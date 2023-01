Aparjods Siguldā izcīna uzvaru Pasaules kausa ceturtajā posmā

Latvijas kamaniņu braucējs Kristers Aparjods svētdien Siguldā izcīnīja uzvaru Pasaules kausa ceturtā posma sacensībās, kamēr Gints Bērziņš ierindojās septītajā pozīcijā.

Aparjodam, kurš bija ātrākais abos braucienos, šī ir trešā uzvara karjerā un otrā Siguldas trasē. Viņš ir vienīgais no Latvijas kamaniņu braucējiem, kurš izcīnījis uzvaras Pasaules kausa vīriešu vieninieku sacensībās.

Summā Aparjods otrās vietas ieguvēju Maksu Langenhanu no Vācijas pārspēja par 0,253 sekundēm, bet vēl 0,014 sekundes atpalika itālis Dominiks Fišnallers. Bērziņš no Aparjoda summā atpalika 0,920 sekundes.

Aparjods pirmajā braucienā startēja ar 20.numuru un trasi veica 47,615 sekundēs, uzrādot jaunu trases rekordu. Bērziņš, startējot ar 22.numuru, Aparjodam zaudēja 0,590 sekundes un finišēja tobrīd piektajā pozīcijā, bet līdz brauciena beigām atkāpās uz desmito pozīciju.

Aparjodu pēc tam neviens no sportistiem nepārspēja, vistuvāk viņa rezultātam pietuvojoties vācietim Fēliksam Loham, kurš zaudēja 0,088 sekundes. Trešo rezultātu uzrādīja Fišnallers, kurš bija 0,168 sekundes lēnāks.

Otrajā braucienā Aparjods vēl par divām sekundes tūkstošdaļām uzlaboja savu trases rekordu, otro rezultātu uzrādījušo Langenhanu pārspējot par 0,046 sekundēm. Bērziņš braucienā bija sestais, kas summā ļāva pakāpties uz septīto pozīciju.

Izcīnītā uzvara Aparjodam ar 326 punktiem ļāva pacelties uz piekto vietu Pasaules kausa kopvērtējumā, bet Bērziņš ar 231 punktu tagad ir desmitais. Pirmo vietu ar 465 punktiem saglabā iepriekšējās divās sacensībās uzvarējušais Fišnallers.

Abiem Latvijas pārstāvjiem jau bija garantēta vieta pamatsacensībās un nevajadzēja startēt Nāciju kausā.

Pēc tam plkst.13.20 būs komandu stafete, kurā pagaidām pieteikumā ir Elīna Ieva Vītola, Aparjods un divnieks Mārtiņš Bots/Roberts Plūme. Pagaidām šosezon bija tikai viena komandu stafete, kurā Latvijai izdevās izcīnīt otro vietu.

Jau ziņots, ka sestdien veiksmīgs starts izvērtās Latvijas divnieku ekipāžām. Bots/Plūme divas reizes laboja trases rekordu un izcīnīja pirmo vietu, bet sieviešu konkurencē triumfēja Anda Upīte/Sanija Ozoliņa. Vēl piektajā vietā ierindojās otra Latvijas ekipāža Eduards Ševics-Miķelševics/Lukass Krasts un vieninieku sacensībās Elīna Ieva Vītola ieņēma otro vietu, piektajā vietā ierindojās Sigita Bērziņa un septītajā - Kendija Aparjode.

Pasaules kausa ceturtajā posmā startēt pieteikušies 134 sportisti no 19 valstīm - 36 sievietes, 36 vīrieši, deviņas sieviešu divvietīgās ekipāžas, kā arī 22 vīriešu divvietīgās ekipāžas.

Nākamajā nedēļas nogalē turpat Siguldā notiks Pasaules kausa sezonas piektais posms, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur būs nākamie divi Pasaules kausa posmi Altenbergā no 3. līdz 5.februārim un Vinterbergā no 10. līdz 12.februārim. Nākamajā nedēļas nogalē būs astotais posms Sanktmoricā, Šveicē, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.