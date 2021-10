Silovs: šobrīd vēl nejūtos tik spēcīgs kā 2018. gadā Phjončhanas olimpiskajās spēlēs

Pirmais ātrslidotāja Haralda Silova sezonas mērķis ir Pasaules kausa posmos kvalificēties Pekinas olimpiskajām spēlēm distancē ar kopēju startu, ceturtdien sportists teica Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma".

Novembrī un decembrī notiks četri Pasaules kausa posmi, kuros distancē ar kopēju startu jākvalificējas Pekinas spēlēm.

"Tas ir galvenais uzdevums, kas šobrīd ir jāpaveic. Pēc tam varēs gatavoties olimpiskajām spēlēm," televīzijā teica Silovs.

Sezonai Silovs gatavojies Bavārijas pilsētiņā Incelē, kur ir ātrslidošanas aplis, šobrīd galveno uzmanību veltot slidošanai. Trauma, kas sportistam bija februārī un martā, ir ietekmējusi treniņu procesu, jo laika nav daudz, bet līdz ar savainojuma pārvarēšanu tā trūkums kļuvis vēl manāmāks, lai labi sagatavotos olimpiskajam gadam.

"Šobrīd vēl nejūtos tik spēcīgs kā 2018.gadā Phjončhanas olimpiskajās spēlēs, ņemot vērā sezonas sākumu un traumu," saka sportists, piebilstot, ka šajā distancē ne viss ir atkarīgs no fiziskās varēšanas, bet arī no veiksmes un taktiskās cīņas.

Šobrīd Silovs trenējas kopā ar Šveices ātrslidotājiem, kuru treniņu pieeja atšķiras no nīderlandiešu piekoptās. Tomēr šveicieši fokusējas uz distanci ar kopēju startu. Tāpēc darbs kopā ar šveiciešu līderi šajā disciplīnā Livio Vengeru, kurš 2018.gada spēlēs Dienvidkorejā ierindojās ceturtajā vietā, ir svarīga konkurētspējas sasniegšanai.

Pirmie četri Pasaules kausa posmi notiks no 12. līdz 14.novembrim Polijas pilsētā Mazpolijas Tomašovā, no 19. līdz 21.novembrim - Norvēģijas pilsētā Stavangerā, no 3. līdz 5.decembrim ASV ovālā Soltleiksitijā un no 10. līdz 12.decembrim Kanādas pilsētā Kalgari.

Silovs jau ir piedalījies trijās olimpiskajās spēlēs, 2010.gadā Vankūverā kļūstot par pirmo sportistu pasaulē, kurš vienā dienā piedalījies gan sacensībās šorttrekā, gan ātrslidošanā.

Labākais sasniegums olimpiskajās spēlēs šorttrekā viņam ir 2010.gadā 1500 metros izcīnītā desmitā vieta, bet ātrslidošanā - ceturtā vieta 2018.gada spēlēs 1500 metru distancē.