Latvijas kamaniņu sporta izlases pamatsastāvā Vītola nomaina Zirni

Pasaules kausa izcīņas posmā kamaniņu sportā Vācijas pilsētā Altenbergā Latvijas izlases pamatsastāvā Elīna Vītola nomainījusi Ullu Zirni, informēja Latvijas Kamaniņu sporta federācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Abas kamaniņu braucējas šajā sezonā jau iepriekš savā starpā sadalījušas vietu Latvijas izlases pamatsastāvā. Ullai Zirnei pēc treneru lēmuma šajā Nāciju kausā nebūs iespēja kvalificēties pamatsacensībām.

Par vietu pamatsacensībās piektdien, 9. decembrī, Nāciju kausā cīnīsies Riks Kristens Rozītis, Artūrs Dārznieks, Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, Sigita Bērziņa un Vītola.

Situāciju par izmaiņām komandas sastāvā komentē izlases menedžeris un treneris Kristaps Mauriņš: "Tas bija treneru lēmums, jo Ulla neparādīja tik augstvērtīgu rezultātu, kā varbūt pati gribēja un kā mēs no viņas gaidījām. Viņa bija sliktākā rezultāta īpašniece no latvietēm, tāpēc mēs uz šo pasaules kausu Altenbergā izņemām Ullu no komandas un ielikām Elīnu."

Pārējie sportisti ir izcīnījuši vietu stiprāko grupā pēc iegūtajiem punktiem pēdējos trijos Eberspacher pasaules kausa posmos. Stiprāko grupa – 12 dāmas, 15 vīri un 12 divvietīgās ekipāžas.

Pēc aizvadītiem trim pasaules kausa posmiem kopvērtējuma tabulā ceturtajā vietā ar 185 punktiem – Kendija Aparjode, ar 156 punktiem piektajā vietā – Elīza Tīruma. 173 punkti un ceturtā vieta Kristeram Aparjodam. Gintam bērziņam 106 punkti un 11. pozīcija. Savukārt Andrim Šicam/Jurim Šicam ar 240 punktiem otrā vieta.

"Eberspacher" Pasaules kausa ceturtajam posmam startēt pieteikušies 175 sportisti no 27 valstīm.