Šorttrekistei Jansonei 11. vieta Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiādes sacensību pēdējā dienā

Piektdien tika aizvadīta pēdējā, piektā Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiādes sacensību diena un tika sadalīti pēdējie medaļu komplekti. No Latvijas atlētiem uz starta līnijas stājās distanču slēpotāji, biatlonisti, kuri aizvadīja jauktās stafetes, kā arī vienīgā šorttreka sporta veida pārstāve Anna Jansone.

Šorttrekiste Anna Jansone šodien aizvadīja trešo disciplīnu – 1000m distanci, kur sekmīgi pārvarot kvalifikācijas kārtu, diemžēl apstājās ceturtdaļfinālā. Kopvērtējumā ar rezultātu 1.44:851, mūsu sportiste ierindojās augstajā 11.vietā.

Biatlonā šodien norisinājās aizraujošās jauktās stafetes sacensības – 2 x 6km meitenēm un 2 x 7,5km, kur no Latvijas pārstāvjiem startēja māsas Sandra un Sanita Buliņas, kā arī Renārs Birkentāls un Kirils Matjuhins. Iesākums Latvijas komandai izvērtās ne visai sekmīgs un abas meitenes šautuvē neaizvēra vairākus mērķus, kas mūsu biatlonistus nometa līdz pat 17.vietai no 19. Abiem puišiem trasē klājās sekmīgāk un finiša līniju Latvija šķērsoja kā 15.komanda. Jāpiezīmē, ka tūlīt aiz mums palika Austrijas, Slovākijas, Rumānijas un Turcijas jaunie biatlonisti. Uzvaru svinēja Norvēģija, kas aiz sevis atstāja Franciju un Somiju.

Arī distanču slēpošanā šodien notika jauktās stafetes sacensības, kur sportistiem bija jāveic 5km slēpojums. Latvijas komandā startēja Aleksandrs Artūrs Ļūle, Kristīne Brunere, Niks Saulītis un Marta Klēra Priede. Mūsu kvartets spēja apsteigt tikai vienu valsti un finišēja 21.vietā, aiz sevis atstājot vienīgi Bulgārijas jaunos slēpotājus. Uzvara tika Norvēģijas sportistiem, kam sekoja Krievijas un Šveices distanču slēpotāji.

Līdz ar to 14. Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiādes sacensības ir noslēgušās. Šovakar norisināsies vēl Olimpiādes noslēguma ceremonija un Latvijas valsts karogu kā mūsu delegācijas pārstāve nesīs daiļslidotāja Anete Lāce. Viņa daiļslidošanas sacensībās Latvijai izcīnīja 11.vietu. Otrs mūsu daiļslidotājs Kims Georgs Pavlovs, kurš Latvijas komandai izcīnīja visaugstāko pozīciju no visiem – 4.vietu, jau vakar pēc savām sacensībām devās pie saviem ģimenes locekļiem.

Gan pēc sporta veidu klāsta, gan ceremoniju ziņā Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiāde līdzinās Olimpiskajām spēlēm. Sporta programmā tiek izmantota Olimpiskā simbolika un atribūtika, kā arī Olimpisko spēļu tradīcijas.

Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiāde tiek balstīta uz Olimpisko spēļu tradīcijām un šo pasākumu laikā, dalībnieki visciešākajā mērā var sajust Olimpisko gaisotni. Gan atklāšanas un noslēguma ceremonijas, gan pašas Olimpiādes sacensības ir saistītas ar Olimpiskās kustības principiem.

Latvijas jaunie sportisti Olimpiādes sacensībās startēja biatlonā, distanču un kalnu slēpošanā, šorttrekā un daiļslidošanā. Šajā reizē Latvija nepiedalījās nevienā no komandu sporta spēlēm.

Latvijas jaunatnes Olimpiskās komandas "Sarajeva 2019" sastāvā ir iekļauti 19 sportisti, kas startēja 5 no 8 sacensību programmā paredzētajiem sporta veidiem. Daiļslidošanā startēja divi sportisti, distanču slēpošana bija pārstāvēta ar sešiem slēpotājiem, biatlonā uz starta stājās četri sportisti, kalnu slēpošanā meistarību pārbaudīja seši jaunie atlēti, bet šorttreka sacensībās Latvija bija pārstāvēta ar vienu sportisti.

14. Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiāde notiek no 9. – 16.februārim Bosnijas un Hercegovinas pilsētā Sarajevā un Austrumu Sarajevā. Sacensībās savu sportisko meistarību pārbaudīja 1600 jauno ziemas sporta veidu atlētu no 46 Eiropas valstīm, vecumā no 14 līdz 18 gadiem.