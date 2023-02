Foto: Latvieši uzbūvējuši sniega trases pasaules čempionātam Gruzijā

Pašmāju uzņēmuma "We Build Parks" komanda Gruzijas slēpošanas kūrorta pilsētā Bakuriani uzbūvējuši "slopestyle" un "big air" disciplīnu sniega trases šī gada brīvā stila slēpošanas un snovborda pasaules čempionātam, portālu "Delfi" informē kompānija.

Pasaules čempionāts norisinās no 19. februāra līdz 5. martam, bet latviešu komanda grūtāko darbu ir padarījusi. Tiek vēstīts, ka sniega trašu izveide veiksmīgi noritējusi pēc plāna un rezultāts no sportistu puses tiek vērtēts pozitīvi.

Latviešu uzņēmums sadarbībā ar vācu partneri "Schneestern" pasaules čempionāta sniega trašu būvniecībā piedalās pirmo reizi, taču pēdējos gados tie kopīgiem spēkiem izcīnījuši ceļu un tikuši līdz karjeras augstumiem, būvējot sniega trases olimpiskajās spēlēs Ķīnā un Dienvidkorejā.

Pašlaik ir pagājušas divas nedēļas kopš uzņēmuma "We Build Parks" septiņu latviešu komanda – Jānis Jansons, Jānis Daļeckis, Matiass Abzalons, Arnis Pētersons, Aigars Zālītis, Emīls Bauģis, Edijs Jansons, – kopā ar vēl pieciem puišiem no "Schneestern" atrodas Bakuriani kūrortā, kur uzbūvējuši vienu no iespaidīgākajām pasaules čempionāta "slopestyle" disciplīnas sniega trasēm sacensību vēsturē. Latviešu komandu veido pieredzējuši sniega eksperti, kuri piedalījušies olimpisko spēļu projektos jau divas reizes. Komandas sastāvā arī tiek iekļauti jaunie pašmāju talanti, kuri ir pierādījuši savas spējas un motivāciju citos projektos.

Latviešu komanda Gruzijā uzturēsies līdz pat 5. martam, jo, beidzoties būvniecībai, eksperti arī atbildīgi par uzturēšanas darbiem, lai saglabātu trases augsto kvalitāti. Pašlaik komanda sagatavo trases treniņiem un veic izmaiņas atbilstoši sportistu ieteikumiem.

"We Build Parks" ir starptautisks uzņēmums, kas projektē un būvē ne tikai sniega trases, bet arī veloparkus, veikparkus, skeitparkus un citus aktīvās atpūtas parkus Baltijā, Skandināvijā un citur pasaulē.