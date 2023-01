Aparjods izcīna piekto vietu pasaules čempionātā kamaniņu sportā

Latvijas kamaniņu braucējs Kristers Aparjods svētdien izcīnīja piekto vietu Oberhofā, Vācijā, notiekošajā pasaules čempionātā, Gints Bērziņš bija devītajā pozīcijā, bet juniors Kaspars Rinks otrajā braucienā piedzīvoja kritienu un palika bez rezultāta.

U-23 čempionāta ieskaitē Bērziņš izcīnīja bronzas medaļu.

Par pasaules čempionu tika kronēts austrietis Jonass Millers, kurš bija ātrākais abos braucienos, otrās vietas ieguvēju vācieti Maksu Langenhanu pārspējot ar 0,104 sekundēm. Vēl 0,017 sekundes atpalika cits austrietis Dāvids Glairšers.

Aparjods uzvarētājam zaudēja 0,294 sekundes, bet pirmais trijnieks bija 0,173 sekunžu attālumā, kamēr Bērziņš atpalika 0,572 sekundes.

Līderpozīcijā pēc pirmā brauciena bija Millers, kurš trasi veica 42,640 sekundēs jeb 0,037 sekundes ātrāk par savu tautieti Glairšeru. Vēl trīs sekundes simtdaļas atpalika vācietis Langenhans.

Aparjods līderim zaudēja 0,255 sekundes un bija sestais, Bērziņš atpalika 0,406 sekundes un ierindojās 11.vietā, bet pieaugušo pasaules čempionātu debitants, titulētais juniors Rinks bija 0,767 sekundes lēnāks, kas deva 17.rezultātu.

Otrajā braucienā Aparjods uzrādīja trešo labāko laiku, kas ļāva pakāpties uz piekto vietu, kamēr Bērziņš bija sestais ātrākais un pacēlās uz devīto pozīciju. Rinks otrajā braucienā krita un netika pie ieskaitīta rezultāta.

Pirmajā braucienā startēja 31 sportists, bet otrajā piedalījās 20 labāko rezultātu īpašnieki.

Komandu stafete plānota plkst.14.43. Sacensības tiešraidē translēs kanāls TV6.

Vācijā notiks arī nākamie divi Pasaules kausa posmi - Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.