Eiduka tomēr neturpinās dalību 'Tour de ski' sacensībās

Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka ir nolēmusi neturpināt dalību "Tour de ski" sacensībās, lai varētu labāk sagatavoties olimpiskajām spēlēm Pekinā, informē slēpotājas preses pārstāvis Ivars Bācis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā jau iepriekš tika ziņots, tad Eidukas plānos šogad bija piedalīties tikai četros no sešiem pirmajiem posmiem. Pērn viņa visos astoņos posmos tika labāko trīsdesmitniekā, pēdējā posmā pret kalnu spējot sasniegt desmito vietu.

Šogad četros posmos viņa tikai vienreiz iekļuva labāko 30 skaitā, tomēr pēdējos divos posmos slēpotāja iekļuva labāko četrdesmitniekā, 10 kilometru brīvajā stilā ar kopēju startu tikai četrām sekundēm pietrūkstot līdz tikšanai labāko 30 skaitā.

Jāmin gan, ka šogad ar desmit pārstāvēm startē pērn tūri izlaidusī Norvēģija, pastiprinot konkurenci.

Arī pati Eiduka atzīst, ka nebija viegli atvadīties no tūres, ņemot vērā pagājušā reizē sasniegto un labo veikumu pēdējos divos startos šogad, kā arī to, ka šogad tūre ir īsāka un palikuši tikai divi posmi.

"Sajūtas ir divējādas. It kā jau gribējās turpināt, jo pēdējos startos jutos labāk," saka Eiduka. "No otras puses, īsti žēl nav, ka neturpināšu, jo šobrīd ir svarīgi sekot savam plānam, kas jau no sākuma paredzēja nostartēt pirmajos četros posmos un līdz galam nebraukt."

Pirmdien prestižais slēpošanas seriāls turpināsies ar priekšpēdējo piekto posmu.

Pēc otrā posma saskaņā ar sākotnējiem plāniem tūri pabeidza madonietis Raimo Vīgants.