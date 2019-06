Stokholma un Sigulda netiek pie 2026. gada ziemas olimpisko spēļu rīkošanas

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51217559 [REQUEST_URI] => /news/winter_sports/others/stokholma-un-sigulda-netiek-pie-2026-gada-ziemas-olimpisko-spelu-rikosanas.d?id=51217559 [REDIRECT_URI] => /news/winter_sports/others/article.php?id=51217559 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/winter_sports/others/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/sport/news/winter_sports/others/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/sport [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.105 [SERVER_NAME] => sports.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 89.201.38.20 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_ACCEPT] => text/html, application/xhtml+xml, */* [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv-LV [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko [HTTP_COOKIE] => cX_S=jxagyvy83e4kyw1n; cstp=604800; __glmrid=53b7093c-2480-48cc-8413-01ebdb0956bb; __utmc=113760658; __gfp_64b=h7m8scbmXlSpdNXtDscSRKvq55oncKDeudgQjvUlgbf.77; _ga=GA1.2.269687298.1557309000; delfi-adid=cddc478b-393c-4b41-8bf9-b514c3bb4a8f%2C1557309000564%2C1559908710917; _fbp=fb.1.1557309000773.748386694; cX_P=js0om073jy0c24ws; dcid=836715143,1,1588844368,1557308368,ffe6541472784ecf7d7fecfaf4733e3a; __gads=ID=03311803225cbbbe:T=1557308412:S=ALNI_MYxA3dIMAW5Ttkwm7355wQiLHRbvQ; evid_0025=1b1e0159-d4b8-42b0-b805-a185ac339eac; __utma=113760658.269687298.1557309000.1557619905.1561393206.2; __utmz=113760658.1557619905.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none); cX_G=cx%3A2v5fuip07h25x2g92m943kyoyl%3A1owhucmlqi62b; _gid=GA1.2.1066173528.1561129628; evid_0025-synced=true; __utmb=113760658.2.10.1561393206; __utmt=1; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; cx_ib_synced=1; evid_0025=1b1e0159-d4b8-42b0-b805-a185ac339eac; evid_v_0025=20190623034504; evid_ref_0025=false; __io_lv=1561384202294; __io=3eed9062f.0e601d262_1561041266648; __io_unique_43359=24; enr_adform_sent=1; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#d-kv1007#c-kv1008#a-kv1009#1-kv1009#11-kv1009#14-kv1009#17-kv1009#20-kv1009#3-kv1009#4-kv1009#5-kv1009#8-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; enr_cxense_throttle=throttle; mostread_lastadded=0; _cb_ls=1; _cb=Dg8_tCi-6eDDUX9-n; _chartbeat2=.1549910368709.1561393501829.0000000000000001.BvbdrRCqg-ZJDZL_RG2cYvrDvDaXT.2; _cb_svref=https%3A%2F%2Fwww.delfi.lv%2F; evid_set_0025=2 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1272755253 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 89.201.38.20, 10.1.0.111 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /sports/news/winter_sports/others/stokholma-un-sigulda-netiek-pie-2026-gada-ziemas-olimpisko-spelu-rikosanas.d?id=51217559 [HTTP_HOST] => sports.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => sport [PHP_SELF] => /news/winter_sports/others/article.php [REQUEST_TIME] => 1561393035 )

24.06.2019 19:05 Stokholma un Sigulda netiek pie 2026. gada ziemas olimpisko spēļu rīkošanas (9) Authors LETA | DELFI Sports Article Actions 38 Foto: LETA 2026.gada Ziemas olimpiskās spēles norisināsies Itālijas pilsētās Milānā un Kortīnā d'Ampeco, kas tādējādi cīņā par Olimpiādes mājvietu pārspēja Stokholmas-Ores pieteikumu no Zviedrijas, kas ledus renes sporta veidus plānoja aizvadīt Siguldā esošajā kamaniņu trasē. Olimpisko spēļu mājvieta tika izvēlēta Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) individuālo biedru balsojumā. Šo biedru skaits oficiāli ir 95, bet balsot reāli varēja tikai 83, turklāt SOK prezidents Tomass Bahs šajos balsojumos parasti atturas. Starp individuālajiem biedriem nav neviena Latvijas pārstāvja. Stokholmas-Ores kandidatūru Lozannā pārstāvēja ap 70 delegātu, no kuriem pieci bija Latvijas pārstāvji, starp kuriem būs arī 1988.gada olimpiskais čempions bobslejā Jānis Ķipurs. Bez Vrubļevska un Ķipura uz Lozannu devās arī Siguldas mērs Uģis Mitrevics un "Siguldas Attīstības aģentūras" direktore Laura Skrodele, bet valsti pārstāvēja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa. Tikmēr Zviedrijas kandidatūru pārstāvēja tādi zināmi sportisti kā Pēters Fošbergs, Jūnass Bergkvists, Tūmass Gustafsons, Frīda Hansdotera un citi. Tikmēr itāļiem cīņā par olimpiskajām spēlēm palīdzēja tādas ziemas sporta veidu zvaigznes kā Alberto Tomba, Armīns Cīglers, Sofija Godžija un Federiko Pelegrīno. Atbalstu Stokholmas-Ores kandidatūrai iepriekš jau pauda Zviedrijas premjers Stēfans Lēvens un Stokholmas pilsētas galva Anna Kēniga Jerlmira, kā arī tādu slaveno zīmolu kā "Telia", "Spotify", "Ericsson", "Scania", "Tele2", "H&M", "SEB Group" dibinātāji un vadītāji. Šomēnes Stokholmas-Ores kandidatūra atbalstu ieguva arī no trim reģioniem, kuri paredzēti kā Olimpiādes sacensību saimnieki Zviedrijā. Kopēju atbalsta vēstuli atbalstījuši Stokholmas, Herjedālenas un Dālarnas lēņu reģionālo izpildkomiteju vadītāji. Maijā atbalstu olimpiskajām spēlēm pauda prominentie Vālenberji, kas jau izsenis atpazīstami kā Zviedrijas diplomātu, politiķu, uzņēmēju un investoru ģimene. Pērnā gada Ziemas olimpisko spēļu mājvietai Phjončhanai no Dienvidkorejas savulaik rīkot četrgades nozīmīgāko forumu bija tikai divas konkurentes - Minhene (Vācija) un Ansī (Francija), kamēr Ķīnas galvaspilsēta Pekina uzvarēja cīņā par tiesībām rīkot 2022.gada Ziemas olimpiskās spēles ar tikai vienu citu pilsētu - Almati Kazahstānā. Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Tags Olimpiskās spēles Sigulda Pamanījāt kļūdu?

