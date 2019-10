Latvijas kērlingisti ar uzvaru noslēdz PČ jauktajām komandām

Ceturtdien, 17. oktobrī, vēlu vakarā Latvijas jauktā kērlinga izlase aizvadīja savu pēdējo apakšgrupas spēli pasaules čempionātā Aberdīnā, Skotijā. Izcīnot vienīgo uzvaru pār Brazīliju (11:3), viņi ierindojās 7.vietā grupā un 31.vietā čempionāta kopvērtējumā, informē Latvijas Kērlinga asociācija.

Latvijas izlase šīs spēles pirmo pusi uzsāka veiksmīgi, pirmajā endā ar pēdējo akmeni paņemot trīs punktus, bet trešajā piecus, viņi nonāca vadībā ar 8:2. Arī spēles turpmāko gaitu diktēja mūsu izlase, kas atnesa viņiem vienīgo uzvaru čempionātā, noslēdzot spēli sešos endos.

"Izdarījām to kas bija jāizdara, lai čempionātu pabeigtu ar nedaudz pozitīvu noskaņu. Pretinieks ļāva un mēs paņēmām savu uzvaru. Kopumā grupu turnīrs apstiprināja likumsakarības, par kurām jau nojautām sākumā. No mūsu grupas "play off" spēlēm kvalificējās četras komandas: Spānija, Ungārija, ASV un Zviedrija, kas kopā ar pārējo grupu lielo četrinieku: Kanādu, Skotiju, Krieviju un Šveici mūsuprāt savā starpā arī noskaidros šī gada pasaules čempionus jauktajām komandām," pēc sacensībām teica Latvijas komandas dalībnieks Jānis Rudzītis. "Rezumējot kopsavilkumu par mūsu startu šogad, jāatzīst, ka neparādījām ne tuvu to spēli, uz ko cerējām. Ja hokejā/futbolā nereti saka, ka puse komandas ir vārtsargs, tad, velkot analoģijas ar kērlingu, būtisku daļu no gala rezultāta nosaka pēdējo metienu izpilde. Diemžēl mums šogad šis izrādījās vājākais posms."

"No savas pieredzes varam ieteikt turpmāk gan jauktajai izlasei, gan jebkurai citai nacionālajai komandai mēģināt tomēr īsi pirms sacensībām uzspēlēt spēcīgā pārbaudes turnīrā, tas noteikti palīdzēs. Šoreiz šķiet tā arī līdz galam nebijām iekšā optimālajā spēļu sajūtu kondīcijā, attiecīgi arī nevarējām parādīt to sniegumu, uz ko varbūt cerējām," piebilst Rudzītis. "Čempionāts kopumā organizēts labi, bet salīdzinot ar mūsu iepriekšējo divu gadu pieredzi, šogad mazāk tādas kā svētku sajūtas. Labs turnīrs ar oficiāliem pasākumiem un tiesnešiem, bet nekas diži vairāk."

Latvijas jauktās izlases sastāvs: Jānis Rudzītis, Jeļena Rudzīte, Didzis Pētersons, Dace Spilnere-Pūciņa, trenere Anita Pētersone.