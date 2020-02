Pasaules junioru čempionātā slēpošanā startēs divi Latvijas pārstāvji

Pasaules junioru un U23 grupas čempionātā distanču slēpošanā (turpmāk – pasaules junioru čempionāts), kas sāksies jau rīt, 29.februārī, un norisināsies līdz 7.martam Vācijas pilsētā Obervizentālē, Latviju pārstāvēs divi slēpotāji – madonietis Raimo Vīgants, kuram būs jāsacenšas U23 grupā, un Kokneses novada pārstāve Patrīcija Eiduka, kas startēs junioru konkurencē, informē slēpotāju pārstāvis Ivars Bācis.

Iepriekšējos divus gadus pasaules junioru čempionātā Šveicē un Somijā Latviju pārstāvēja četri slēpotāji, bet šoreiz uz Vāciju dosies divi. Latvijas Slēpošanas federācijas noteiktos kritērijus bija izpildījuši faktiski četri slēpotāji, bet pēc atbildīgo personu un arī sportistu treneru veiktā izvērtējuma un izteiktā priekšlikuma tika pieņemts lēmums uz pasaules junioru čempionātu sūtīt tikai Vīgantu un Eiduku.

Atlases kritēriji atšķirībā no dažiem citiem gadiem, piemēram, pieaugušo pasaules čempionāta 2017.gadā Lahti, šoreiz bija labi izstrādāti, ievērojot sportisko principu, lai uz čempionātu nebrauktu gandrīz vai kurš katrs, bet tiešām tie, kas sasnieguši kaut vai vismaz nedaudz pasaules junioru čempionātam atbilstošu līmeni. Prasība attiecībā uz FIS punktu reitingu bija šāda: 1) junioriem: meitenēm – 200 FIS punkti, puišiem – 140 FIS punkti; 2) U23 grupā: sievietēm – 160 FIS punkti, vīriešiem – 120 FIS punkti. Skaita ziņā bija noteikts, ka junioriem var kvalificēties 2 meitenes un 2 puiši, bet U23 grupā pa vienam no katra dzimuma. Bija paredzēta nākšana pretī junioriem, iekļaujot punktu, kas paredz, "ja kritērijus junioru grupā sieviešu vai vīriešu kategorijā neizpilda neviens sportists, tad izlases komandā dalībai pasaules junioru čempionātā tiek iekļauts sportists ar labākajiem FIS listes punktiem".

Prasībai par kritēriju izpildi bez abiem pārliecinošajiem līderiem Patrīcijas Eidukas (53,94 FIS punkti distancē) un Raimo Vīganta (66,11 FIS punkti distancē) atbilda arī divi juniori puiši – Niks Saulītis (121,42 FIS punkti) un faktiski arī Ilvars Bisenieks (140,66 FIS). Taču šeit ir jāpiebilst, ka abiem madoniešiem šis FIS punktu rangs varēja iekļauties kritērijos tikai un vienīgi dēļ vasarā rollerslēpošanas sacensībās uzrādītājiem rezultātiem. Pagājušajā gadā, kad pirms čempionāta bija sanācis nesalīdzināmi vairāk paslēpot uz sniega nekā šogad, pasaules junioru čempionātā Niks Saulītis sprintā ierindojās 76.vietā, bet 10km brīvajā stilā palika dalītā 93.-94.vietā no 102 dalībniekiem. Savukārt Ilvars Bisenieks ierindojās attiecīgi 86. un 92.vietā.

Patrīcijai Eidukai no Vecbebriem tas būs jau trešais pasaules junioru čempionāts. Tik daudz reizes neviena no mūsu meitenēm nav startējusi junioru grupā, bet no puišiem trīs starti junioros ir vienīgi Indulim Bikšem. Iepriekšējās reizes Ingus Eiduka audzēkne ir nostartējusi lieliski, sasniedzot Latvijas vēsturē augstākās vietas junioru čempionātos – 2018.gadā sprintā izcīnīta 10.vieta, bet 2019.gadā 5km distancē iegūta 11.vieta. Līdz ar to šajā čempionātā iekļūšana desmitniekā būs minimālais mērķis, taču arī iekļūšanu desmitniekā nevajadzētu uzskatīt par pašsaprotamu, jo katru gadu parādās arvien jaunas spēcīgas sāncenses ziemeļvalstīs, Krievijā, Itālijā, Polijā un citur. Šoreiz tiek cerēts uz sešinieku, pavīdot arī domām par kaut ko vēl augstāku, kas nebūt nav neiespējams, ja viss veiksmīgi sakrīt, taču sagaidīsim labāk pašus startus čempionātā, pirms tam par to pārāk skaļi nerunājot.

