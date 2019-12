Latvijas kērlingisti nodrošina otro uzvaru PČ kvalifikācijas turnīrā jauktajiem pāriem

Šodien, 3.decembrī Latvijas jauktā pāra izlase aizvadīja divas spēles pasaules kērlinga čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Pēc zaudējuma Itālijai, tika pārspēta Kazahstāna ar 7:5.

Līdzīgi kā pirmajās divās spēlēs, arī šajā tās sākums mūsu izlasei nebija veiksmīgs, ļaujot pretiniekiem pirmajā endā nozagt divus punktus. Toties sestajā endā gūtie četri punkti izvirzīja Latvijas izlasi vadībā ar 6:4. Noturot šo punktu starpību, tika gūta otrā uzvara turnīrā.

Latvjas apakšgrupā Honkonga sagrāva Slovēniju ar 10:3, bet Taivāna uzveica Poliju ar 8:4.

Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs jauktajiem pāriem no 2. līdz 7.decembrim norisinās Grīnakru kērlinga klubā netālu no Hovudas, Skotijā. Tajā startē 28 valstu izlases. Latvija C apakšgrupā cīnīsies par pirmajām divām vietām, lai turpinātu spēles izslēgšanas kārtā. Kvalifikācijas turnīra četras labākās izlases nodrošinās vietu pasaules jaukto pāru čempionātā, kas 2020.gadā no 18. līdz 25.aprīlim norisināsies Kanādas pilsētā Kelovnā.

Latvijas izlases sastāvs: Ieva Rudzīte, Artis Zentelis.