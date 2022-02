Eiduka pasaules U-23 čempionātā paliek 1,3 sekundi no zelta medaļas

Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka ceturtdien, 24. februārī, Norvēģijas pilsētā Lignā pasaules junioru un U-23 čempionātā 10 kiometru distancē klasiskajā stilā ar intervāla startu U-23 grupā (1999.-2001.g.) izcīnīja sudraba medaļu, nopelnot pirmo medaļu Latvijai pasaules čempionātos, informē slēpotājas pārstāvis Ivars Bācis.

Pagājušajā pasaules U23 čempionātā, kas 2021.gadā norisinājās Somijā, Latvijas vadošā slēpotāja Patrīcija Eiduka pirmo reizi nodrošināja mūsu valstij vietu labāko desmitniekā sieviešu konkurencē, turklāt to izdarot divas reizes, proti, ar devīto vietu klasikas sprintā un septīto vietu 10 km brīvā stila distancē ar intervāla startu. Kaut arī 10 km distancē slēpotāja no Vecbebriem, pretendējot uz medaļu un pusotru kilometru līdz finišam esot otrajā vietā, ieņēma septīto vietu, tik un tā tika sasniegti vēl nebijuši rezultāti Latvijai sieviešu konkurencē. Pirms diviem gadiem Raimo Vīgants U 23 grupā izcīnīja devīto vietu 30 km brīvajā stilā ar masu startu.

Pekinā Patrīcija Eiduka, kura bija sarūpējusi dalību olimpiskajās spēlēs arī pārējām Latvijas slēpotājām, 10 km klasikā izcīnīja 23. vietu, pirmo reizi kādai no Latvijas slēpotājām iekļūstot olimpiskajās spēlēs trīsdesmitniekā, turklāt to paveicot klasiskajā stilā. Līdz ar to Aizkraukles novada slēpotāju varēja pieskaitīt pie tām, kuras pretendētu uz iekļūšanu sešiniekā junioru konkurencē, jo arī slēpošanas lielvalstu pārstāves šajā vecumā ir gana spēcīgas klasikā. Iepriekš junioru konkurencē klasikā tika iegūta 27. vieta (2020.g.), bet pirms trijiem gadiem masu starta distancē centīgā latviete finišēja 34.vietā.

Latvijas slēpotāja 65 dalībnieču konkurencē trasē devās viena no noslēdzošajām – ar 62. numuru. Līdzīgi kā olimpiskajās spēlēs, arī šeit Patrīcija Eiduka sāka saprātīgi, uzrādot 1,2 km kontrolatzīmē devīto laiku (+5,5 sekundes). Nākamajos kilometros Eiduka nostabilizējās sešiniekā, pusdistancē jeb pie piecu kilometru atzīmes esot ceturtajā vietā (+14,6 sekundes). Turpinājumā Latvijas slēpotāja no Vecbebriem kāpināja tempu un pie 7,7 km atzīmes pat izvirzījās vadībā ar divu sekunžu pārsvaru pār šveicieti Anju Vēberi. Noslēdzošajos divos kilometros norisinājās līdzīga cīņa par uzvaru. Beigās šveicieti izrādījās par sekundi ātrāka, taču Eiduka ar otro vietu izcīnīja tik ilgi gaidīto Latvijas pirmo medaļu pasaules čempionātos. Pirms diviem gadiem viņai sekunde pietrūka līdz bronzai junioru konkurencē.

Aiz Eidukas trešo vietu ieguva olimpiskā čempione stafetē Veronika Stepanova (+13 sekundes), bet Eidukas komandas biedrene un pagājušā gada pasaules U23 čempione šajā distancē slidsolī Izabella Marciša (Polija) ierindojās ceturtajā vietā.