

Latvijas skeletoniste Endija Tērauda Īglsas trasē notiekošā Pasaules kausa ceturtajā posmā izcīnīja 15. vietu pirmā 19 braucēju konkurencē.

Tērauda brauciena pirmo daļu aizvadīja veiksmīgi, bet beigu daļā divas redzamas kļūdas ietekmēja viņas rezultātu. Viņa pirmo braucienu veica 54,36 sekundēs, kas bija par 0,89 sekundēm lēnāk nekā līderei Janīnei Flokai no Austrijas.

Flokas rezultāts pirmajā braucienā bija 53,47 sekundes, bet tikai 0,05 sekundes no viņas atpalika Valentīna Margaglio no Itālijas. Trešajā vietā ierindojas Kimberlija Bosa no Nīderlandes (+0,12).

Otrajā braucienā Tērauda nobrauca ātrāk (54,14), un tas bija 14. ātrākais rezultāts. Tas viņai divu braucienu summā lāva pakāpties vienu pozīciju augstāk.

Par sacensību uzvarētāju kļuva Floka, kurai Tērauda piekāpās 1,49 sekundes. Uz otro vietu otrajā braucienā pakāpās Bosa (+0,21), bet Žaklīna Lelinga izcīnīja trešo vietu (+0,22). Savukārt itāliete Margaglio no otrās vietas atkrita uz sesto (+0,44)