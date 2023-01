Šādas sacensības ir arī laimes spēle, pauž Aparjods

Latvijas kamaniņu braucējs Kristers Aparjods sacensības gana siltos laikapstākļos uzskata par laimes spēli, kurā var paveikties arī nedaudz vājākiem sportistiem, sarunā ar žurnālistiem teica Aparjods.

Jau ziņots, ka Aparjods sestdien Siguldā Pasaules kausa kamaniņu sportā posmā, kas vienlaikus ir Eiropas čempionāts, ieņēma trešo vietu, bet Gints Bērziņš finišēja sestajā vietā, izcīnot arī pirmo vietu U-23 ieskaitē.

Aparjods neslēpa savu sarūgtinājumu, bilstot, ka "tāds ir sports - kādam ir jābūt pirmajam un kādam ir jābūt arī trešajam."

"Nedrīkst galvu nokārt un vajag koncentrēties uz jaunām sacensībām. Rīt būs vēl komandu stafete un šis viss būs jau vēsturē," teica Aparjods. "Līdz vakaram būs aizmirsies. Trešā vieta arī ir medaļa. Dažreiz liekas, ka to vien daru kā sūdzos, bet tāpat ir patīkami atrasties uz goda pjedestāla."

Neskatoties uz to, ka siltie laikapstākļi nozīmēja arī sliktāku ledus kvalitāti, kas var ievērojami ietekmēt sasniegumus, Aparjods nevainoja to sasniegtajos rezultātos.

"Trase bija sagatavota pietiekoši labi un neko sliktu par to negribu teikt. Runājot savā starpā, ārzemēs citreiz šādas sacensības saucam par laikapstākļu "gonku". Tādās situācijās gadās, ka vājāki sportisti pēc pirmā brauciena ir augstākās vietās, bet pēc otrā brauciena viss sagriežas tā, kā tam jābūt. Mazliet tā ir arī laimes spēle."

Pirms nedēļas Siguldā notikušajā Pasaules kausa posmā Aparjods svinēja pārliecinošu uzvaru un arī laboja trases rekordu (47,613 sekundes). Kamaniņu sportists savu sniegumu abās nedēļas nogalēs vērtēja

"Šajās divās nedēļās ir intensīvi un daudz pastrādāts. Varbūt nedaudz mazāk pievērsts uzmanības kamanu sagatavošanai, jo tas viss tāpat ir ļoti augstā līmenī un tehniskais stāvoklis ir labs, tāpēc varēju koncentrēties uz savu tehnisko izpildījumu trasē," viņš izcēla.

Uzvaru Pasaules kausa posmā un Eiropas čempionātā izcīnīja vācietis Makss Langenhāns, kurš pēc pirmā brauciena bija 12. un divu braucienu summā sasniedza rezultātu minūte un 37,588 sekundes. Otrajā braucienā viņam labākais rezultāts. Otro vietu gan otrajā braucienā, gan summā izcīnīja viņa tautietis Fēlikss Lohs.

Pasaules kausa kopvērtējumā pirmo vietu ar 520 punktiem ieņem itālis Dominiks Fišnallers. Otrais ar 426 punktiem ir Lohs, bet uz trešo vietu ar 396 punktiem ir pakāpies Aparjods, kamēr Bērziņš ar 281 punktu ir astotais.

Jau ziņots, ka divnieku sacensībās vīriešiem otro vietu ieņēma Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, trešo - Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, bet sieviešu sacensībās otrās bija Anda Upīte un Sanija Ozoliņa.

Svētdien trasē vieniniekos dosies sievietes, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete. Pasaules kausa sacensības tiešraidē translē kanāls TV6.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur nākamie divi Pasaules kausa posmi notiks Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.