Latvijas kērlingisti sāks dalību Eiropas čempionātā Zviedrijā

Eiropas sieviešu un vīriešu kērlinga čempionāts Zviedrijas pilsētā Helsingborgā norisināsies no 16. līdz 23.novembrim. Šogad startēs 26 valstu pārstāvji, to vidū arī Latvijas vīriešu un sieviešu izlases.

Šis būs 45. Eiropas čempionāts pēc kārtas, kas jau piekto reizi tiek rīkots kādā no Zviedrijas pilsētām. Kā ierasts vienlaicīgi norisināsies spēles A un B divīzijās. Augstākajā divīzijā sacentīsies 10 komandas gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Savukārt B divīzijā sieviešu konkurencē cīņas aizvadīs 10 izlases, bet vīriešu – 16, sadalītas divās grupās pa astoņām.

A divīzijas sieviešu komandas: Čehija, Dānija, Igaunija, Krievija, Latvija, Norvēģija, Skotija, Šveice, Vācija, Zviedrija.

B divīzijas sieviešu komandas: Anglija, Baltkrievija, Itālija, Lietuva, Polija, Slovākija, Somija, Spānija, Turcija, Ungārija.

A divīzijas vīriešu komandas: Anglija, Dānija, Itālija, Krievija, Nīderlande, Norvēģija, Skotija, Šveice, Vācija, Zviedrija.

B divīzijas vīriešu komandas, A apakšgrupa: Bulgārija, Čehija, Igaunija, Slovākija, Somija, Spānija, Ungārija, Velsa.

B divīzijas vīriešu komandas, B apakšgrupa: Austrija, Baltkrievija, Francija, Izraēla, Latvija, Lietuva, Polija, Turcija.

Latvijas sieviešu izlase ar skipu Ivetu Stašu-Šaršūni, pēc pagājušajā Eiropas čempionātā izcīnītās vēsturiski augstākās – 5.vietas, arī šogad startēs A divīzijā. Atšķirībā no pagājušā gada, šogad 10 spēcīgāko Eiropas valstu pulkam no B divīzijas pievienojušās Igaunija un Norvēģija, tomēr maz ticams, ka šīs būs galvenās pretendentes par medaļām. Šeit par favorītēm jau kuru gadu uzskatāmas zviedrietes ar Annu Haselborgu skipa pozīcijā. Tiesa gan, ka savās mājās sievietēm zeltu Zviedrijai izdevās izcīnīt vien tālajā 1983.gadā Vasterosā.

Pagājušā gada Eiropas čempionēm un patreizējām olimpiskajām čempionēm no Zviedrijas konkurenci uz augtāko goda pjedestālu sastādīs šī gada pasaules čempiones Silvanas Tirinzoni vadītā Šveices un Evas Murhedas Skotijas izlases. Nevar nepieminēt Vācijas izlasi ar skipu Danielu Jenču, kura pagājušā čempionātā beidzot ielauzās Eiropas labāko komandu trijniekā.

"Pamatmērķis šajā čempionātā ir cienīgi reprezentēt Latviju un parādīt savu labāko sniegumu. Plānā nav sasniegt kādu konkrētu vietu vai noteiktu uzvaru skaitu. Mēs centīsimies saglabāt Latvijai vietu augstākajā divīzijā un priecāsimies, ja spēsim izcīnīt tiešo ceļazīmi uz pasaules čempionātu. Kā jau A divīzijā, visas komandas ir spēcīgas pretinieces un viegli neies nevienai. Ikviena komanda čempionātā spēlēs uz visiem 100%, tāpēc sagaidām līdzīgas un aizraujošas spēles," saka Latvijas izlases spēlētāja Santa Blumberga. "Sagatavošanās posms ir bijis samērā aktīvs un iespēju robežās esam ieguldījušas gana daudz darba, lai uz čempionātu brauktu ar pārliecību un pozitīvu noskaņojumu. Protams, vienmēr var vēlēties pavadīt vairāk laika uz ledus, bet mūsu vienīgās kērlinga halles noslodzes savainojumā ar darbu bieži to vienkārši neatļauj. Tāpēc maksimāli centāmies izmantot mums pieejamo laiku, lai atstrādātu nepieciešamo. Kā treneri esam pieaicinājušas Ritvaru Gulbi un priecājamies par viņa pienesumu komandā. Papildus ieskats no malas ir ļoti svarīgs, it īpaši treniņu procesā, nemaz nerunājot par čempionātu."

Vīriešu konkurencē Latvijas izlase jau piekto gadu kā aizķērusies B divīzijā. Šogad izlasi no tās mēģinās izvest Mārtiņš Trukšāns, kuram šī būs debija Eiropas čempionātā. Ja salīdzina abas apakšgrupas, tad Latvijai ar pretiniekiem ir paveicies, kas ļauj cerīgi skatīties A divīzijas virzienā.

