Ratiņkērlingistiem vērtīga pieredze Tallinā

Šajā nedēļas nogalē no 28. līdz 30.oktobrim uz Pasaules kērlinga tūres ratiņkērlinga posmu "WCT Tallinn Wheelchair International 2022" devās Latvijas izlases spēlētāji Ojārs Briedis un Linda Meijere. Turnīru pirmajās divās vietās noslēdz ASV komandas.

Sacensībās startēja divas komandas no ASV un pa vienai no Igaunijas, Itālijas, Latvijas un Somijas. Tā kā dažādu veselības apsvērumu dēļ no Latvijas ratiņkērlinga izlases uz Tallinu aizbrauca tikai skips Ojārs Briedis un Linda Meijere, tad viņiem tomēr neļāva piedalīties kopējā turnīra ieskaitē par uzvaras punktiem un cīnīties par titulu. Taču pārējās komandas ar četriem spēlētājiem sastāvā piekrita sacensties pret mūsu abiem ratiņkērlingistiem – Meijerei izpildot 1. un 3. pozīcijas metienus, bet Briedim 2. un 4. pozīcijas metienus. Gala rezultātā no piecām spēlēm viņi vinnēja četras, zaudējot tikai vienai no amerikāņu komandām.

Ojāra Brieža komentārs pēc aizvadītā turnīra:

"Viss bija kā lielajās sacensībās – ar spēles laiku, minūtes un lielo pārtraukumu pēc četriem endiem, kas Lindai bija neierasti un radīja papildus spriedzi. Šis viņai bija pirmais šāda veida turnīrs, kas deva iespēju iejusties sacensību atmosfērā. Saspringtais grafiks Lindai radīja lielu nogurumu, kas atainojās beidzamajās spēlēs, tomēr izpildījums salīdzinājumā ar debijas turnīru Tallinā pirms divām nedēļām krietni ir uzlabojies, kā arī pati spēle ir iepatikusies vēl vairāk.

Šis mums bija pēdējais ratiņkērlinga turnīrs pirms gaidāmā pasaules čempionāta marta sākumā, līdz ar to piedalīsimies turnīros kopā ar parastajām kērlinga komandām, lai labāk sagatavotos čempionātam."

Pamatturnīru bez zaudējumiem aizvadīja Stīva Emta (ASV) četrinieks, kas fināla spēlē tikās ar saviem amerikāņu konkurentiem Deivida Samsas vadībā, kuri pamatturnīrā bija zaudējuši vienīgi Emtam ar 2:7. Fināla cīņā Samsam izdevās revanšēties par iepriekšējo zaudējumu, sakaujot pretiniekus ar 7:1 un izcīnot "WCT Tallinn Wheelchair International 2022" titulu.

Par 3.vietu sacentās mājinieka Andreja Koitmae komanda ar Juhas Rajalas somu kvartetu. Tā pat kā pirmajā tikšanās reizē arī šoreiz pārāki izrādījās igauņi, dominējot ar 7:1.

Latvijas komandas sastāvs turnīrā: Ojārs Briedis (skips), Linda Meijere, Roberts Buncis.