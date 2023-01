Šifrina kļūst par visu laiku titulētāko kalnu slēpotāju sieviešu konkurencē

ASV sportista Mikaēla Šifrina otrdien kļuva par Pasaules kausā uzvarām bagātāko kalnu slēpotāju sieviešu konkurencē.

27 gadus vecā amerikāniete otrdien Itālijā izcīnīja uzvaru Pasaules kausa sacensībās milzu slalomā un svinēja 83.uzvaru karjerā, kas ir par vienu vairāk nekā viņas tautietei Lindsijai Vonai. Absolūtajam rekordistam, leģendārajam zviedram Ingemāram Stēnmarkam ir par trīs uzvarām vairāk.

Pēc pirmā brauciena Šifrina vicelīderi Laru Gutu-Behrami no Šveices apsteidza par 0,13 sekundes, bet trešās pozīcijas turētājai, mājiniecei Federikai Brinjonei bija priekšā 0,27 sekundes. Šifrinas pēdējo gadu sīvākā sāncense Petra Vlhova no Slovākijas zaudēja 1,01 sekundi.

Šifrina bija nepārspēta arī otrajā braucienā, Gutu-Behrami pārspējot par 0,45 sekundēm. Vēl gandrīz sekundi jeb 0,98 sekundes zaudēja Brinjone, kamēr Vlhova samierinājās ar ceturto vietu 0,22 sekundes aiz pirmā trijnieka.

Pirmo trasi veidoja Šifrinas treneris Maiks Dejs, bet otro - Vlhovas treneris Mauro Pini.

5️⃣1️⃣ Slalom

1️⃣8️⃣ Giant Slalom

5️⃣ Super-G

5️⃣ Parallel

3️⃣ Downhill

1️⃣ Alpine Combined

= 8️⃣3️⃣ World Cup wins