Ja sākotnēji šķita, ka no Patrīcijas labāko vietu varētu sagaidīt sprintā, kas šoreiz būs viņas iecienītajā brīvajā stilā, tad pēc vēsturiskā trīsdesmitnieka sasniegšanas 10km brīvajā stilā pasaules kausa posmā Čehijā janvārī tagad junioru čempionātā arī 15km distancē ar masu startu varētu sagaidīt augstāko vietu no Latvijas labākās slēpotājas. Īsajā distancē klasiskajā stilā būs grūti ielauzties desmitniekā, un te būs arī dilemma, kā labāk rīkoties, jo 5km klasikā neatdod par daudz spēka, kas varētu pēc tam pietrūkt 15km distancē. Bet izlaist 5km klasiku nevajag, jo, pirmkārt, tas ir pasaules čempionāts, un, otrkārt, viss kaut kas var notikt, piemēram, kā nupat pasaules kausa posmā Norvēģijā, kur spēcīgā Krievijas izlase pieļāva rupju kļūdu. Pagājušā čempionātā dominēja zviedriete Frīda Karlsone, kur pēc tam mēnesi vēlāk pieaugušo čempionātā nopelnīja pilnu medaļu komplektu, bet viņa vairs nav junioru vecuma. Skaidrs, ka galvenā favorīte būs pagājušā gada vicečempione, 2001.gadā dzimusī norvēģiete Marija Helēna Fossesholma, kura nupat Norvēģijas čempionātā izcīnīja bronzu un pasaules kausa posmā aizsniedzās līdz pat 5.vietai. Tāpat jārēķinās ar citām norvēģietēm, pagājušā gada 7.vietas ieguvēju un šogad Skandināvijas kausā piecpadsmitniekā tikušo zviedrieti Tildi Bangmani, 2019.gadā 4.vietu ieguvušo amerikānieti Krāmeri un viņas komandas biedrenēm, Krievijas izlases meitenēm, Patrīcijas komandas biedrenēm Justīnes Kovaļčikas treniņgrupā, čehieti Barboru Havļičkovu, kā arī nedrīkst pavisam aizmirst par mūsu ziemeļu kaimiņienēm, kur galvenās cerības saistās ar Kāsiku māsām.

Arī Raimo Vīgantam tas būs trešais pasaules junioru čempionāts, bet pirmā reize U23 grupā. Raimo līdz šim tā pa īstam nav sanācis realizēt sevi pasaules junioru čempionātos, jo pirms diviem gadiem Šveicē vienīgajā startā sprintā iegūta 39.vieta, bet pagājušajā gadā par divām vietām augstāk madonietis tika brīvā stila distancē (37.vieta), bet sprintā palika ārpus sešdesmitnieka. Neskatoties uz to, tomēr sprints būs viņa galvenā cerība uz augstāko savu vietu. Pusgadu trenējies labos apstākļos Norvēģijā, Vīgantam vajadzētu parādīt labus rezultātus. Līdz šim Indulim Bikšem U23 grupā ir izdevies iegūt 24.vietu, un arī Raimo tēmēs uz trīsdesmitnieku, kurā viņam diemžēl junioru konkurencē nesanāca iekļūt. Atšķirībā no sievietēm juniorēm un U23 vecuma pārstāvēm, vīriešiem šajā vecumā nav tādu izcilu slēpotāju, kas būtu sasnieguši tādus panākums (pāris reizes trīsdesmitniekā sprintā ir ticis Vīganta vienaudzis krievs Aleksandrs Terentjevs, kā arī divi francūži – aut.piez.). 2019.gadā vēl pēdējais gads U23 grupā bija norvēģim Johannesam Klēbo un krievam Aleksandram Boļšunovam, taču reti kad šādi izcilnieki piedalās U23 grupas čempionātā, jo viņiem prioritāte ir pasaules kauss. Taču skandināviem un citām slēpošanas lielvalstīm šajā vecumā atliku likām pietiek tuvāko rezervju augstā līmenī, ko apliecina Raimo starti FIS sacensībās vai Skandināvijas kausā šajā gadā Norvēģijā, kur madonietis piekāpās dažiem desmitiem savas vecuma grupas (1997.-1999.g.) zviedriem un norvēģiem.