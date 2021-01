Šici ar bronzu pasaules čempionātā kamaniņu sportā otro dienu pēc kārtas iegūst medaļas

Andris un Juris Šici vīriešu divnieku sacensībās pasaules čempionāts kamaniņu sportā Kēnigszē trasē Vācijā par spīti kritienam pirmajā braucienā ieņēma trešo vietu, izcīnot medaļas otro dienu pēc kārtas, kamēr devīto vietu ieguva Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš, bet 12.vietu — Mārtiņš Bots/Roberts Plūme.

Uzvarēja Vācijas duets Toni Egerts/Saša Benekens, kuri par 0,155 sekundēm apsteidza tautiešu duetu Tobiass Vendls/Tobiass Arlts un par 0,660 sekundēm — brāļus Šicus.

Pirmajā braucienā Šici startēja aiz galvenajiem uzvaras kandidātiem - Vācijas duetiem Tobiass Vendls/Tobiass Arlts un Toni Egerts/Saša Benekens, no kuriem labāki izrādījās otrie, braucienu veicot 49,829 sekundēs un par divām sekundes tūkstošdaļām apsteidzot tautiešus.

Šici pēc kritiena pēdējā virāžā abiem vācu divniekiem piekāpās 0,339 sekundes, taču viņus pirmajā braucienā pēc tam neviens tā arī neapsteidza. Vistuvāk nokļuva itāļi Ludvigs Rīders/Patriks Rastners un Ivans Nāglers/Fabians Malleiers, kuri no līderiem atpaliek par attiecīgi 0,390 un 438 sekundēm.

Piektie startēja Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, kuriem tik labi neveicās, pēc pirmā brauciena ierindojoties 15. vietā 0,978 sekundes aiz līderiem. Sportisti kļūdījās vairāk par abiem tautiešu divniekiem, un otrajā braucienā, izlabojot kļūdas, ir labas iespējas pakāpties augstāk.

Oskaram Gudramovičam/Pēterim Kalniņam bija iedalīts astotais starta numurs, un viņi bez trim goda pjedestāla pozīcijās esošajiem divniekiem piekāpās arī diviem itāļu divniekiem. Augšā sportisti pieļāva nelielas kļūdiņas, bet leju izbrauca labi, no Egerta un Benekena atpaliekot 0,439 sekundēm, bet par septiņām sekundes tūkstošdaļām apsteidzot vēl vienu Itālijas duetu Emanuels Rīders/Simons Kaincvaldners un ieņemot sesto vietu.

Startēja 25 divnieku ekipāžas, pirmajā braucienā nefinišējot vai tiekot diskvalificētiem četriem divniekam.

Otrajā braucienā dueti startēja, sākot no sliktākā rezultāta īpašniekiem. Tādējādi pirmie no Latvijas sportistiem kā ceturtie uz starta stājās Bots/Plūme, kuri startā bīstami tuvu nokļuva trases apmalei, neizdevās arī "šūpoles", taču atlikušo trases daļu latvieši aizvadīja labi un tobrīd izvirzījās vadībā, vēlāk ierindojoties 12.vietā un no uzvarētājiem atpaliekot par 1,577 sekundēm.

Gudramovičs/Kalniņš pāris reizes kļūdījās, nedaudz iestūrējot apmalē līkajā trasē, un atkāpās uz devīto vietu 0,955 sekundes aiz uzvarētājiem.

Brāļi Šici veica teicamu braucienu un tikai pašās trases beigās nedaudz kļūdījās, kas gan bronzas pozīcijas neapdraudēja.

Jau ziņots, ka piektdien notikušajā pasaules čempionātā sprintā Šici izcīnīja sudrabu, Gudramovičs/Kalniņš bija sestajā vietā, bet Bots/Plūme, šajā trasē pirmo reizi startējot no divnieku starta, guva 11.pozīciju. Uzvarēja vācieši Venlds/Arlts.

Divniekiem šosezon Latvijas izlases līderu godu apliecinājuši Šici, kuri šajā sezonā Pasaules kausa posmu pamatsacensībās, Sprinta kausā un komandu stafetē kopumā izcīnījuši astoņas medaļas. Ieskaitot piektdienas sprintu, Šici uz goda pjedestāla kāpuši pēdējās sešās sacensībās.

Pērn pasaules čempionātā Sočos uzvarēja Egerts/Benekens. Šici pirmajā braucienā kļūdījās, bet otrajā bija ātrākie, kas summā deva desmito vietu. Gudramovičs/Kalniņš bija septītie, bet Kristens Putins/Imants Marcinkēvičs ieņēma 16.pozīciju.

Vīriešiem vieniniekos pirmais brauciens būs plkst.13.30, bet otrais - plkst.15.40.

No latviešiem ar astoto numuru startēs Artūrs Dārznieks, desmitais numurs būs Rikam Kristenam Rozītim, bet 15.numurs - Gintam Bērziņam. Startēt grasās 40 sportisti.

Piektdien sprintā Bērziņš un Dārznieks bija attiecīgi desmitajā un 11.pozīcijā, bet Rozītis nepārvarēja kvalifikāciju.

No šo meistarsacīkšu dalībniekiem šosezon vislabāko sniegumu demonstrējis Dārznieks, kurš Siguldā izcīnīja ceturto vietu Eiropas čempionātā, tikai nedaudz atpaliekot no bronzas medaļas pozīcijas. Pēdējos divos posmos gan labāki rezultāti bijuši talantīgajam Bērziņam.

Pērn Sočos ar trešo vietu otrajā braucienā piekto pozīciju summā izcīnīja Latvijas vadošais vieninieku braucējs Kristers Aparjods, kuram traumas dēļ šīs meistarsacīkstes iet secen, karjeru beigušais Inārs Kivlenieks bija 13., Rozītis ieņēma 15.vietu, bet Dārznieks - 18.pozīciju. Uzvaras laurus plūca Romāns Repilovs, kurš tagad spiests startēt zem Krievijas Kamaniņu sporta federācijas karoga.

Svētdien spēkosies sievietes un būs mači komandu stafetē.

Kēnigszē trase iepriekšējo reizi pasaules čempionātu uzņēma 2016. gadā, kad Latvijas komanda ar Šiciem, Tīrumu un Ināru Kivlenieku sastāvā izcīnīja sudrabu komandu stafetē.

Pasaules čempionātam dalībai pieteikušās 23 valstis, kuras pārstāvēs 43 vīrieši, 48 sievietes un 29 divvietīgās ekipāžas.

Pērn Sočos Aparjode izcīnīja ceturto vietu, bet Aparjods ierindojās piektajā pozīcijā. Tāpat Tīruma sprintā izcīnīja bronzu, bet Aparjode noslēdza sešinieku. Jāatzīmē arī Latvijas komandas sniegums komandu stafetē, kur Aparjodi un Šici izcīnīja sudraba godalgas.

Sākotnēji pasaules čempionāts tika plānots Vistleras ledus trasē, Kanādā, taču septembrī FIL valde kopā ar Kanādas Kamaniņu sporta federāciju lēma, ka čempionātu pārcels uz Kēningszē trasi.

Kēningszē ledus trasē pasaules čempionāts kamaniņu sportā tiek organizēts septīto reizi. Iepriekš šeit planētas spēcīgākie kamaniņu sportisti tika noskaidroti 1969., 1970., 1974., 1979., 1999. un 2016. gadā.

Pasaules kausa sezonas fināls paredzēts februāra sākumā Sanktmoricā, kur augstākā ranga sacensības nav notikušas kopš 2012. gada janvāra.