Igaunijā dopinga lietā aizturēts slēpošanas treneris Alavers

Igaunijā aizturēts slēpošanas treneris Mati Alavers, kuru prokuratūra tur aizdomās par to, ka viņš mudinājis sportistus lietot dopingu.

Alavers aizturēts sākotnējo izmeklēšanas darbību veikšanai, pirmdien paziņojusi Igaunijas Valsts prokuratūra.

Tā pavēstījusi, ka Alavers tiek turēts aizdomās par to, ka, iespējams mudinājis lietot dopingu trīs Igaunijas slēpotājus - Andreasu Vērpalu, Karelu Tammjervu un Algo Kerpu.

Iepriekš visi šie trīs sportisti atzinuši, ka viņu treneris Alavers viņiem iedevis vācu ārsta kontaktus. Šis ārsts palīdzējis sportistiem uzņemt dopingu.

Jau ziņots, ka 27.februārī Austrijā, kur norisinājās pasaules čempionāts, dopinga lietas ietvaros tika aizturēti pieci distanču slēpotāji. No Igaunijas tika aizturēti Andreass Vērpalu un Karels Tammjervs, kuri atzinās asins pārliešanā, tāpat negodīgos nodarījumos atzinās Makss Hauke un Dominiks Baldaufs no Austrijas, kā arī Aleksejs Poltoraņins no Kazahstānas. Vēlāk arī Igaunijas slēpotājs Algo Kerps atzinās, ka arī bijis starp dalībniekiem aizliegtā asins pārliešanā, lai tādējādi uzlabotu savus rezultātus.

Vērpalu un Tammjervs ir Latvijas distanču slēpotājas Patrīcijas Eidukas komandas biedri "Team Haanja" vienībā, savukārt Kerps pārstāv "Viljandi" krāsas.