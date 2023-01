Bots ar Plūmi pasaules čempionātā kamaniņu sportā ieņem piekto vietu

Latvijas divnieks Mārtiņš Bots/Roberts Plūme sestdien Oberhofā pasaules čempionātā kamaniņu sportā ieņēma piekto vietu, bet Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts - 12.vietu, kas deva bronzas medaļu U-23 vērtējumā.

Uzvaru izcīnīja vācieši Toni Egerts un Saša Benekens, kuri divus braucienus veica minūtē un 23,517 sekundēs.

Viņi par 0,171 apsteidza tautiešus Tobiasu Vendlu un Tobiasu Arltu un par 0,192 sekundēm - austriešus Janniku Milleru un Arminu Fraušeru.

Arī ceturto vietu ieņēma austrieši Tomass Šteijs un Lorencs Kollers, čempioniem piekāpjoties 0,390 sekundes.

Bots/Plūme ierindojās piektajā vietā, uzvarētājiem zaudējot 0,485 sekundes, bet sešinieku noslēdza labākais Itālijas divnieks Emanuels Rīders/Simons Kaincvaldners.

Ševics-Mikeļševics/Krasts aizvadīja sliktu braucienu, atkāpjoties uz 12.vietu un uzvarētājiem zaudējot 1,239 sekundes.

Tomēr pasaules U-23 čempionāta vērtējumā Ševics-Mikeļševics/Krasts izcīnīja trešo vietu, 0,624 sekundes piekāpjoties ASV sportistiem Zakerijam di Gregorio un Šonam Holenderam.

Otro vietu septiņu ekipāžu konkurencē ieņēma austrieši Juri Tomass Gats un Rikardo Martins Šepfs, kuri uzvarētājiem zaudēja 0,145 sekundes.

Jau ziņots, ka pirmajā braucienā Bots/Plūme līderiem vāciešiem Toni Egertam un Sašam Benekenam zaudēja 0,245 sekundes.

Otrais bija Austrijas divnieks Janniks Millers/Armins Fraušers, kas no vāciešiem atpalika 0,109 sekundes, otrs vācu divnieks Tobiass Vendls/Tobiass Arlts - par 0,163 sekundēm, bet ceturtie bija austrieši Tomass Šteijs un Lorencs Kollers, atpaliekot no līderiem par 0,2 sekundēm.

Ševics-Mikeļševics/Krasts 20 divnieku konkurencē pēc neveiksmīga brauciena ieņēma 11.vietu 0,464 sekundes aiz līderiem.

Bots/Plūme sezonas veiksmīgāko nogriezni aizvadīja gada pirmajās divās nedēļas nogalēs, kad Siguldā Pasaules kausa posmos vispirms svinēja uzvaru, bet pēc tam izcīnīja sudraba medaļas. Arī Ševics-Mikeļševics/Krasts mājas trasē parādīja vislabākos rezultātus, izcīnot attiecīgi piekto un trešo vietu.

Sestdien otro braucienu veiks arī sieviešu divnieki, trasē dodoties plkst.11.46, kā arī sievietes vieninieku kamanās, kuras trasē dosies plkst.12.45 un plkst.14.15.

Sacensības tiešraidē translēs kanāls TV6.

Svētdien norisināsies sacensības vīriešu vieniniekiem, un godalgas tiks dalītas komandu stafetē.

Vācijā notiks arī nākamie divi Pasaules kausa posmi - Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.