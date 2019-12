Latvijas kausā startēs visi Latvijas vadošie kamaniņu braucēji

28. decembrī Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē norisināsies 2019. gada "Latvijas Kauss" kamaniņu sportā, kas pulcēs gan visus Latvijas izlases sportistus, gan juniorus un jauniešus. 27. decembrī oficiālajos treniņbraucienos sacensībām kvalificējies 68 sportisti.

Pieaugušo konkurencē starp vīriem labākos laikus abos treniņbraucienos uzrādīja Inārs Kivlenieks, kamēr divvietīgo ekipāžu konkurencē brāļiem Šiciem labākais laiks pirmajā braucienā, bet Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš bija labākie otrajā braucienā. Starp dāmām ātrākais laiks pirmajā braucienā Kendijai Aparjodei, savukārt otrajā braucienā Elīzai Caucei.

No vīru starta startēs tikai vīrieši, bet no sieviešu starta – dāmas, juniores, divvietīgās ekipāžas un jaunieši A. No sieviešu starta pakājes startēs jaunietes A un jaunieši B, bet no junioru starta jaunietes B, jaunieši C un jauniešu A divvietīgās ekipāžas.

Sacensību programma:

28.decembris

09.00 2 Sacensību braucieni Vīri, Juniori, Dāmas, Juniores, Jaunieši "A", Divvietīgās ekipāžas, Divvietīgās ekipāžas - Juniori

10.15 2 Sacensību braucieni Jaunietes "A", Jaunieši "B"

11.15 2 Sacensību braucieni Jaunietes "B", Jaunietes "C", Jaunieši "C", Divvietīgās ekipāžas - Jaunieši un Jaunietes

13.00 Apbalvošana