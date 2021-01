Patrīcija Eiduka mēģinās iet līdz galam 'Tour de Ski' seriālā

Lieliski savu trešo "Tour de Ski" aizvadošā Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka ir nolēmusi braukt tūri līdz beigām, startējot noslēdzošajos trīs posmos, kas kā parasti norisināsies Valdifiemmi, un rītdien turpinot tūri 10km distancē klasiskajā stilā ar masu startu, informē slēpotājas pārstāvis Ivars Bācis.

Ar saviem rezultātiem Latvijas līdzjutējus priecējošā slēpotājai no Kokneses novada vēlme braukt līdz beigām "Tour de ski" bija jau iepriekš, jo patīk cīnīties līdz galam, taču līdz pat šodienai nebija pilnīgas pārliecības par to, vai to varēs izdarīt, jo tik intensīvu sacensību grafiku 20 gadus vecā latviete piedzīvo pirmo reizi. Vakar 10km iedzīšanā klasiskajā stilā pagājušā gada ceturtā labākā juniore pasaulē pēdējo distances daļu veica ar milzīgu piepūli, parādot cīnītājas raksturu, un uzreiz pēc finiša spēku izsīkumā nokrītot sniegā. Šodien viņa jūtas labāk un ir apņēmības pilna turpināt tūri līdz galam, lai būtu pirmā Latvijas slēpotāja sieviešu konkurencē, kas pabeigusi šo grūtu vairāku posmu slēpošanas seriālu (Patrīcija ir vienīgā no mūsu sieviešu slēpotājām, kas ir bijusi tādā līmenī, lai piedalītos "Tour de ski", bet vīriešu konkurencē trīs reizes tūri ir pabeidzis Indulis Bikše). Šim lēmumam par pamatu ir pašas fiziskā forma un pašsajūta, taču papildu stimulu dod augstā vieta tūres kopvērtējumā – 25.vieta (+6:32).

No atlikušajiem trim startiem nākamie divi – 10km masu starts un sprints – būs klasiskajā stilā, bet svētdien grūtais 9km posms ar pēdējiem trim kilometriem pret kalnu slēpošanas kalnu brīvajā stilā. Rītdienas startā viņa mēģinās turpināt trīsdesmitniekā iekļūšanas sēriju, kas tūrē ir pieci, bet kopā ar pasaules kausa posmiem pirms tam jau septiņi starti pēc kārtas.