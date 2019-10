Siguldas trasē treniņus sāk renes sporta veidu pārstāvji no visas pasaules

Ceturtdien, 3. oktobrī, atklāta bobsleja un kamaniņu trases "Sigulda" jaunā sezona. Treniņus uzsākuši 15 kamaniņu sporta pārstāvji no Ķīnas, kuriem visa mēneša garumā pievienosies vēl vairāki komandas biedri skeletonisti.

Ceturtdien treniņus uzsāka arī Latvijas izlases renes sportisti. Drīzumā treniņus uz ledus uzsāks arī kamaniņu sportisti un skeletonisti no Ukrainas, Gruzijas, Polijas, Šveicas, Krievijas un citām valstvienībām.

"Tā kā skaitliski lielā Ķīnas kamaniņu un skeletona komanda izrādīja interesi par mums, pielāgojoties viņiem, treniņus trasē uzsākām ātrāk nekā iepriekšējos gados. Trases treniņu grafiks ir saspringts un sportisti novērtē ne tikai trases sniegtās iespējas ar mākslīgā ledus starta estakādi, bet arī iespēju trenēties Siguldas Sporta centra smagatlētikas zālē. Savukārt mums tas dod iespēju kvalitatīvi sagatavoties gaidāmajām starptautiskajām sacensībām," stāsta bobsleja un kamaniņu trases "Sigulda" direktors Dainis Dukurs.

Jau decembra beigās ne tikai novadniekiem, bet arī Siguldas viesiem būs iespēja vērot elites sportistu nobraucienus, cīņas sparu un emocijas, jo Siguldā no 30. decembra līdz 5. janvārim norisināsies Pasaules kausa izcīņa skeletonā un bobslejā. Viessmann Pasaules kausa 6. posms kamanās norisināsies no 24. līdz 26. janvārim, savukārt Eiropas čempionāta meistarsacīkstes bobsleja divniekos un skeletonā tiks aizvadītas no 10. līdz 16. februārim. Jāatzīmē, ka starptautisko sacensību laikā Siguldā norisinās aizraujoši kultūras notikumi, par kuriem pašvaldība informēs pirms sacensībām.

Vēl šogad no 27. līdz 28. decembrim bobsleja un kamaniņu trasē "Sigulda" notiks Latvijas Kauss kamaniņu sportā.

Jau ziņots, ka bobsleja un kamaniņu trases braucamās daļas saldēšanu Siguldā veic augsti kvalificēti un pasaulē novērtēti Latvijas speciālisti.