"Man nepatīk neko prognozēt. Mērķis ir nospēlēt labi! Ja nospēlēsim savā līmenī, tad arī rezultāts būs labs. Kērlingu šodien prot spēlēt visi. Visās spēlēs būs sīva spēkošanās. Jā, iespējams ir dažas nomināli stiprākas un nomināli vājākas komandas, bet tas ir tikai uz papīra. Īstā spēle būs uz ledus," saka Latvijas izlases skips Mārtiņš Trukšāns. "Sagatavošanās posms bija gana intensīvs. Šajā sezonā esam spēlējuši Latvijas kvalifikācijā un trijos Pasaules kērlinga tūres turnīros. Ledus un akmeņu kustības trajektoriju atšķirības šajos turnīros ir bijušas ievērojamas. Esam spēlējuši gan "palēnos/taisnos", gan "ātros/taisnos" gan arī "ātros/krītošos" apstākļos. To visu liekam mūsu pieredzes bagāžā un izmantosim Eiropas čempionātā. Protams, mums ir arī savi parocīgākie ledus/akmeņu apstākļi, tomēr domāju, ka būsim gatavi jebkādiem apstākļiem un spēsim adaptēties."

Tikmēr augstākajā divīzijā arī vīriešu konkurencē par sacensību favorītiem uzskatāmi zviedri, kur izlases gods uzticēts nevienai citai kā Niklasa Edina komandai. Lai gan pēc četriem izcīnītiem tituliem pēc kārtas, pagājušo gad viņi finālā zaudēja Skotijai, tomēr nenoliedzami viņi, Skotija (skips Ross Patersons), Norvēģijas jaunizveidotais četrinieks ar titulēto Tomasu Ulsrudu skipa pozīcijā, kā arī Itālijas (skips Džoels Retornacs) un Šveices (skips Janeks Švellers) izlases būs galvenie pretendenti uz čempiona titulu.

Komandas aizvadīs viena apļa turnīra kārtu, lai noskaidrotu četras labākās, kas turpinās cīņu par medaļām. Attiecīgi B divīzijas divas labākās komandas nodrošinās vietu A divīzijā nākamajā gadā, bet divas vājākās A divīzijas komandas nonāks B divīzijā. Turklāt izlases cīnās ne tikai par vietas saglabāšanu augstākajā divīzijā, bet arī par iekļūšanu nākamā gada pasaules čempionātā.

Sieviešu konkurencē pasaules čempionātā Kanādā 13 dalībvalstu vidū iekļūs septiņas labākās Eiropas čempionāta komandas. Astoto vietu Eiropa zaudēja pēdējā pasaules čempionātā, jo Latvija kā Eiropas valsts šo čempionātu noslēdza beidzamajā vietā. Savukārt pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīram Somijā no Eiropas kvalificēsies A divīzijas 8. un 9.vieta, kā arī B divīzijas 1. un 2.vieta. Ja Somijas izlase, kas kā rīkotājvalsts nodrošinājusi automātisku dalību šajā kvalifikācijas turnīrā, iekļūs B divīzijas pirmajās divās vietās, tad uz kvalifikāciju dosies arī šī čempionāta A divīzijas 10.vietas ieguvējas.

Savukārt vīriešu konkurencē uz pasaules čempionātu Skotijā dosies pirmais astotnieks no Eiropas, ieskaitot pašus skotus kā rīkotājus, līdz ar to kvalifikācijas turnīram Somijā kvalificēsies 9. un 10.vietas A divīzijas komandas, kā arī 1. un 2.vietas B divīzijas komandas. Ja Somija būs starp B divīzijas finālistēm, tad uz pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīru dosies arī B divīzijas trešā labākā komanda.

Latvijas sieviešu izlases sastāvs: Iveta Staša-Šaršūne (skips), Ieva Krusta, Santa Blumberga, Evelīna Barone, Tīna Siliņa, treneris Ritvars Gulbis.

Latvijas vīriešu izlases sastāvs: Mārtiņš Trukšāns (skips), Jānis Klīve, Arnis Veidemanis, Sandris Buholcs, Jānis Rudzītis, treneris Erkki Lills.

Latvijas sieviešu izlases spēļu grafiks (pēc Latvijas laika):

16.11. 16:00 – Čehija

17.11. 10:00 – Norvēģija

17.11. 20:00 – Igaunija

18.11. 13:00 – Zviedrija

18.11. 21:00 – Dānija

19.11. 15:00 – Krievija

20.11. 10:00 – Skotija

20.11. 20:00 – Vācija

21.11. 15:00 – Šveice

Latvijas vīriešu izlases spēļu grafiks (pēc Latvijas laika):

16.11. 16:00 – Izraēla

17.11. 10:00 – Turcija

17.11. 20:00 – Baltkrievija

18.11. 15:00 – Francija

19.11. 10:00 – Lietuva

20.11. 13:00 – Polija

21.11. 20:00 – Austrija