Patrīcija Eiduka uzvar klasikā Slāvu kausā

Polijas slēpošanas centrā Zakopanē notiekošo Slāvu kausu distanču slēpošanā ar pārliecinošu uzvaru 69 dalībnieču konkurencē iesākusi Latvijas vadošā slēpotāja Patrīcija Eiduka, kura 5km distancē klasiskajā stilā ar intervāla startu otrās vietas ieguvēju apsteidza par vairāk nekā pusminūti un nopelnot 61,99 FIS punktus, portālu "Delfi" informē slēpotājas pārstāvis Ivars Bācis.

Šodien Zakopanē sākās divu dienu sacensības Slāvu kausā, kur sieviešu konkurencē sacentās pamatā junioru vecuma slēpotājas, kā arī dažs pieaugušās un jaunietes. Patrīcijai Eidukai konkurenci sastādīja slēpotājas no Polijas, Čehijas, Slovākijas Rumānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Bulgārijas un Horvātijas. Iztrūka tikai dažas Polijas vadošās slēpotājas, kuras šodien startēja sprintā Pasaules kausa posmā Drēzdenē.

Pirms trim nedēļām Pasaules kausa posmā Somijā 10km distancē klasiskajā stilā Kokneses novada pārstāve no Polijas slēpotājām piekāpās tikai Monikai Skinderei, kura šodien iekļuva Drēzdenē ceturtdaļfinālā. Līdz ar to pasaules kausa kopvērtējumā trīsdesmitniekā esošā latviete bija favorīte. Par savu sīvāko konkurenti viņa uzskatīja Davosā sprintā trīsdesmitniekā iekļuvušās Veronikas Kaletas jaunāko māsu Karolinu, kura šī gada pasaules junioru čempionātā 5km klasikā slēpotājai no Vecbebriem zaudēja pusminūti, bet Jauniešu olimpiskajās spēlēs ieņēma 20.vietu.

Lai arī dažos kontroltreniņos poliete ir bijusi ātrākā, tomēr Slāvu kausā latviete neatstāja ne Karolinai, ne pārējām konkurentēm nekās cerības. 5km klasikā Patrīcija veica 17:43,1 un otrās vietas ieguvēju Kaletu apsteidza par 32,3 sekundēm, bet vēl 10 sekundes lēnāk bija un trijnieku noslēdza Patrīcijas vienaudze Elīza Rucka, kura pērn pasaules junioru čempionātā gan distance, gan sprintā bija Top25.

Lai arī, klausot komandas vadības norādījumiem, gāja secen vēl viens ceturtdaļfināls pasaules kausa posmos un kopvērtējuma punktu nopelnīšana, tomēr no startiem Zakopanē bija arī savi ieguvumi. Pirmkārt, lai noturētos reitingā simtniekā distancē, noderēs šie 61,99 FIS punkti, kā arī starts klasikā un šī slēpošanas stila nostiprināšanā nāks par labu tam, lai labāk nostartētu “Tour de ski”. Rīt dalībnieces sacentīsies 10km brīvā stila distancē.