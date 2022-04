Fogeļa vadītā FIL ar statūtu maiņu lūkos ieviest sankcijas pret Krieviju

Starptautiskā Kamaniņu sporta federācija (FIL) lūkos atrast veidu, kā ieviest stingrākas sankcijas pret Krieviju, un viens no veidiem varētu būt statūtu maiņa, teikts latvieša Einara Fogeļa vadītās organizācijas paziņojumā.

2022. gada 8. aprīlī pēc sešu valstu (Austrālija, Kanāda, ASV, Īrija, Lielbritānija un Jaunzēlande) ierosinājuma tika sasaukts FIL ārkārtas kongress. Tika izskatīti jautājumi par Krievijas amatpersonu atstādināšanu no ieņemtajiem amatiem organizācijā un Krievijas Kamaniņu sporta federācijas izslēgšanu no FIL. Balsojot par šiem jautājumiem, tika pieņemts lēmums par Krievijas amatpersonu atstādināšanu no ieņemtajiem amatiem FIL, savukārt netika nobalsots par Krievijas Kamaniņu sporta federācijas izslēgšanu no FIL. Krievijas atlētiem šajā sporta veidā tiek atļauts piedalīties starptautiskajās sacensībās līdzās citu valstu sportistiem, tai skaitā arī no Ukrainas un Latvijas.

FIL valde gan ir paredzējusi pārbaudīt, vai jebkāda veida sankcijas pret Krievijas Kamaniņu sporta federāciju ir pieļaujamas FIL statūtos paredzētās "politiskās neitralitātes" dēļ.

"FIL valdes biedri un lielākā daļa FIL federāciju nespēj un nevēlas izturēties neitrāli Krievijas īstenotā kara pret Ukrainu dēļ," teikts FIL paziņojumā.

"Pat zinot, ka sankcijas pret Krievijas Kamaniņu sporta federāciju ir atceltas juridisku iemeslu dēļ, FIL valde joprojām apņēmusies ieviest 2022. gada 2. martā pieņemtos mērus – neļaut Krievijai rīkot pasākumus, ko sankcionē FIL, visiem Krievijas sportistiem, treneriem un amatpersonām aizliegts piedalīties FIL pasākumos un Krievijas pārstāvji tiks atstādināti no darba dažādās komisijās un darba grupās," norādīts turpinājumā.

FIL kopā ar Juridisko komiteju meklēs iespējas risināt šo neapmierinošo situāciju, veicot statūtu maiņu. Lai veiktu izmaiņas statūtos, nepieciešams divas trešdaļas no FIL biedru atbalsta. Nākamais FIL kongress risināsies 18. un 19. jūnijā Rīgā.

"Starptautiskajā sportā vajadzētu būt iespējai piemērot sankcijas pret sporta asociācijām un valstu asociāciju pārstāvjiem, ja viņi demonstrē uzvedību, kas ir pretrunā starptautiskajiem likumiem, kurus apstiprinājusi ANO vai SOK," norādīts FIL paziņojumā.

FIL apliecināja solidaritāti Ukrainai un steidzami izteica aicinājumu Krievijai nekavējoties izbeigt šo nežēlīgo un neattaisnojamo karu pret Ukrainu.